 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ахалтекинец - лошадь императоровАхалтекинец - лошадь императоров
00:00 26.09.2018

Антон Евсеев

Наблюдая за этими красивыми животными, я вдруг увидел необыкновенной красоты лошадь. Казалось, что это ожившая скульптура античного мастера - четкие линии, выверенные пропорции, гармоничное соотношение всех частей тела. Жеребец, казалось, был покрыт платиновой краской, и прямо-таки блестел на солнце.

Мне удалось познакомиться с хозяином этого чудесного скакуна, владельцем конного хозяйства Николаем Владимировичем Занегиным. Он согласился рассказать читателям "Правды.Ру" о своем подопечном.

- Николай Владимирович, ваш подопечный относиться к какой породе лошадей?

- Это представитель ахалтекинской породы, самой древней среди тех, что сохранились до наших дней. Можно сказать, что все цивилизованное коневодство с них началось. Некоторые считают, что их еще шумерские и египетские полководцы в свои колесницы запрягали, хотя, по официальной версии, происходят они из Средней Азии. В Туркмении есть оазис Ахал, где в давние времена жило племя теке. Они-то и считаются первыми заводчиками этих лошадей.

Но, может быть, они вовсе не создали эту породу, а заимствовали у кого-то и сохранили. Я тут недавно читал, что ученые выяснили, что Буцефал, конь Александра Македонского на самом деле был ахалтекинцем, и, кстати, такой же как и мой жеребчик, изабелловой масти. А вот в голливудском фильме "Александр" его почему-то на вороного фриза посадили. Фризы тоже хороши, спору нет, замечательные лошади, но ведь это искажение исторической правды - их тогда как породы-то не было.

С древних времен ахалтекинец считался лошадью царей и великих полководцев. Иван Грозный, генералы Скобелев и Корнилов, маршал Жуков - все они на них ездили. И сейчас они считаются престижным подарком - их дарят президентам, монархам, крупным промышленникам. Стоимость хорошего ахалтекинца может доходить до 3 миллионов долларов!

- И Ваш столько же стоит?

- Конечно! Ведь он сын жеребца президента Туркмении, а тот считается стандартом породы. Он у меня элитный скакун и производитель!

- А для чего еще используют ахалтекинцев?

- Они хороши как конкурные лошади - выше ахалтекинца еще никто не прыгал, рекорд - 2 метра 20 сантиметров. Да и по прыжкам в длину они тоже являются рекордсменами. Единственный олимпийский чемпион - конь Абсент - тоже является достойным представителем этой породы. Но они также и по выездке хорошо работают, и на джигитовке.

- А почему их называют "золотые лошади"?

- Тут есть два варианта. Первый: когда лошадь продавали, то ставили на весы, а уравновесить их нужно было, насыпав на вторую чашу столько золота, сколько весил конь.

Но, может быть, ахалтекинцев так назвали за их интересный подшерсток - на солнце он блестит, как золото. Кстати, наши дончаки, похоже, тоже имеют в предках ахалтекинцев - у них также подшерсток огнем горит.

Вообще, ахалтекинцев часто использовали для выведения или улучшения других пород. Взять, например, орловцев - считается, что Сметанка, их предок, был арабским скакуном. Но все пишут, что он обладал очень длинным корпусом - у арабов такого не бывает, а вот у ахалтекинцев - сплошь и рядом. Так что, видимо, это все же был представитель этой породы.

- И много сейчас осталось таких изумительных лошадей?

- К сожалению, нет. Считается, что около 2000 голов чистокровных, но я думаю, что значительно меньше.

- А каков их характер?

- Помните историю про Буцефала? Конь был нервный, горячий, но, тем не менее, - преданный друг. Все ахалтекинцы таковы. Непростая лошадь, требует особого подхода. Но если вы поладите - лучше друга просто не найти.

Прощаясь с удивительным жеребцом и его хозяином, я подумал, что нельзя допустить того, чтобы эта чудесная лошадь исчезла с лица Земли. Но, возможно, выставки, подобные "ЭквиФоруму 2010" помогут ее сохранить, если им удастся привлечь внимание общественности к проблемам отечественного коневодства. Будем надеяться, что удастся.

Источник - Правда.Ру
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