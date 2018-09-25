В атаку на российско-сирийские С-300 будут брошены F-35 и израильские коммандос

21:53 25.09.2018

Ликвидация С-300: В атаку на наши комплексы будут брошены F-35 и израильские коммандос

Каким способом могут нейтрализовать в Сирии российские ЗРК "Фаворит"



Александр Ситников

25.09.18



24 сентября израильский лидер Нетаньяху во время звонка Путину назвал поставку российских передовых систем оружия "безответственным игрокам" большим риском для безопасности в регионе. Об этом сообщил офис премьер-министра еврейского государства.



Нетаньяху схватился за телефонную трубку сразу же, как узнал о решении Москвы передать Сирии комплексы ЗРК С-300 в двухнедельный срок. При этом израильский премьер сказал российскому президенту, что бомбежки САР в любом случае продолжатся - "Израиль будет продолжать защищать свою безопасность и интересы". Он также пообещал продолжить расследование инцидента, приведшего к гибели 15 русских офицеров, хотя не сомневается в отчете своих военных. По его словам, виновником катастрофы является "безответственная сторона", которой Россия готовится помочь еще более смертоносным оружием.



В ответ Путин заявил, что его правительство не принимает заявление еврейских летчиков, что истребители F-16 не использовали Ил-20 в качестве радарного прикрытия. Президент РФ еще раз подчеркнул: "информация, предоставленная израильскими военными… идет вразрез с выводами российского Минобороны. … Российская сторона исходит из того, что действия ВВС Израиля были главной причиной трагедии". Значит, ответственность за катастрофу самолета-разведчика лежит на Тель-Авиве.



Несмотря на формальное обещание продолжить сотрудничество по линии предотвращения воздушных конфликтов, стороны настроены решительно. Для обоих лидеров компромисс в этом вопросе чреват огромными политическими издержками. Западные СМИ, комментируя нарастающие российско-израильские противоречия, видят в этом, прежде всего, волю военных РФ, которые настаивают на своих выводах, предостерегая, видимо, некоторых московских политиков от другой интерпретации трагедии с Ил-20.



Еще до официального объявления о поставках Сирии ЗРК С-300 "Фаворит", член комитета по обороне Совета Федераций РФ Франц Клинцевич упредил эту новость, заявив, что "у нас… есть все необходимые ресурсы, чтобы полностью закрыть воздушное пространство Сирии для Израиля". После этого заявления, мало, кто в Израиле и в США сомневался, что такой шаг будет реализован. Пентагон и ЦАХАЛ гадали, какие именно шаги будут предприняты российской стороной, чтобы адекватно отреагировать на новый вызов.



И вот, как стало известно, Россия готова передать армии САР два полковых комплекса С-300, это, порядка, 24 пусковых установок по 4 ракеты на каждой. По идее, такое количество эффективных перехватчиков "земля-воздух" должно гарантировать безопасное небо над Сирией. Даже сегодня войска Асада с переменным успехом отбиваются от налетов ВВС Израиля устаревшими платформами С-125 и С-200, полученными еще в 1980-х годах. Во всяком случае, преждевременно говорить о "смерти" ПВО САР после многочисленных попыток западной коалиции уничтожить сирийские ЗРК.



В то же время, правительство Асада, помимо ЗРК-300, запрашивало еще и истребители МиГ-31, дескать, одних ракет "земля-воздух" недостаточно. Израиль имеет технические средства, которые минимизируют риск уничтожения своих самолетов ракетами "земля-воздух". Например, очень хорошо себя зарекомендовали "умные" противоракетные тепловые ловушки и лазерные системы, разработанные компанией Elbit Systems из Хайфы. Так или иначе, но ВВС Израиля придется действовать крайне осторожно, чтобы не стать жертвой "Фаворита".



Для России это ровно тот случай, когда лучше переоценить противника, чем недооценить. И хотя израильтяне нервно реагируют на любой намек о поставках С-300 Сирии, логично предположить, что ЦАХАЛ предпринял определенные шаги, чтобы свести на "нет" эту потенциальную угрозу. Если суммировать все, что говорят израильские и американские эксперты, напрашивается вывод, что системы "Фаворит" несут очень серьезную, но некритическую опасность для еврейских летчиков.



"СП" уже писала, что в ответ на возможную поставку С-300 Тель-Авив "скорей всего, пустит в дело самолеты F-35 „Молния-II", так как истребители-бомбардировщики F-16 моделей A и B уже не отвечают требованиям времени, о чем свидетельствует недавняя потеря одного самолета этого класса - первая за 35 лет боевой эксплуатации". Здесь разумно прислушаться к словам министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который обещает уничтожение С-300 с помощью новейшего истребителя F-35 и "инновационных бомб" Spice-250, якобы специально разработанных против наших систем.



Правда, даже в Израиле есть авторитетные критики такой стратегии борьбы с ЗРК С-300. В частности, Моше Аренс, бывший министр обороны Израиля, бывший министр иностранных дел и посол в Соединенных Штатах, а ныне авиационный ученый в ранге профессора, является критиком возможностей "Молнии-II" в вопросе противостояния русским ракетам-перехватчикам. По его словам, истребитель F-35 бессилен перед С-400, и сильно уязвим перед С-300.



Косвенно, его выводы подтверждает программа усиления ВВС Израиля. В ней сказано, что "введение в Воздушные Силы значительного числа F-35 не является приоритетной задачей", Тель-Авив ставит на модернизацию поздних вариантов истребителя F-16, последние из которых были поставлены в 2006 году.



Что касается С-300, то для израильтян более важно, не столько их поставка Сирии, а кто именно будет ими управлять. Тот же министр обороны Израиля Авигдор Либерман сказал, что "не в русских руках" эти комплексы не несут ту угрозу (для ВВС Израиля), которая могла бы иметь место, если бы за пультами управления сидели российские офицеры.



Надо понимать, что для еврейского государства и за его спиной - Америки, уничтожение "Фаворитов" поставленных Сирии, имеет принципиальное значение. Для них это вопрос не только политики и безопасности, сколько - национального престижа и оборонной конкуренции. Учитывая возможности ВВС Израиля и "длинные руки" Моссада и АНАН (военной разведки Израиля - авт.), не исключено, что на сей раз бить в спину русским войскам в Сирии будут с помощью наземных диверсий и спящих агентов. Поэтому в Минобороны РФ должны учитывать и этот фактор.