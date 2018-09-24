Смерть Тамерлана, клад Чингисхана и подземная библиотека. Быль и легенды древнего Отрара

14:12 25.09.2018 Древний Отрар - город, который находится в бескрайней южной степи у берегов Сырдарьи. Путникам, впервые приехавшим сюда, открывается величественная картина - Сырдарья и огромный холм - остатки древнего Отрара. Город насчитывает более 2 тысяч лет, его история овеяна тайнами и легендами. TengriMIX делится интересными фактами и легендами об Отраре.



Легендарная отрарская библиотека - миф?



Первые казахстанские города возникали преимущественно там, где пролегал Великий Шелковый путь. Сначала строились караван-сараи - места отдыха для путников. И если их становилось много, то вокруг этих караван-сараев возникали города. Развивались торговля, ремесла, начинал функционировать восточный базар - сердце любого средневекового города. В числе популярных товаров того времени были шелк, нефрит, лазурит, пряности и многие другие. В числе специфичных и дорогих заказов были книги. Они имели огромную ценность, так как писались исключительно вручную. Люди, испытывавшие жажду познаний, заказывали купцам книги со всего мира и были готовы ждать свой дорогой заказ годами.



По преданию, Отрар был одним из немногих городов Среднего Востока, имевшим библиотеку. Легенды рассказывают, что отрарское книгохранилище, основанное Абу-Насыром аль-Фараби, насчитывало не менее 33 тысяч томов, начиная с клинописных табличек и папирусных свитков до средневековых книг европейского, арабского и китайского миров. За столетия отрарская библиотека смогла собрать уникальные экземпляры кипчакских летописей, обтянутых бараньими шкурами, арабские дастаны, индийские своды, украшенные рыбьей чешуей, инжали мусульман, евангелия христиан... научные и художественные книги, стихи и рецепты лекарств, религиозные книги и описания путешествий, совершенных в древности... По значимости отрарская библиотека уступала лишь Александрийской.



Легенд о библиотеке сохранилось достаточно много. Согласно одной из них, библиотека спрятана глубоко под землей. Однажды охотник погнался за лисой, которая скрылась в норе. Он было принялся раскапывать нору, и вдруг у него в руках оказался папирусный свиток. А нора оказалась ходом в пещеру, где в отблесках света джигит успел разглядеть большие залежи древних книг. Однако в это время лиса неожиданно выскочила из другой стороны, и охотник вновь устремился за ней. А после уже не смог отыскать того места. Согласно другой легенде, отрарскую библиотеку найдет семилетний мальчик. Но он пока еще не родился.



Есть и совершенно фантастические легенды. Они связаны с человеком, которого звали Хисамуддин, провидцем, который знал и предвидел, какие события ждут Отрар. Все эти сведения Хисамуддин будто бы черпал в одной из книг отрарской библиотеки, к которой никому из смертных, кроме него, не дозволялось прикасаться. Эта книга состояла всего из нескольких страниц, и на каждой были изложены события целого десятилетия... Отрар жил безбедно до тех пор, пока не закончились страницы волшебной книги, и тогда на цветущий город сразу обрушились бедствия, которых никто не ждал и к которым не успел приготовиться... Согласно тем же легендам, отрарская библиотека была полностью сожжена во время монгольского нашествия.



А была ли эта библиотека на самом деле? Этот вопрос уже многие годы волнует археологов и историков. Раскопки Отрара начались в 1969 году. И за почти полвека никаких остатков былой великой библиотеки найдено не было. Ничего - ни фундамента здания, ни клочков папирусов или клинописей, ни подземного тайного хранилища, которое могло бы все сохранить… Более того, нет информации о библиотеке ни в одном письменном источнике, известном науке. Современные ученые-историки склонны полагать, что предания об отрарской библиотеке - лишь миф. Более того, современный миф, который, по их мнению, родился в конце прошлого столетия, чтобы пробудить интерес к Отрару и древней истории.



Город Отрар не является родиной великого философа Абу-Насыра аль-Фараби



В 870 году на казахстанских просторах, там, где "река Арысь впадает в Сырдарью", появился на свет величайший философ, второй учитель после Аристотеля - Абу-Насыр аль-Фараби. Сказать, что родился он в Отраре - не совсем корректно, поскольку родом он из небольшого поселения Весидж, что находится в округе Фараб. То есть родился великий философ неподалеку от Отрара, а не в самом городе.



Достоверно известна лишь дата смерти великого учителя, все остальные даты приблизительны. Первое образование Абу-Насыр получил в Отраре, а после учился и работал в Шаше, Самарканде, Бухаре, и, наконец, в 40 лет попал в Багдад. В то время этот город считался Меккой для интеллектуалов, культурным и научным центром Арабского халифата. Здесь великий философ познакомился с книгами Платона, Аристотеля, Эвклида, индийской философией. Аль-Фараби считают основателем восточного перипатетизма (направления, основанного на учении Аристотеля). Выдающийся философ, математик и теоретик музыки, аль-Фараби повлиял и на современников. Его труды оказали влияние на творчество Ибн-Сины, ибн-Рушда и многих других представителей мусульманского Ренессанса. Он владел 70 языками, а написано им было около 160 философских трактатов.



Сколько было ученых аль-Фараби?



Впрочем, Абу-Насыр - не единственный аль-Фараби, родившийся вблизи Отрара. Родом из древнейшего города еще один великий ученый-географ и лингвист Абу-Исхак аль-Фараби. История оставила о нем мало сведений. Но известно, что родом он из Отрара, был современником Абу-Насыра и также за знаниями он отправился в арабские страны. Его труды и рукописи хранятся в библиотеках Веймара, Парижа, Лондона, Феса, Каира и других крупных городов. Самое большое произведение - "Диван аль-адаб" ("Литературный сборник"), где ученый всесторонне систематизировал вопросы литературы и языка, случайно обнаружили египетские ученые - доктор Ахмад Мухтар Омар и Ибрахим Анис. В годы Второй мировой войны они работали в Александрийской библиотеке. Ученые изучили трактат, высоко оценили его содержание и переиздали в 4 томах.



Были и другие ученые "аль-Фараби". Кауам ад-Дин аль-Фараби аль-Иткани ат-Туркестани, к примеру, который служил имамом в Отраре и был приглашен в Багдад на высокую должность судьи. Другой замечательный ученый Исмаил бин Хаммад аль-Жаухари аль-Фараби также родился и жил в Отраре, затем в поисках знаний переехал в арабские страны. В свое время его признавали одним из лучших знатоков арабского языка. А некий Абдуллах аль-Фараби аль-Азди написал даже "Историю ученых Андалусии", которая по сей день хранится в библиотеке университета Ататюрка. Всего, рассказывают историки, им известно не менее чем о 13 различных ученых "аль-Фараби".



Стал родиной Отрар и великому астроному и математику Аббасу Жаухари. И пусть в его имени нет слова "аль-Фараби", прославил Фараб он не меньше своих современников. Участвовал с аль-Хорезми в составлении астрономических таблиц, написал комментарии и доказательства к сочинениям Евклида. Приписывают легенды Отрару и рождение суфия - Арыстан-баба, учителя Кожи Ахмета Яссауи, которому впоследствии великий Тимур построит мавзолей рядом с Отраром. Настолько благодатным был этот край!



Отрар имел собственную систему канализации



Отрар подарил миру множество ученых. И совершенно справедливо, что часть научных открытий удалось реализовать на практике, привнести в повседневную жизнь простых отрарцев.



Археологи рассказывают, что в Отраре находился огромный дворец посреди шахристана, вокруг него располагались мечети, караван-сараи. Но не только! Была собственная ирригационная система для орошения полей и водопроводы, пронизывающие весь город. Более того, отрарская цивилизация была настолько развита, что в домах у горожан археологи обнаружили унитазы! И уникальную систему древней канализации. Ни в одном другом казахстанском городе о существовании унитазов никаких сведений не имеется.



Правда об отрарской катастрофе, или как пал Отрар



В начале XIII века город Отрар вошел в состав государства Хорезм. Во время монгольского нашествия городом правил Каир-хан, дядя хорезмшаха по материнской линии. По историческим данным, после того, как горожане казнили послов Чингисхана, в 1219 году город был осажден монгольскими войсками. Осада продолжалась полгода, однако, несмотря на начавшийся сильнейший голод, жители не сдавались и сражались поистине героически. Однажды ночью предатель открыл ворота и впустил захватчиков.



Ворвавшиеся в Отрар монголы уничтожили большинство горожан, а тех, кто остался в живых, сделали рабами. Сам же город был сожжен и разрушен. Однако предателя по имени Караджа, открывшего городские ворота, ожидала также незавидная участь - его казнил лично Джучи.



Средневековые историки писали, что после убийства послов по степи разлетелись искры мести, которые утопили в крови мусульманский мир. Масштабы описания отрарской трагедии потрясают.



Удивительно лишь то, что в ходе раскопок на городище специалисты не нашли никаких следов пожара и разрушений. Ни одних следов! Более того, после монгольского нашествия он быстро восстановился и в XV веке был отстроен заново. Город пережил монгольское нашествие и даже стал одним из крупнейших городов Казахского ханства.



Спустя века Отрар настигла новая беда - пережив монгольское нашествие, город не сумел пережить джунгарское. С середины XVII века в Казахстане начались опустошительные набеги джунгар. Были разрушены Сайрам, Туркестан и многие другие городские центры. В 80-х годах XVII века прекратил свое существование после осады, погрома и разрушения войсками джунгарского хана Галдана и славный Отрар. Джунгары разрушили ирригационную систему города, а после их ухода немногочисленные жители, возвратившись, восстановить ее так и не смогли. Отрар окончательно опустел.



Впрочем, есть и другая версия падения Отрара. Его судьбу могла решить природа: в конце XVII века Сырдарья изменила русло, нарушилась система ирригации, и отрарский оазис засох, оставив лишь десяток городищ посреди пустыни да священную могилу Арыстан-баба.



Так что поистине катастрофичными для Отрара стали не столько нашествие монгол, сколько нашествие джунгар и изменение русла Сырдарьи, в итоге окончательно уничтожившие город.



Смерть Тамерлана, или как Отрар повлиял на ход мировой истории



Более 600 лет назад, в феврале 1405 года, в Отраре скончался мужчина примерно семидесяти лет. Для того времени - очень пожилой, многие до такого возраста и не доживали. Смерть была ожидаемой, но все-таки неожиданной для многих… Она буквально изменила политическую ситуацию на половине пространства Азии. И, вполне возможно, спасла от гибели молодую в ту пору китайскую династию Мин. Умершим был Амир Тимур (Темур), Тамерлан, "Железный хромец", "Гураганский зять". Самый могущественный завоеватель со времен Чингизхана. Создатель огромной империи. Полководец, не знавший поражений.



Мы никогда не узнаем причину смерти Тимура. Есть версия, что при переходе Сырдарьи он упал в воду и простудился. Есть версия, что просто упал с лошади… Как бы то ни было - Тамерлан скончался в Отраре, с ним разрушилась и могущественная империя Тимура. Уже через 95 лет после смерти "Железного хромца" его потомки утратили Мавераннахр. И лишь один потомок - потерявший родину Захириддин Мухаммад Бабур - сумел завладеть новыми землями и в 1526 году основал в Индии могучую империю Великих Моголов. Вот так наш город вновь попал в историю и смог буквально изменить геополитическую ситуацию в Евразии.



Клад Чингизхана - в Отраре?



Интересует Отрар не только историков и археологов. Немало здесь и кладоискателей. Проходящие мимо городища чабаны нередко спрашивают у путников: "Ну что, нашли золото?". И удостоверившись, что еще нет, улыбаясь, уходят, уводя за собой табун домашних животных.



Среди местного населения ходят легенды, что в 30-х годах прошлого века (во время раскулачивания) местный бай переплавил все свои сокровища в один слиток, и получившийся кусок золота (размером с голову барана-коня-верблюда) закопал … "во-о-он под тем курганом". Легенда о бае сомнительна, зато вот многие верят, что именно в Южном Казахстане зарыл свой клад великий Чингизхан. И почему бы не Отрар?



Но пока все поиски кладоискателей тщетны. Находят в Отраре остатки древних строений, керамику, утварь. В прошлом году, к примеру, археологи нашли часть алтаря - сделан он из керамики в виде женского лица. Эта находка очень интересна, поскольку представляет домусульманский период развития города (у мусульман запрещено изображать лица). Или не так давно здесь обнаружили розовую чашу, расписанную арабской вязью. Каждая находка - на вес золота! А вот само золото - увы!



Находят археологи здесь много монет, что говорит о том, что в Отраре имелся свой монетный двор, отрарские деньги обращались по всему Востоку. Но монеты эти сделаны в основном из меди. Раскопки продолжаются, и вполне возможно, что большие открытия еще впереди.



Отрар построен на месте Атлантиды?



Эта версия может показаться совершенно фантастической, но тоже заслуживает внимания. Принято считать, что Отрару около 2 тысяч лет. Однако есть ученые, и в их числе профессор МГУ Валерий Чудинов, которые считают, что Отрар более древний. И построен он на руинах еще более ранней цивилизации - Атлантиды.



По его мнению, еще до Великого потопа в Казахстане существовала довольно развитая цивилизация. Отрар изначально был портовым городом и располагался на берегу Каспия. Но после того как 30 тысяч лет назад произошел Великий потоп, город погрузился под воду. А после на его руинах, представляющих собой высокий холм, люди отстроили новый город.



Подтверждает свою версию ученый математическими расчетами. На фотографиях с высоты видно, что Отрар возведен на холме трапециевидной формы. Холм этот высотой 18 метров. А потому, чтобы создать такой гигантский курган, потребовались бы миллионы тонн грунта. А поскольку у древних жителей Фараба не было никаких инструментов и навыков возведения таких крупных холмов, то скорее всего, считает московский ученый, они воспользовались уже существующим курганом, то есть руинами древнего города Атлантиды.



Отрар - казахстанские Помпеи?



Интерес к Отрару никогда не угасал. Грандиозные раскопки в регионе начались в конце 60-х годов. Одно время - с 2001 по 2004 год - здесь даже осуществлялся совместный проект ЮНЕСКО, Казахстана и Японии - "Консервация и сохранение древнего города Отрар". С 2004 года действует государственная программа "Возрождение древнего Отрара".



Ну а после, по замыслу археологов и специалистов-реставраторов, Отрар будет превращен в средневековый город-музей и должен стать своеобразными казахстанскими Помпеями.



Впрочем, посетить Отрар может каждый желающий и сейчас. Большинство туров совмещают экскурсии в Отрар с посещением Туркестана и мавзолея Арыстан-баба. Стоимость путевок совершенно различная и начинается от 2 тысяч тенге за человека до 115 тысяч. Индивидуальные экскурсии в Отрар и Туркестан достаточно дороги. Стартуют от 420 долларов.



Посетить Отрар можно и самим - на собственном автомобиле, единственное "неудобство" - после нужно еще долго добираться от трассы по запыленной дороге до самого городища.



Мадина Ашилова Источник - TengriMIX

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