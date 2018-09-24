Двое сотрудников МВД Киргизии Тойчиев и Карачев, получили по четыре года тюрьмы за шпионаж в пользу США

23:51 25.09.2018

25 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Двое сотрудников МВД Мирлан Тойчиев и Эмилбек Карачев признаны Первомайским районным судом Бишкека виновными в "передаче или собирании с целью передачи иностранным организациям сведений". Информацию 24.kg подтвердили в МВД.



По данным ведомства, они осуждены за шпионаж в пользу США. В ходе судебных заседаний доказано, что они "работали" вместе с бывшими офицерами милиции, ныне служащими в охране дипломатической миссии, - Саматом Шерипбековым и Кумарбеком Чалданбаевым. Передавали через них интересующие сведения.



Мирлан Тойчиев получил четыре года колонии-поселения и штраф в размере 50 тысяч сомов, Эмилбек Карачев также приговорен к четырем годам колонии-поселения.