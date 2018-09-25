Эксперименты Westinghouse на украинских АЭС. Ч. 1, - А.Цуканова

20:00 25.09.2018 АРИНА ЦУКАНОВА | 25.09.2018



Американцы шаг за шагом захватывают атомную отрасль Украины



Есть мнение, что Запад якобы может легко "слить" Украину – дескать, вороватый киевский режим утомил и международных кредиторов, и заокеанских кураторов. На самом деле ни Вашингтон, ни Брюссель отдавать Украину не собираются – не для того они устраивали "революцию гидности". Главным призом за удавшийся переворот должен был стать Крым, но взять под контроль полуостров у США не вышло. Однако Крымом практический интерес Запада к Украине не ограничивается.



Украина как экспериментальная площадка американских компаний



Важнейший бонус – приобретение контроля над украинской энергетикой: и в части транзита газа, и в части его добычи, и в части генерации электроэнергии. Даже хранение отработанного ядерного топлива (ОЯТ) на Украине теперь обустраивают США: в Чернобыльской зоне строятся два хранилища для ОЯТ, оба объекта по технологии поверхностного "сухого" хранения спроектированы и сооружаются американской компанией Holtec International. В одно из них перегрузят тепловыделяющие сборки (ТВС) трех блоков Чернобыльской АЭС – более 21000 штук, это будет длиться десять лет. Другое хранилище – ЦХОЯТ – будет принимать отработанное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Учитывая, что американцы переводят украинские атомные станции на топливные блоки Westinghouse, заменяющие российские топливные сборки, атомная энергетика Украины переходит в ведение США.



Открытие строительства ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне



Открытие строительства ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне



"Сегодня тот день, когда Украина выбирает другой путь. Правительство Соединенных Штатов гордится возможностью помочь Украине на этом пути", – заявила посол США в Киеве Мари Йованович в момент торжества по случаю начала строительства ЦХОЯТ, заметив, что хранилище – это "стратегическое будущее Украины" в плане снижения "зависимости от России". Одновременно Йованович пообещала и экономию – как только ЦХОЯТ заработает, украинское государство перестанет оплачивать российские расходы на хранение отработанного топлива. Что касается "стратегического будущего", проект Holtec International рассчитан всего на столетие, причем заполнится ЦХОЯТ за 50 лет. Вопрос экономии тоже очень спорный, поскольку США собираются участвовать в проекте на всех этапах: от проектирования хранилища до выпуска кассет для транспортировки отработанного ядерного топлива с АЭС в Чернобыльскую зону. Все это так и так оплачивать Украине.



В июле 2018 года украинский "Энергоатом" сообщил, что впервые один из блоков Южно-Украинской АЭС был загружен исключительно топливными элементами компании Westinghouse. "Вчера у нас впервые полностью сформирована активная зона 3-го блока ЮАЭС топливом Westinghouse. Это позволит в течение одного года завершить исследовательскую эксплуатацию этого топлива и перейти к промышленной", – рассказал руководитель "Энергоатома" Юрий Недашковский. То есть США усиленно экспериментируют на Украине с тепловыделяющими элементами (ТВЭЛ), это называется исследовательской эксплуатацией.



До полной загрузки 3-го блока ЮАЭС американским топливом украинские атомные станции работали на "коктейле": ТВС Westinghouse использовались только в смешанных загрузках с российскими. Общественность то и дело узнавала из прессы о внеплановых остановках и долгих ремонтах энергоблоков АЭС, но в целом тема выпала из информационного пространства Украины – кому-то очень не хотелось привлекать внимание к экспериментам американской компании с американским топливом на украинских атомных станциях.



На Запорожской АЭС топливо Westinghouse было загружено в активную зону реактора 5-го энергоблока в июле 2016 года. Теперь оно в "исследовательском" режиме готовится к использованию на четырех энергоблоках ЗАЭС. Доля этой станции в общей выработке на Украине "атомной" электроэнергии около 50%.



На самой мощной на Украине Запорожской АЭС Westinghouse проводит опыты с топливом уже на четырех энергоблоках



На самой мощной на Украине Запорожской АЭС Westinghouse проводит опыты с топливом уже на четырех энергоблоках



Что касается ЮАЭС, 3-й блок которой теперь полностью загружен американскими тепловыделяющими сборками, в режиме эксперимента они использовались на станции с 2005 года (это называлось научно-производственной эксплуатацией), в 2008-м был подписан коммерческий контракт с Westinghouse, в 2014 году были завершены стендовые испытания усовершенствованных компанией Westinghouse топливных сборок, затем они загружались в реактор 3-го энергоблока во время 119-дневного планово-предупредительного ремонта. Спустя еще несколько лет "исследований" американцам удалось добиться полной загрузки этого реактора ТВС Westinghouse – 163 сборки. А начиналось все с 6 экспериментальных кассет!



После полного перевода 3-го энергоблока ЮАЭС на топливо Westinghouse вице-президент и исполнительный директор компании Азиз Даг признался: "Мы с нетерпением ждем возможности загрузить другие энергоблоки, в частности 3-й блок Ровенской АЭС". Ждать уже недолго: в середине августа на РАЭС прошло обсуждение использования ядерного топлива ТВС-WR на 3-м энергоблоке. Первые поставки и загрузки сборок Westinghouse намечены на 2021 год.



В 2020 году на американские топливные сборки переведут еще один энергоблок ЮАЭС – 2-й, сейчас в активной зоне реактора их используется 84 в "коктейле" с российскими, которых 79.



З-й энергоблок Южно-Украинской АЭС полностью переведен на ядерное топливо Westinghouse в "исследовательском" режиме



З-й энергоблок Южно-Украинской АЭС полностью переведен на ядерное топливо Westinghouse в "исследовательском" режиме



Энергоблок РАЭС станет седьмым, куда загрузят ТВС Westinghouse (всего на четырех украинских АЭС их 15). По словам министра энергетики Украины Игоря Насалика о поставках ядерного топлива, "на сегодняшний день 60% поставляют россияне, а 40% поставляет Westinghouse, но буквально в следующем году мы выйдем на пропорцию 55/45 в интересах американской компании". Про "американские интересы" украинский чиновник выразился вполне точно.



Атомная энергетика Украины на крючке "диверсификации"



Азиз Даг еще в прошлом году, откликаясь на предложение президента Украины Петра Порошенко нарастить долю топлива Westinghouse до 55%, ответил, что "компания инвестировала в свой завод в Швеции, чтобы иметь возможность обеспечивать 100% рынка Украины".



Напомним, что сотрудничество Украины с Westinghouse родилось и окрепло под сурдинку "диверсификации" поставок ядерного топлива, дабы снизить его стоимость в условиях конкуренции и уменьшить зависимость от России. Фактически "диверсификация" состоит в том, что Украина покупает ТВС у американцев без тендеров, американские сборки дороже российских, и их промышленная эксплуатация пока не началась – только эксперименты. А Westinghouse уже расширяет производство ТВС в Швеции и заявляет о планах замкнуть на себя все поставки ядерного топлива на украинские АЭС. Азиз Даг, навещая летом Южноукраинск, намекнул, что свой выбор в пользу поставщика ядерного топлива Украина должна делать, исходя из того, что от этого зависят ее энергетическая безопасность и независимость. То есть решение должно быть политическим и "в интересах американской компании".



Завод по производству ядерного топлива компании Westinghouse Electric Sweden AB в Швеции



Завод по производству ядерного топлива компании Westinghouse Electric Sweden AB в Швеции



Что касается процентов, которыми козыряют украинские власти, их считают условно, только по энергоблокам: дескать, если на 6 из 15 используются ТВС Westinghouse, это и есть 40%; при включении в эксперимент РАЭС будет 47%. Но пока только один блок ЮАЭС полностью загружен топливом Westinghouse, на всех остальных в активной зоне реакторов – смесь американских и российских сборок, а впереди – годы "исследовательской эксплуатации". Да и по деньгам выходит, что большую часть ТВС Украина продолжает покупать в России: в 2017 году свежего ядерного топлива было приобретено на сумму $533 млн, доля сборок российской компании "ТВЭЛ" составила 69,2% ($368,9 млн), доля Westinghouse – 30,8% ($164,5 млн). При этом американские ТВС дороже российских.



Американские эксперименты на Запорожской и Южноукраинской АЭС идут, мягко говоря, не всегда успешно, американцы дорабатывают топливо "с колес". В 2012 году три партии американских сборок ТВС-W (126 штук) пришлось выгрузить из активной зоны реакторов на 2-м и 3-м энергоблоках Южно-Украинской АЭС из-за несовершенства их конструкции: меняющаяся форма сборки в процессе ее эксплуатации приводит к тяжелым последствиям. Новая доработанная сборка – ТВС-WR, первая партия которой была загружена на ЮАЭС в 2015 году, – также несовершенна, и это проявит себя после 3-4 лет эксплуатации. Выход есть, и он тоже "в интересах американской компании" – использовать сборки Westinghouse недолго, пока они не изменили форму критически. Украине это будет стоить больших денег, но за американские эксперименты платит потребитель электроэнергии, а народу давно уже не привыкать. Чего не сделаешь ради абсурда "диверсификации", когда технические решения приносятся в жертву политике!



К 2021 году Westinghouse доберется до Ровенской АЭС



К 2021 году Westinghouse доберется до Ровенской АЭС



На заре сотрудничества Украины с Westinghouse предполагалось, что американские ТВС будут нужны только на случай, если Россия установит цену на ядерное топливо более высокую, чем у американцев. В итоге, не дожидаясь завершения опытов на одном энергоблоке, компания Westinghouse распространила его уже на шесть, а очень скоро в эксперимент будет включен один из блоков РАЭС. Это предусматривает расширение контракта с "Энергоатомом", продленного до 2025 года. Управляющий директор компании Westinghouse утверждает, что в случае прекращения поставок российского топлива украинским АЭС, компания за 12 месяцев сможет подготовиться к поставкам ТВС на все 15 энергоблоков, хотя сборок для реакторов ВВЭР-440 (таких на РАЭС два) у американцев нет, Westinghouse находится в процессе лицензирования.



Очень показательна история с проектом завода по производству собственного ядерного топлива на Украине, который по давним планам должны были построить в Кировоградской области россияне. В июне 2018 года украинское министерство энергетики внезапно задумало договориться с компанией "ТВЭЛ" о продаже ее доли китайской компании China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC). И строил бы завод уже Китай, поскольку Киев заморозил в 2015 году проект, противоречивший политике "Прочь от Москвы!". Украинская пресса уже взялась было писать об "ошеломительных перспективах" – Украина якобы получит и завод, и технологии производства ТВС (мечталось, что Китай продаст их Украине), как вдруг в правительстве разразился страшный скандал. Премьер Гройсман бушевал, рвал и метал. "Ни у кого из вас нет мандата вести любые разговоры со страной-агрессором и нашим врагом!" – распекал он подчиненных. Пришлось министру энергетики позорно врать, что просочившееся в прессу его письмо в "Росатом" с предложением о переговорах – "полный фейк" и "министерство не возобновляет сотрудничество с РФ, а полностью завершает". А дело в том, что, хотя завод действительно нужен Украине, он совершенно не нужен американцам, да еще с "китайским следом": производство Украиной собственных топливных сборок идет вразрез с американским планом закабаления страны.



(Продолжение следует) Источник - Фонд стратегической культуры

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