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Европа повела Иран в обход американских санкций. Чтобы спасти ядерную сделку
08:06 26.09.2018

ЕС создаст для расчетов с Ираном специальный механизм, который должен помочь нивелировать последствия американских санкций, введенных против этой страны, и одновременно спасти иранскую ядерную сделку 2015 года. Об этом говорится в совместном заявлении России, Великобритании, Франции, Германии, Китая, ЕС, а также Ирана по итогам министерской встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это решение призвано успокоить Тегеран накануне принятия второго пакета американских санкций, которые ограничивают сотрудничество с Ираном в нефтегазовой сфере. Работу в этой стране прекратили десятки международных компаний, в том числе европейских. В результате Тегеран пригрозил расторгнуть ядерную сделку, если его интересы не будут защищены.

Одним из первых мероприятий недели высокого уровня заседания Генассамблеи ООН стала встреча представителей стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Это второе подобное мероприятие с мая, когда из ядерной сделки вышли США, что повлекло за собой возвращение американских санкций в отношении Ирана. В заявлении по итогам встречи, которое зачитала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, говорится о начале подготовительной работы по созданию Евросоюзом специального механизма, который облегчит расчеты с Ираном в условиях американских санкций и защитит от них европейские компании. По словам госпожи Могерини, "страны-члены ЕС создадут юридическое лицо для проведения легальных финансовых трансакций с Ираном, это позволит европейским компаниям работать с Ираном в соответствии с европейскими законами". Механизм также будет открыт для других участников. Других подробностей, как и сроков создания этого механизма, пока нет.

"Пятерка" исходит из того, что Тегеран полностью выполняет условия ядерной сделки и надеется сделать все возможное, чтобы ее сохранить. В то же время Тегеран пригрозил выйти из СВПД, если к 4 ноября Европа не определится с механизмом работы с Ираном вопреки американским санкциям.

"Мы подтвердили, что снятие санкций является важной частью сделки. Мы считаем необходимым защищать иностранные компании, ведущие бизнес с Ираном. Мы считаем необходимым продолжать экспорт нефти и газа из Ирана",- заявила Федерика Могерини.

Спустя несколько часов, выступая с трибуны Генассамблеи, президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон не будет одинок в стремлении отрезать Иран от нефтяных доходов. "Дополнительные санкции вступят в силу 5 ноября. И мир последует за ними. И мы работаем со странами, которые импортируют иранскую нефть, чтобы прекратить эти поставки. Мы не можем позволить мировому лидеру по спонсированию терроризма разработать самое опасное в мире оружие",- заявил он.

Первый пакет санкций США вступил в силу в августе. Он касался операций с иранской национальной валютой и госдолгом, торговли золотом, был введен запрет на продажу иранскому правительству долларов. Санкции нанесли существенный удар по иранской экономике. С начала года курс национальной валюты упал в четыре раза. 5 ноября ожидается второй пакет санкций, который налагает запрет на покупку иранской нефти и сотрудничество с Тегераном в сфере энергетики. Вашингтон потребовал, чтобы все компании, которые работают с Тегераном в этой сфере, свернули свою деятельность, иначе они сами попадут под санкции. Речь в первую очередь идет о прекращении закупок иранской нефти.

"Рынок для нас пока открыт, и мы продолжаем экспортировать нефть. И мы ожидаем, что продолжим ее экспортировать",- заявил в воскресенье журналистам представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили. Тем не менее с мая, когда США вышли из СВПД, около 30 крупнейших иностранных компаний объявили о свертывании сотрудничества с Ираном. Среди них Total, Peugeot, Allianz и Siemens. Только в понедельник о прекращении сборки грузовиков в Иране объявила Volvo, которая планировала сделать Иран основным экспортным центром для рынков Ближнего Востока и Северной Африки. Компания объяснила свое решение проблемами с прохождением платежей. А вчера о прекращении бизнеса с Ираном объявил один из крупнейших мировых независимых нефтетрейдеров Vitol Group.

Неудивительно, что Иран нервничает и требует принять меры. Однако многие эксперты сомневаются, что европейский механизм будет эффективен. "США, естественно, будут продолжать оказывать колоссальное давление на ЕС и при большом желании могут с легкостью растоптать любой механизм. Это проблема. Будем смотреть, как далеко захотят пойти американские коллеги и как далеко позволят им пойти наши европейские коллеги",- сказал вчера на пресс-конференции директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. В то же время, по его словам, в Москве позитивно оценивают инициативу ЕС. Дипломат также подчеркнул, что нельзя допустить возвращения Ирана к военной ядерной программе.

"Европа пытается успокоить Иран, который грозит выйти из СВПД. В этом контексте создание механизма, безусловно, позитивный шаг, но непонятно, как он будет работать. Скорее всего, он будет рассчитан на средний и малый бизнес. Крупные компании, такие как Total, слишком интегрированы в мировую финансовую систему, и для них санкции США - это существенная угроза. Трудно представить, как их можно будет заставить остаться в Иране",- сказала "Ъ" научный сотрудник НИУ "Высшая школа экономики" Юлия Свешникова.

"Вопрос о создании нового механизма расчетов с Ираном стоял на повестке дня уже давно, и отсутствие прогресса со стороны ЕС выглядело подтверждением того, что Брюссель не намерен серьезно сопротивляться Вашингтону",- сказал "Ъ" эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий. Поэтому, с его точки зрения, заявления Федерики Могерини можно считать важным и реальным шагом в сторону сохранения СВПД. Эксперт пояснил, что вопрос был в том, использовать ли текущие структуры, которые из-за своих уникальных характеристик были бы защищены от санкций (предполагалось, что Вашингтон не станет вводить санкции против центральных банков Германии или Франции), или создать новые, изолированные от американского влияния, как в итоге решили поступить. "Сейчас речь, скорее всего, идет об аналоге клиринговой конторы, которая будет получать деньги от европейских компаний за иранскую нефть и от Ирана за европейские товары. Деньги физически не будут покидать ЕС, что ограничит возможности американского давления",- считает эксперт. Впрочем, он не исключил, что Вашингтон сохранит возможность вводить индивидуальные санкции против руководства и сотрудников новой структуры. Господин Баклицкий также обратил внимание на то, что все меньше частных европейских компаний готовы рискнуть продолжением работы с Ираном и попасть под американские санкции. "Наличие финансового канала не поможет торговле в отсутствие покупателя. И, возможно, в качестве следующего шага Евросоюзу придется создавать государственную структуру еще и для закупок нефти",- заключил он.

Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №175 от 26.09.2018, стр. 6

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537938360
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