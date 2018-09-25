 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.09.2018
10:09  В Киргизии "близкую родню, подхалимов... назначают министрами, их заместителями, даже главой правительства", - Жээнбеков
10:05  Главой Кыргызского госматрезерва назначен ставленник узбекского Салимбая-байбача
10:02  В Бишкеке стартовал позорнейший процесс. Иск Райыма-миллионера к Кыргызскому правительству
10:00  "Оппозиция" без позиции. Почему Кыргызстану нужен институт курултая, - К.Иманалиев
09:42  В Узбекистане нашли тысячи "левых"... детей
09:07  В Иссык-Кульской области накрыли очередную ячейку кыргызского "хизбута"
09:05  В Астане в результате нападения убита журналистка Ирина Бекетова
09:01  "Мирная передача власти осенью 2017 года заложила прочную основу...", - Жээнбеков толкнул речь в ООН
08:45  "Романа Абрамовича никто не видел?" Последние дни Лондонграда, - Bloomberg
08:34  Высыхающая планета и ее будущие обитатели, - Сергей Сухонос
08:29  Кустистая будет клюква. Алия Назарбаева (младшенькая) заканчивает съемки фильма "Томирис"
08:10  Китай "закрыл" флоту США доступ к израильским портам, - И.Субботин
08:06  Европа повела Иран в обход американских санкций. Чтобы спасти ядерную сделку
00:57  Вседозволенность Израиля выходит ему боком, -- Д.Седов
00:48  Из-за теракта пострадали как туристы, так и туризм Таджикистана, - С.Шабозов
00:20  Исламисты больше не стекаются на Ближний Восток, они укрепляются в Центральной Азии
00:06  Таджикистан. Цены на бахчевые скачут вверх, - З.Миракилов
00:00  Ахалтекинец - лошадь императоров
Вторник, 25.09.2018
23:58  КырГенпрокуратура: В Минсоцразвития незаконно использовали дипломатические паспорта
23:51  Двое сотрудников МВД Киргизии Тойчиев и Карачев, получили по четыре года тюрьмы за шпионаж в пользу США
21:53  В атаку на российско-сирийские С-300 будут брошены F-35 и израильские коммандос
20:00  Эксперименты Westinghouse на украинских АЭС. Ч. 1, - А.Цуканова
14:12  Смерть Тамерлана, клад Чингисхана и подземная библиотека. Быль и легенды древнего Отрара
14:09  Как русские Мамаю наваляли. Непреходящее значение Куликовской битвы
14:07  The Hill: Иран может подорвать производство нефти у своих соседей?
14:05  Asia Times: Как Пакистан может извлечь максимум выгоды из отношений с КНР?
14:04  Что толкает молодежь Кыргызстана в цепкие лапы вербовщиков? - М.Кылжыев
14:02  Современная газовая отрасль Китая, - Б.Марцинкевич
13:56  А. Сагидуллаев: "Причина Аральской катастрофы Правительство Узбекистана и его президент Ш.Мирзияев". А если по фактам? - М.Захидов
10:28  Алматы. Найден зверски убитым пропавший профессор Агроуниверситета А.Смагулов
09:45  На кого намекает Атамбаев? Экс-президент признался в кадровых ошибках, - "ВБ"
09:40  Террористы планируют создать халифат в ЦентрАзии, - глава Антитеррористического центра СНГ Новиков
09:26  В Бишкеке схвачен разыскиваемый Интерполом казахстанский бандит "Макс" (Ниязов)
08:53  Американский бизнесмен Ли публично (ютубом) обвинил казахского генерала МВД Аубакирова в рейдерстве
08:48  Лимита нет и не будет. Энергохолдинг "Барки Точик" объяснил причину отключения света
08:45  Бандеровский террорист-минер Сенцов стал почетным гражданином Парижа. Как "борец за демократию"
08:42  МИД Киргизии представил на увольнение посла Султана, разоблачившего пьяные художества не-родственницы президента
08:33  Министерство трех клоунесс. Глава КирМинсобеса раскатала бюджет на загран-командировки себе и своей семье
08:31  Депутатка КырПарламента Молдобекова отрицает, что занимается продажей детей и человеческих органов
08:28  Мы не пытались "отмазать" алко-дебоширку Каденову, - Аппарат президента Жээнбекова опровергает посла в Корее
08:24  И все-таки Трамп - агент "Кремля", - Р.Хубиев
08:20  Красный дракон показал зубы, или США в ловушке Фукуямы, - А.Запольскис
08:16  Ложь, свистеж и теория Ламброзо. Новый поворот в деле Скрипалей, - Э.Лимонов
08:11  Тайная торговля нефтью. Иран вновь пустил в ход танкеры-призраки, - "Къ"
08:08  Россия и Индия готовят на октябрь 6-миллиардный контракт на поставку С-400
08:06  Закрытие неба над Сирией чревато большой войной, - А.Шарковский
08:03  Турция рискует втянуться в конфликт с СаудАравией. На Северо-Восточную Сирию претендуют как Анкара, так и Эр-Рияд
08:02  Россия и Иран на грани экономической конфронтации, - И.Субботин
08:00  Китай купил государство в Африке (будущее Киргизии), - Е.Крутиков
00:44  Туркменистан: льготы пропали, появился дефицит, - Г.Яйлымов
00:42  На что рассчитывает Трамп угрожая Китаю? И что получит в ответ, - В.Павленко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
"Мирная передача власти осенью 2017 года заложила прочную основу...", - Жээнбеков толкнул речь в ООН
09:01 26.09.2018

Водные ресурсы ЦА, терроризм и экономика. Речь Сооронбая Жээнбекова в ООН
26 сентября 2018 - Виктория Григоренко

Практика последних десятилетий использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии показывает необходимость выработки новых подходов. Об этом заявил в своем выступлении на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что для Кыргызстана вопрос водопользования чрезвычайно важен.

"Мы убеждены, что комплексное использование водно-энергетических ресурсов в регионе должно определяться системой мер, направленных на устойчивое развитие всех центрально-азиатских государств. Поэтому Кыргызстан последовательно выступает за разработку и внедрение в Центральной Азии взаимовыгодных экономических механизмов в данной сфере. При этом, сотрудничество и всесторонний диалог рассматриваются кыргызской стороной в качестве единственного и безальтернативного пути решения имеющихся вопросов. В этом контексте мы видим и особую роль и новую миссию таких региональных объединений, как СНГ, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что глобальная политическая, экономическая и экологическая ситуация меняется быстро.

"Усиливаются тенденции регионализма в мировой политике. Продолжается рост цен, недостаток ликвидности и "война" санкций в экономике. Угроза терроризма и экстремизма охватила все страны. Сохранение экологического равновесия стало глобальной задачей всей планеты. Несмотря на место порождения этих проблем, они касаются всех, особенно малых стран с открытой экономикой. Для Кыргызстана обозначенные процессы оказались чувствительными. Поэтому считаю, что сегодня весьма своевременно обсуждение на площадке Генеральной Ассамблеи актуальности Организации Объединенных Наций для всех людей, а также глобального лидерства и совместной ответственности за мирные, справедливые и устойчивые общества", - сообщил Жээнбеков.

Президент уточнил, что мирная передача власти осенью 2017 года заложила прочную основу дальнейшего поступательного демократического развития Кыргызстана.

"В настоящее время в Кыргызстане имеется политическая и социальная стабильность. Это дает нам возможность ставить перед собой амбициозные цели на среднесрочную перспективу. Кыргызстан выступает за развитие парламентской демократии в стране. А предстоящие в 2020 году выборы в парламент еще раз это подтвердят. Мы глубоко убеждены, что именно парламентская демократия соответствует природе развития нашего общества", - считает Жээнбеков.

Борьба против коррупции остается приоритетным направлением государственной политики Кыргызстана, уточнил глава КР.

"Сегодня перед нами стоит задача политической модернизации и развития экономики в соответствии с требованиями завтрашнего дня. В первую очередь мы нацелены на реализацию судебно-правовой реформы и реорганизацию силовых структур. А устойчивое развитие всех регионов Кыргызстана является залогом успешного развития, и это наиболее актуальный вопрос для нашей страны. Мы ставим задачу улучшения инвестиционного климата, приступили к построению информационного общества, справедливого и прозрачного государственного управления", - уверено высказался Жээнбеков.

Кыргызстан продолжит последовательно укреплять демократические принципы в развитии государства, заметил он.

"Госуправление ориентировано на нужды каждого человека, обеспечение его прав, свобод и справедливости в обществе. Все вышеобозначенные реформы среднесрочного и долгосрочного периода включены в Национальную стратегию развития Кыргызстана до 2040 года. Положения Национальной стратегии развития на долгосрочный период отвечают всем требованиям Глобальной Повестки ООН - 2030. В связи с чем надеемся на дальнейшую поддержку ООН и стран-партнеров усилий Кыргызстана в его развитии", - заверил Жээнбеков.

Ни одно государство не застраховано от угроз, связанных с терроризмом и экстремизмом.

"Международное сообщество должно совместными усилиями активнее бороться с этим злом и такими явлениями, как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и оружием, отмывание денег и финансирование терроризма. Это весьма актуально для нас, так как мы находимся на перекрестке наркотрафика. К сожалению, принимаемые меры международного сообщества остаются недостаточными. Важно уделить особое внимание в решении этой общей проблемы региона. Кыргызстан подтверждает свою приверженность эффективной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН и поддерживает Совместный план действий. Необходима координация усилий государств региона в вопросах обеспечения безопасности, укрепления сотрудничества и обмена оперативной информацией. При этом, Правительством КР утверждена Программа по противодействию экстремизму и терроризму до 2022 года. Благодарю ООН за оказываемую финансово-техническую помощь в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, а также рассчитываем на дальнейшую поддержку партнеров по развитию в вопросах обеспечения безопасности", - заверил Жээнбеков.

Коснулся глава КР и вопросов экологии. По его словам, Кыргызстан признает изменение климата в качестве существенной угрозы для экосистем и людей.

"Мы приняли на себя обязательства по противодействию этому глобальному явлению подписав Парижское соглашение. Изменение климата оказывает все большее воздействие на наши ледники и водные ресурсы, способствует росту стихийных бедствий в горных районах страны. Главным вопросом регионального характера в сфере экологии остается проблема наследия радиоактивной промышленности советской эпохи - урановые хвостохранилища. Для решения данной проблемы Кыргызстан провел ряд международных конференций. На площадке ООН 27 сентября мы проводим мероприятие, посвященное опасностям уранодобывающей деятельности. С целью выйти на новый этап действий по рекультивации урановых хвостохранилищ, Кыргызстан выступает с инициативой обновления Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2013 года "Роль международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии", - отметил Жээнбеков.

Президент КР подчеркнул, что немаловажным фактором в сохранении мира, стабильности, развития культурного многообразия и толерантности является углубление межкультурного диалога.

"Об этом ярко и талантливо писал в своих произведениях наш выдающийся писатель с мировым именем Чынгыз Айтматов. Он внес весомый вклад в дело построения мира и обмена культур между разными народами. В этом году Кыргызстан и весь мир празднует 90-летие со дня рождения Чынгыза Айтматова. А инициатива Кыргызстана по проведению на регулярной основе Всемирных игр кочевников получила признание и поддержку со стороны Генеральной Ассамблеи ООН. Эти игры показали, что несмотря на все сложности и противоречия современного мира, народы планеты стремятся к единству и созиданию", - заключил Сооронбай Жээнбеков.

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537941660
Новости Казахстана
- В Правительстве рассмотрены вопросы эффективности работы местной полиции по обеспечению общественной безопасности в регионах
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2018 года №578
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2018 года №582
- Кадровые перестановки
- Комитет Сената рассмотрел законопроекты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений
- Реконструкция парка "Южный" в Алматы завершится в течение месяца
- Бизнес-советы будут созданы при Управлениях здравоохранения регионов
- Покупка населением наличной иностранной валюты в августе 2018 года
- Алматинцы останутся без горячей воды
- В Алматы проходят заключительные съемки фильма "Томирис"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  