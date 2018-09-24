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|КырГенпрокуратура: В Минсоцразвития незаконно использовали дипломатические паспорта
23:58 25.09.2018
25 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО
Генеральная прокуратура в рамках проводимой плановой проверки в Министерстве труда и социального развития КР выявила ряд нарушений закона "О внешней миграции", положения о дипломатическом и служебном паспортах.
Отмечается, что 12 сентября Генеральная прокуратура возбудила производство по делу об административном правонарушении в отношении заведующего отделом по управлению человеческими ресурсами Министерства труда и социального развития в связи с ненадлежащей организацией работы по выдаче, использованию и возврату дипломатических и служебных паспортов действующих и уволенных сотрудников министерства. Материалы направлены в Первомайский районный суд Бишкека.
В ходе проверки установлены факты использования руководством Министерства труда и социального развития дипломатических паспортов в личных целях.
Напомним, депутат парламента Аида Касымалиева рассказала, что чиновники Министерства труда и соцразвития незаконно ездят за границу по дипломатическим паспортам. В ведомстве эту информацию опровергли.