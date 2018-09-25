Кустистая будет клюква. Алия Назарбаева (младшенькая) заканчивает съемки фильма "Томирис"

08:29 26.09.2018

В Алматы проходят заключительные съемки фильма "Томирис"

Авторами сценария исторического проекта выступили Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков



На территории киностудии "Казахфильм", где построена масштабная декорация "Вавилон", проходят финальные съемки крупномасштабного исторического фильма о царице массагетов – "Томирис".

Генеральный продюсер фильма – Алия Назарбаева ("Дорога к матери"). Режиссер-постановщик – Акан Сатаев ("Ликвидатор", "Рэкетир", "Заблудившийся", "Жаужүрек Мын Бала", "Дорога к матери"). "Сегодня на декорациях "Вавилон" мы снимаем сцену приезда Спаргапа. В этой сцене задействовано много актеров, реквизита и животных, так как это большая сцена. На этой неделе мы завершаем наши съемки и переходим в монтажный период. А релиз фильма планируем на весну 2019 года", - сказал режиссер Акан Сатаев.



Напомним, в апреле прошлого года киностудия "Казахфильм" совместно с кинокомпанией "Сатайфильм" по заказу Министерства культуры и спорта РК приступила к работе над крупномасштабным проектом "Томирис", который расскажет о событиях VI века до н. э., когда сакские племена под предводительством царицы массагетов сумели дать сокрушительный отпор персидскому царю Киру ІІ, пытавшемуся завоевать великую степь.

Авторами сценария исторического проекта выступили Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков. Съемки фильма стартовали в октябре прошлого года. В съемочный процесс были вовлечены все ведущие творческие силы страны, а также были приглашены иностранные специалисты: скрипт-доктора и специалисты в области компьютерной графики.



По результатам общереспубликанского кастинга из 15 000 претенденток на главную роль была выбрана актриса-дебютантка Альмира Турсын. Также в фильме задействованы известные казахстанские актеры: Адиль Ахметов, Берик Айтжанов, Асылхан Толепов, Азамат Сатыбалды и другие. На роль царя Кира был приглашен арабо-американский актер Гасан Масуд, известный по фильму "Царство небесное" Ридли Скотта.



Стоит отметить, что все главные актеры прошли специальную подготовку в тренировочном лагере "Nomad" у постановщика трюков Жайдарбека Кунгужинова, где их обучали уверенной верховой езде, управлению лошадью, стрельбе из лука, владению холодным оружием, умению пользоваться оружием на скаку и многим другим военным навыкам.



Специально для проекта был изготовлен весь необходимый реквизит – одежда и обувь, а также адаптированные под ту эпоху украшения и оружие. Для главных героев и актеров эпизодических ролей было сшито около 1000 комплектов одежды, только для одной главной героини, Томирис, было изготовлено более 20 костюмов. Также специально для проекта было изготовлено 10 тысяч единиц оружия.



О фильме: Это история жизни великой царицы степи - легендарной Томирис. Из маленькой девочки ей суждено стать искусным воином, пережить потерю близких людей, отомстить предателям и объединить сакские племена под своей властью. Ей предстоит сразиться ради своей любви и свободы своего народа в самой жестокой битве тех времен с самим Киром, пришедшим с огромной армией поставить степные племена под власть могущественной Персидской империи.

Режиссер-постановщик: Акан Сатаев

Авторы сценария: Алия Назарбаева, Тимур Жаксылыков

Оператор-постановщик: Хасан Кыдыралиев

Художник-постановщик: Куат Тлеубаев

Генеральный продюсер: Алия Назарбаева

Продюсеры: Анна Чакиртова, Светлана Нам

Художник по костюмам: Асель Шалабаева

Художник по гриму: Лидия Ордынская

Кастинг-директор: Жайна Абдиева

Постановщик трюков: Жайдарбек Кунгужинов