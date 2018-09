"Романа Абрамовича никто не видел?" Последние дни Лондонграда, - Bloomberg

В конце августа Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", не присутствовал на домашнем матче своей команды с ее соперником "Арсеналом", отмечает Bloomberg Businessweek. "Собственно, его не видели в Лондоне с тех пор, как весной британское правительство не продлило ему визу - вскоре после того, как обвинило Россию в применении смертоносного нервно-паралитического вещества на британской территории и в отношениях Лондона с Москвой грянул кризис", - пишут журналисты Стефани Бейкер, Дэвид Хеллиер и Ирина Резник.



Издание сообщает: "Болельщики "Челси" все еще обожают сорящего деньгами владельца своего клуба, даже когда британское правительство наносит ответные удары Кремлю. Теперь Абрамович подумывает о продаже "Челси", огорченный своими проблемами с британской визой и обеспокоенный потенциальными негативными последствиями в случае, если США расширят санкции в отношении богатых россиян и сделают его своей мишенью. По словам лиц, осведомленных о переговорах, он уже отверг предложения купить клуб по цене, превышавшей 2,3 млрд долларов, что стало бы мировым рекордом в плане цен на спортивные команды. В нынешнем году Абрамович заключил договор с нью-йоркским коммерческим банком Raine Group LLC на консультации о возможности полной или частичной продажи клуба. Человек, осведомленный об этих беседах, говорит, что Абрамович хочет 3 млрд фунтов. Представители Абрамовича отклонили многочисленные просьбы о комментариях для этой статьи и уверяли, что все контакты следует поддерживать через его юристов, которые тоже воздержались от комментариев".



Авторы утверждают: "Абрамович с состоянием в размере 14,7 млрд долларов, которое нажито на нефти и металлургии, владеет своим колоссальным богатством по воле российского президента Путина и из-за этого статуса оказался под перекрестным огнем на назревающей "холодной войне 2.0". Не только его виза фактически заблокирована: британские чиновники, выискивая способы наказать Путина, по-видимому, откладывают в долгий ящик большинство заявок на визы от россиян, как говорят лондонские юристы, ведающие вопросами иммиграции. В то же самое время правительство внимательно проверяет богатство россиян, обосновавшихся в Лондоне, и законодатели начали называть приток российских денег проблемой для национальной безопасности".



"Положение, в котором оказался Абрамович, заставило похолодеть богатых русских в Лондоне", - пишет издание. "Все минимизируют свои риски в Великобритании. Никто не знает, как их будут проверять", - сказал русский юрист Дмитрий Гололобов, живущий в Лондоне, в прошлом работавший в Yukos Oil Co.



"Абрамович тратил деньги, чтобы приобрести себе некий пропуск в британское общество, некий ореол, но некоторые ожидания, которые он возлагал в светском плане на положение большого человека в британском футболе, не вполне оправдались, - говорит эксперт Марк Галеотти (Institute of International Relations, Прага). - Он человек достаточно заметный и достаточно связанный с Кремлем, чтобы его сделали выгодным символом этой новой кампании против Путина. Возможно, он примет решение, что оставаться (в Британии. - Прим. ред.) ему не стоит".



Описывая биографию Абрамовича, издание утверждает: "Как говорит Алекс Гольдфарб, который был одним из ближайших доверенных лиц Березовского, в октябре 1999 года, когда Ельцин решал, кого выбрать в качестве своего преемника, Березовский отправил Абрамовича в Петербург на день рождения Путина, который недавно стал премьер-министром. Идея состояла в том, чтобы посмотреть, какого сорта людьми окружал себя Путин. Абрамович поручился за Путина, как утверждает Гольдфарб". "Абрамович способствовал приходу Путина к власти, - говорит Гольдфарб. - Он намного ближе к Путину, чем другие олигархи, которые просто обогащаются сами и остаются лояльными".



"В одном из немногочисленных интервью, в 2003 году, в вертолете над Чукоткой - отдаленным российским регионом, где он был губернатором, Абрамович сказал журналистам Bloomberg: "У меня просто есть друзья, которые находятся или когда-то находились в Кремле". В 2005 году Кремль разрешил Абрамовичу обратить нажитое в наличные деньги, продав "Сибнефть" государственному "Газпрому" за 13 млрд долларов. К тому времени Абрамович уже купил "Челси", и многие наблюдатели полагали, что это страховой полис на случай, если Путин когда-то ополчится на Абрамовича так, как ополчался на других российских олигархов", - пишет издание.



Напомнив о мерах, которые британский премьер Мэй предприняла, чтобы наказать Россию за атаку на Сергея и Юлию Скрипаль, издание пишет: "Соединенные Штаты нанесли России более сильный удар, чем Великобритания и, по-видимому, сделали это стратегическим образом. В апреле США объявили о санкциях в отношении 7 олигархов, запретив американцам деловые отношения с ними".



"Люди, близкие к Абрамовичу, говорят, что он начал реструктуризацию своих авуаров, чтобы попытаться защитить свои активы в случае, если США наложат на него санкции. Около 12 лет он владел своей долей в "Евразе" совместно с двумя партнерами - Александром Абрамовым и Александром Фроловым, но в сентябре выделил свои акции в отдельную компанию. Одновременно он продал 0,05% своей доли Crispian Investments Ltd. - фирмы, которая владеет частью "Норильского никеля" - своему давнему партнеру Давиду Давидовичу, сократив свою долю собственности до 49,95%. Если бы он попал под санкции, владение менее чем 50-процентной долей компании исключило бы автоматическое попадание компании под санкции, а упрощение структуры собственности снизило бы риск негативных последствий для его партнеров", - говорится в статье.



По мнению издания, если Лондонград начался с шагов Абрамовича по обновлению "Челси", то началом конца для Лондонграда, возможно, будет сочтен британский сериал "Макмафия", показанный в январе и феврале нынешнего года и подстегнувший призывы бороться с "грязными деньгами".



"Два самых больших потока незаконных денег, поступающие из-за границы в нашу страну, в этот город, происходят из России и Китая, - сказал министр безопасности Великобритании Бен Уоллес. - Мы обязаны лишить этих людей их "игровой площадки".

Стефани Бейкер, Дэвид Хеллиер и Ирина Резник | Bloomberg Businessweek