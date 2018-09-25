Высыхающая планета и ее будущие обитатели, - Сергей Сухонос

08:34 26.09.2018 Цивилизационная задача человечества – вывести разумную жизнь в неосвоенную среду



Что в самой далекой перспективе ждет человека? Переход в нирвану (Будда), переселение в Царствие Небесное (Христос) или преображение в состояние Лучистого Человечества (Циолковский)? А может, ползучая экспансия в космос, начиная с колонизации Марса и других планет, то, о чем писали Циолковский и фантасты, а сегодня говорят Илон Маск и умерший 14 марта астрофизик Стивен Хокинг?



Проблема рыбки в аквариуме



Но сможет ли человечество колонизировать космос? Ведь мы не приспособлены к невесомости, к высокой радиации, к очень длительным перелетам, к экологии внутри замкнутой "бочки"...



В прошлом переход из одной глобальной среды в другую сопровождался созданием нового типа организмов. Рыбы освоили сушу не в "аквариумах". Возможно, и человеку не суждено освоить космос в скафандрах и его организму предстоит пройти радикальную переделку. И переделка эта будет на порядки сложнее, чем эволюция организма рыбы в организм наземного животного.



При такой перспективе невольно хочется оставить этот космос в покое. Что нам – Земли не хватит? Да вот только не решается этот вопрос исходя из интересов отдельного человека. А решается он исходя из интересов жизни как таковой на планете, для которой даже "царский вид" – всего лишь средство для очередного шага в новую среду – в космос.



И то, что все ресурсы планеты отданы в наше распоряжение, лишь свидетельствует о том, что это мобилизационные ресурсы, данные нам в безраздельное распоряжение только потому, что мы обязаны вывести разумную жизнь в неосвоенную среду. И если эту задачу забыть и заняться устройством рая на Земле, эволюция очень резко напомнит нам, для чего мы созданы. Тем более что рай на земле, судя по эксперименту с мышами ("Вселенная-25"), – прямая дорога к вырождению.



Итак, космос – неизбежная перспектива для вида Homo sapiens… Но как в этом случае быть с самим человеком? Ведь наш организм приспособлен эволюцией для жизни на планете, а не в космосе. Недаром даже сам академик Сергей Павлович Королев огорченно констатировал, что человеку в космосе делать нечего.



Так ведь и рыбы по земле не ходят. Вопрос лишь в том, в какой форме вывести жизнь в космос, как переделать человеческий организм настолько, чтобы он чувствовал себя там как в родной стихии.



Но, может быть, человеку как виду суждено остаться на планете навсегда? И нужно будет просто переселить душу и разум в новую оболочку, поменять водно-органическую основу на кремне-металлическую? И передать эстафету развития роботам? А самим так и остаться на планете? Остались же кистеперые рыбы в океане.



Родильный дом для нового вида разума



Техническая среда давно уже по темпам опередила развитие человека как животного. Что поменялось в человеческом организме за 100 тыс. лет, после того как появился кроманьонец? Прическа и татуировки. Если до этого за миллионы лет из обезьяны эволюция создала человека разумного, изменив его организм по десяткам параметров, то теперь все изменения проходят мимо человека, даже мозг уменьшился в объеме по сравнению с кроманьонцем. Эволюция "занялась" техникой и социумом, именно там сейчас фокус преобразований, а не в человеке.



Может быть, нам суждено породить новую форму жизни – цивилизацию разумных и одухотворенных роботов? Сотворить робота Адама и робота Еву "по образу и подобию своему"? Почему бы и нам не попробовать себя в роли Творца?



Да мы, человечество, собственно этим и занимаемся! Особенно в последние десятилетия. Может быть, космос стоит отдать роботам "на откуп"? Ведь у них не будет проблем там ни с энергией, ни с радиацией... А мы останемся на Земле. Свою задачу мы, безусловно, в этом случае выполним – создадим новый вид разумных космических существ, и пусть они дальше продолжают эволюцию – осваивают свою, космическую среду. Ведь рыбы же "отдали" сухопутным животным сушу.



Но выживет ли человек как вид на Земле в отдаленном будущем, даже если он исполнит миссию и передаст эстафету развития в космос роботам? Стивен Хокинг считал, что не выживет, и отводил человечеству всего 200 лет для спасения.



Разум впал в водную зависимость



Все наземные животные "помнят" о своем океаническом прошлом. В среднем организм человека на 70% состоит из воды, а солевой состав его крови подобен солевому составу морской воды.



Водное наследие для любого вида животного – непременное условие существования. Вода – вот что в первую очередь ищут ученые на других планетах. Есть вода – есть жизнь (органическая, естественно). Нет воды – ее быть не может. Но что происходит с водой на Земле?



Живая оболочка планеты постепенно высыхает, а следовательно, стареет. Ибо чем старше организм, тем он суше. Сейчас океаны занимают 70% поверхности планеты, а в момент зарождения жизни было 95%. И никто не знает реального водного баланса планеты за последние 3,3 млрд лет. А вдруг Земля высыхает? Если предположить, что всю воду она получила в период своего первичного формирования, то вполне может быть и так.



За Землей в космосе тянется водородный хвост, и многие ученые считают, что это след от уходящей с планеты воды. Вода, попадая в верхние слои атмосферы, разлагается на водород и кислород, водород улетучивается (отсюда и хвост), а кислород подпитывает озоновый слой. Следовательно, рано или поздно, но Земля станет такой же пустыней, как Марс?



Но и континенты явно обезвоживаются – исчезают целые реки, болота и даже моря.



Кстати, тенденцию к высыханию материков впервые заметил и озвучил наш соотечественник Петр Кропоткин. Его труд "Высыхающая Евразия" опубликован в начале ХХ века. А сейчас уже ясно, что 30% площади Африки, занятые Сахарой, какие-то несколько тысяч лет назад были саванной с озерами, реками и оазисами.



Кроме континентов высыхает и биосфера. Ее масса только за последние 8 тыс. лет уменьшилась вдвое, так как она на 99% состоит из лесов, а площадь лесов в наше время составляет всего лишь половину от лесов, которые покрывали сушу до начала сельскохозяйственной деятельности. Впрочем, эти леса до человека уже сократились вдвое сами по себе, 50 млн лет назад они покрывали всю поверхность суши. Следовательно, за этот период биосферная оболочка планеты потеряла 75% массы и столько же воды!



Итак, стремительно высыхают материки, пленка жизни становится все более сухой, да и сама планета движется в том же направлении. На смену дикой природе идет "среда человеческая". Но леса человеку не нужны для пропитания и проживания. Ему нужны луга и пашни, ему нужна техносфера. Луга и пашни уже сегодня занимают на 10% больше площади, чем леса. А масса техносферы, по подсчетам британских ученых, уже в 10 раз (!) превышает массу живых организмов планеты. Итак, новая форма жизни уже опередила старую, как по площади, так и по массе. Получается, все идет к тому, что в будущем воды на планете будет все меньше и жить на ней станет легче роботам. И мы отдадим им не только космос, но и Землю.



Вопрос о будущем человека на планете становится все более острым и актуальным. И разобраться с ним быстро не получится – необходим глобальный анализ и глобальное моделирование общих тенденций. Ясно пока одно – жизнь на Земле подошла в своем развитии к какому-то грандиозному рубежу, за которым ее ждет небывалое преображение.



Аватары для цивилизации роботов



Спрашивается, а нужна ли вода для искусственной жизни? Конечно, нет. Все материалы, из которых делаются роботы и механизмы, должны быть предельно сухими. В том числе и "мозги" на кремниевой основе. Следовательно, высыхающая планета будет лучше приспособлена для роботов, чем для людей. И разум "переселится" в роботов…



Но как быть с человеческими эмоциями, чувствами, с душой в конце концов? И здесь в голову приходит компромиссный вариант. Вид Homo sapiens не исчезнет – по крайней мере в ближайшие столетия – с планеты. Мы просто станем частью более грандиозной системы, "оденемся" в оболочку из роботов, станем в том числе и "аватарами" для роботов, осваивающих космос. Почему бы и нет.



Мы в последнее время почти незаметно стали частью гигантской планетарной технической системы. Не только технологические процессы могут управляться с расстояния в тысячи километров, но и войны ведутся дистанционно, с других континентов. По сути дела, уже сегодня многие люди стали "аватарами" для удаленной и пока еще рассредоточенной системы коллективного "робота".



Человек, живя на Земле, будет управлять дистанционно роботами в космосе. К этому весь мир готовится с помощью компьютерных игр. В порядке шутки можно предположить, что среди роботов будет ходить миф о земном рае, из которого Творец их выгнал за что-то в открытый космос. И будут эти роботы вполне самостоятельными и даже "размножаться" сами будут. Но вот генеральные цели перед ними будет ставить человек с Земли. Незаметно, дистанционно...



Заменит ли нас кремниевая жизнь



Судя по приведенным данным, это вполне реальная перспектива. Но есть и другие факты. Вселенная состоит из различных химических элементов. Первое место принадлежит водороду, затем идет гелий, кислород, углерод и азот. Если не считать инертного гелия, то организмы животных состоят в основном из этих же четырех элементов.



Сопоставляя эти данные, понимаешь, что химическая основа биологической жизни подобна по химическому составу Вселенной, а гипотетическая кремниевая жизнь – нет. Более того, углерод – самый активный химический элемент Вселенной, он один образует больше соединений, чем все остальные. В таком случае странно было бы полагать, что белковая жизнь основана именно на углероде случайно. А вот кремний на порядки уступает углероду по разнообразию соединений с другими элементами. Что опять-таки ставит гипотетическую кремниевую жизнь на второе место после белковой, углеродной.



Период симбиоза с роботами



Подводя итог всем этим размышлениям, мы можем предположить, что жизнь на планете впервые за всю ее историю отрывается от водной основы и переходит на совершенно другую платформу. Ибо жизнь человечества – это не только жизнь отдельных людей, это и жизнь всего сложного многокомпонентного Социума, в котором техносфера занимает далеко не последнее место.



И самый понятный вариант колонизации космоса – вариант с роботами, управляемыми дистанционно или за счет какой-то биологической части внутри. Но последнее – пока лишь фантастика.



Мало того, может быть, период симбиоза с роботами – это "окукливание", после которого человек выпорхнет из телесной, вещественной оболочки и перейдет в полевую форму существования. Мы как гусеница, которая ползала по земле и ела все подряд, набирая массу. Потом окуклилась и спряталась под оболочкой. И лишь затем полетела. Может быть, сейчас начался этот самый процесс окукливания и для всего человечества? А через какие-то сотни (ну, может быть, тысячи) лет технический каркас будет отброшен и мы выпорхнем в пространство, оторвемся от Земли и будем порхать там, как бабочки.



Многим хочется перескочить через весь этот период техногенного развития. Но, видимо, в прохождении этапа симбиоза человека с роботом есть какой-то глубокий смысл, постичь который мы пока не в силах. Может быть, мы на роботах тренируемся перед тем, как научиться создавать иные формы жизни во Вселенной...



Об авторе: Сергей Иванович Сухонос – кандидат технических наук, профессор Российской академии естествознания.

25.09.2018 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537940040

Новости Казахстана

- В Правительстве рассмотрены вопросы эффективности работы местной полиции по обеспечению общественной безопасности в регионах

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2018 года №578

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2018 года №582

- Кадровые перестановки

- Комитет Сената рассмотрел законопроекты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений

- Реконструкция парка "Южный" в Алматы завершится в течение месяца

- Бизнес-советы будут созданы при Управлениях здравоохранения регионов

- Покупка населением наличной иностранной валюты в августе 2018 года

- Алматинцы останутся без горячей воды

- В Алматы проходят заключительные съемки фильма "Томирис"

