Китай "закрыл" флоту США доступ к израильским портам, - И.Субботин

08:10 26.09.2018

Выход КНР к Средиземному морю может рассорить Америку с ее союзником



Шестой флот США, дислоцирующийся в Средиземном море, может отказаться от использования главного израильского порта – Хайфы. Об этом "НГ" заявил экс-помощник главы Пентагона и бывший высокопоставленный сотрудник Главного штаба ВМС США Сет Кропси. Причиной стало выданное Китаю разрешение отстроить и взять под управление новый портовый терминал в Хайфе. В Израиле гадают, кто именно принял решение допустить до важного порта главного стратегического противника Америки.



"Нет сомнений в том, что предлагаемая договоренность имеет существенные геополитические последствия, – заявил в разговоре с "НГ" Кропси, который в настоящее время возглавляет Центр по американской военно-морской силе в вашингтонском аналитическом центре Hudson Institute. – Если так пойдет и дальше, то Китай получит важную позицию для прослушивания и наблюдения в порту Хайфа, являющемся основной базой ВМС Израиля, в том числе его подводного флота". Бывший сотрудник американского оборонного ведомства, работавший в администрации Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего, пояснил, что китайская сторона может приобрести возможности по слежению за важными израильскими коммуникациями. Каждое судно, которое выходит в порт или выходит из него, будет под колпаком, говорит эксперт.



"Китайские позиции в порту Хайфа будут также в будущем задавать тон возможным решениям Соединенных Штатов, которые касаются взаимодействия с ВМС Израиля, в том числе по визиту кораблей американского флота (речь о Шестом флоте ВМС США. – "НГ") в Хайфу и по увеличению сотрудничества между двумя странами, – заявил Кропси. – Я не вижу в возможной аренде китайской стороной стратегического порта в Хайфе опасности для отношений между Вашингтоном и Иерусалимом в глобальном плане. Но Израиль сильно зависит от морских путей в торговле, в энергетике, в сфере безопасности, да и просто стратегически. Израиль и США разделяют общий интерес к международному порядку, состояние которого в Восточном Средиземноморье в значительной степени зависит от стран, которые признают и уважают этот порядок. Однако Китай этого не делает".



Израильская сторона дала разрешение на строительство терминала в порте Хайфа еще несколько лет назад – из-за проблем с трафиком и участившихся забастовок местных работников. Предполагалось, что новые объекты, которые с самого начала планировали отдать в руки частного сектора, разгрузят старый порт, а пришедшие из-за рубежа предприятия нарушат монополию государственной портовой компании Израиля. Контракт на строительство в Хайфе и на ее последующую аренду сроком на 25 лет получила Шанхайская международная портовая группа. Работы должны начаться в 2021 году. Решение по поводу сделки принималось без учета мнения оборонного ведомства или Совета по национальной безопасности еврейского государства. Они были просто выведены за скобки переговоров, отмечают израильские наблюдатели. Сейчас в Иерусалиме раздаются призывы сделать сделку с китайцами предметом тщательного расследования.



Израильтяне опасаются, что выход Китая к Средиземному морю вобьет клин в отношения Иерусалима и Вашингтона. Впрочем, надо заметить, что сдача в аренду Хайфы китайским компаниям опасна для Израиля и другой комбинацией. Так, обращают на себя внимание крепкие отношения между КНР и заклятым противником еврейского государства на Ближнем Востоке – Ираном. В качестве аргумента принято приводить отсутствие со стороны Пекина существенной критики по поводу иранской политики в Сирии, а также экономические отношения между Поднебесной и Исламской Республикой, не раз угрожавшей Израилю полным уничтожением. Иллюстративно, что за первые пять месяцев 2018 года Китай – вопреки ужесточившейся риторике Соединенных Штатов в отношении "режима аятолл" – увеличил импорт иранской нефти на 9,3% по сравнению с таким же периодом в предыдущем году. Прогнозируют, что Пекин будет только наращивать масштаб этих закупок у Тегерана.



Средиземноморские порты могут послужить для Китая неплохой перевалочной базой в рамках инициативы проекта "Один пояс – один путь", которая рассчитана на создание глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры. Не случайно китайская сторона участвовала в тендере на строительство еще одного терминала, но уже в израильском порту Ашдод. На этот проект Пекину власти еврейского государства также дали разрешение. В израильской экспертной среде полагают, что согласие на участие китайских компаний в строительстве и обеспечении всем необходимым портов свидетельствует о стремлении части политического истеблишмента в Израиле диверсифицировать свою стратегическую зависимость от США. Примерно такой же подход виден на примере прагматичного взаимодействия еврейского государства с другими великими державами, такими как Россия, в Сирии, говорят местные аналитики.



С учетом того, что Соединенные Штаты планируют развернуть кампанию против КНР "в масштабах всей администрации", как сообщило американское издание Axios, попытка КНР продвигать свои интересы за счет союзников США на Ближнем Востоке кажется обоснованной. В ближайшее время от Белого дома, Минфина, оборонного и торгового ведомств США ждут большой волны антикитайских заявлений. Axios отмечал, что Белый дом намеревается обнародовать новую информацию о "враждебных действиях Китая" против государственного и частного секторов Америки и принять в связи с этим ограничительные меры. Не исключено, что Белый дом обвинит Поднебесную в "злонамеренных действиях" в IT-сфере, во вмешательстве в электоральный процесс и в краже объектов интеллектуальной собственности. "Мы собираемся показать, как Китай проник в США и что мы делаем, чтобы противостоять этому", – пояснил источник Axios в американской администрации.



Заместитель министра промышленности и информатизации КНР Ло Вэнь заявил 25 сентября на своем брифинге: "США нарушили международные торгово-экономические нормы, разорвав последовательность во всемирной отраслевой цепочке поставок. Они снизили эффективность развития глобальной экономики. Американская сторона нанесла удар по всеобщему регулярному распределению товарных потоков". По словам дипломата, в таких условиях Пекин намерен ускорить процесс реформ, привлечь на внутренний рынок еще большее число иностранных предприятий. Он заявил: "Мы знаем, что кроме Китая к ответным мерам в отношении США прибегли их другие ключевые партнеры – ЕС, Канада и Мексика. Нужно признать, что глобальные торговые риски явно возрастают – на этом фоне".



Игорь Субботин

25.09.2018