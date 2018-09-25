Вседозволенность Израиля выходит ему боком, -- Д.Седов

00:57 26.09.2018

Размер шрифта: ДМИТРИЙ СЕДОВ | 25.09.2018 |



О значении российских ЗРК С-300 для локальных военных конфликтов



О том, каково реальное значение российских ЗРК С-300 для локальных военных конфликтов, заговорили в 1996 году, когда Республика Кипр заключила контракт на покупку этих комплексов для размещения на острове.



Тогда Турция подняла небывалый скандал с требованиями отказаться от сделки и грозила самыми тяжелыми последствиями для греков-киприотов. Дело в том, что ЗРК С-300 с радиусом действия до 300 км планировался на замену системы "Тор-1" с радиусом действия 20 км, что критически изменило бы военную обстановку в прилегающем к Турции районе Средиземноморья. А обстановка здесь была весьма напряженной после вторжения Турции на Кипр в 1974 году и раздела острова на две части.



Особенность ЗРК С-300 заключалась в том, что он был способен взять под свой контроль не только воздушное пространство над Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), но и представлял угрозу для дислоцированных там турецких наземных войск.



В проекте С-300 заложена способность наносить удары по наземным объектам, правда, на несколько меньшем расстоянии, чем в воздухе, – примерно на 120 км. Однако для ТРСК и прибрежных районов Турции этого было вполне достаточно, и турки почувствовали себя неуютно.



К преимуществам этой системы относятся ее точность и высокая поражающая способность. Боевая часть комплекса общим весом до 140 кг содержит до 19 000 поражающих элементов и приводится в действие неконтактным радиовзрывателем. Поражающие элементы и высокая кинетическая энергия взрыва фокусируются в ограниченном телесном угле, что значительно повышает плотность потока энергии осколков и гарантирует полное разрушение цели независимо от угла встречи ракеты с целью. Другими словами, С-300 в состоянии разбивать в труху пункты управления, объекты аэродромной и штабной структуры, системы связи, скопления живой силы и колонны техники.



Перед лицом такого радикального изменения военной ситуации Анкара мобилизовала все доступные ресурсы, в том числе использовала свое членство в НАТО, чтобы сорвать контракт. После напряженной двухлетней борьбы Греция была вынуждена уступить и взяла закупленные Кипром ЗРК С-300 себе.



Роль С-300 как наземного оружия регионального ТВД вновь всплыла во время сирийского конфликта, начавшегося в 2011 году. Опасения, что Башар Асад однажды получит от Москвы такие комплексы, израильтяне имели с самого начала и неустанно работали над предотвращением этой опасности. В 2013 году они сумели предотвратить их продажу Дамаску. Однако инцидент с гибелью разведывательного самолета ВКС Ил-20 и ролью в этой трагедии ВВС Израиля изменил ситуацию.



Неудивительно, что сразу вслед за инцидентом с российским Ил-20 из Израиля в Москву срочно прилетела делегация во главе с шефом израильских ВВС Амикамом Норкиным. Главной целью этой делегации было предотвращение передачи С-300 Дамаску.



С российской стороны А. Норкина встречал командующий ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин. Израильтяне пытались объяснить, почему они атакуют объекты на территории суверенной страны, с которой не находятся в состоянии войны, но русские не стали делать вид, что понимают их. Аргументы гостей о том, что сирийские заводы, подвергающиеся регулярным бомбардировкам израильских ВВС, производят оружие для "Хезболлы", не были подтверждены никакими фактами.



Остались непонятыми объяснения израильтян, почему они дезинформировали ВКС о месте своих атак на сирийском побережье 17 сентября и почему сообщили о нахождении в зоне поражения ИЛ-20 лишь за 50 секунд до того, как его собьют сирийские ВВС.



Доверительного разговора не получилось. Израильской делегации было указано, что подобное поведение ВВС Израиля превратилось в фактор серьезной региональной опасности. Было прямо дано понять, что время для таких игр кончилось.



Чтобы не оставалось и тени недопонимания, на следующий день после переговоров министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления ее боевых возможностей. При этом он подчеркнул, что сирийские военные уже обучены обращению с С-300. Передача этих установок Сирии планировалась еще в 2013 году, но тогда по просьбе Израиля этого не произошло. "Сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине", – заявил министр. Кроме того, Москва предоставит автоматизированные системы управления ПВО, которые помогут обеспечить наблюдение за воздушным пространством, и начнет радиоэлектронное подавление спутниковой навигации бортовых РЛС и систем связи военных самолетов, если они будут атаковать сирийские объекты, расположенные вдоль побережья Средиземного моря.



В Кремле отметили, что эти меры направлены на обеспечение безопасности российских военнослужащих. В телефонном разговоре президент В. Путин разъяснил премьер-министру Израиля Б. Нетаньяху, что "поставка С-300 имеет целью противодействовать любой потенциальной угрозе российским военнослужащим".



В Тель-Авиве, однако, понимают и то, о чем молчат дипломаты. В руках Дамаска окажется оружие, способное мгновенно накрывать цели на половине территории Израиля вплоть до его столицы. А это совершенно новый расклад сил не только на данный момент, но и на будущее. В один дивизион С-300 входит 48 ракет, это серьезная сила. Сколько всего дивизионов будет передано Сирии, пока хранится в секрете.



В МИД России подчеркнули, что поставка ЗРК в Сирию не ухудшит отношений между Израилем и Россией. Имеется в виду, что израильтяне сделают правильные выводы из этого шага Москвы.