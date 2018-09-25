"Мирная передача власти осенью 2017 года заложила прочную основу...", - Жээнбеков толкнул речь в ООН

09:01 26.09.2018

Водные ресурсы ЦА, терроризм и экономика. Речь Сооронбая Жээнбекова в ООН

26 сентября 2018 - Виктория Григоренко



Практика последних десятилетий использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии показывает необходимость выработки новых подходов. Об этом заявил в своем выступлении на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Сооронбай Жээнбеков.



Он отметил, что для Кыргызстана вопрос водопользования чрезвычайно важен.



"Мы убеждены, что комплексное использование водно-энергетических ресурсов в регионе должно определяться системой мер, направленных на устойчивое развитие всех центрально-азиатских государств. Поэтому Кыргызстан последовательно выступает за разработку и внедрение в Центральной Азии взаимовыгодных экономических механизмов в данной сфере. При этом, сотрудничество и всесторонний диалог рассматриваются кыргызской стороной в качестве единственного и безальтернативного пути решения имеющихся вопросов. В этом контексте мы видим и особую роль и новую миссию таких региональных объединений, как СНГ, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС", - подчеркнул президент.



Глава государства напомнил, что глобальная политическая, экономическая и экологическая ситуация меняется быстро.



"Усиливаются тенденции регионализма в мировой политике. Продолжается рост цен, недостаток ликвидности и "война" санкций в экономике. Угроза терроризма и экстремизма охватила все страны. Сохранение экологического равновесия стало глобальной задачей всей планеты. Несмотря на место порождения этих проблем, они касаются всех, особенно малых стран с открытой экономикой. Для Кыргызстана обозначенные процессы оказались чувствительными. Поэтому считаю, что сегодня весьма своевременно обсуждение на площадке Генеральной Ассамблеи актуальности Организации Объединенных Наций для всех людей, а также глобального лидерства и совместной ответственности за мирные, справедливые и устойчивые общества", - сообщил Жээнбеков.



Президент уточнил, что мирная передача власти осенью 2017 года заложила прочную основу дальнейшего поступательного демократического развития Кыргызстана.



"В настоящее время в Кыргызстане имеется политическая и социальная стабильность. Это дает нам возможность ставить перед собой амбициозные цели на среднесрочную перспективу. Кыргызстан выступает за развитие парламентской демократии в стране. А предстоящие в 2020 году выборы в парламент еще раз это подтвердят. Мы глубоко убеждены, что именно парламентская демократия соответствует природе развития нашего общества", - считает Жээнбеков.



Борьба против коррупции остается приоритетным направлением государственной политики Кыргызстана, уточнил глава КР.



"Сегодня перед нами стоит задача политической модернизации и развития экономики в соответствии с требованиями завтрашнего дня. В первую очередь мы нацелены на реализацию судебно-правовой реформы и реорганизацию силовых структур. А устойчивое развитие всех регионов Кыргызстана является залогом успешного развития, и это наиболее актуальный вопрос для нашей страны. Мы ставим задачу улучшения инвестиционного климата, приступили к построению информационного общества, справедливого и прозрачного государственного управления", - уверено высказался Жээнбеков.



Кыргызстан продолжит последовательно укреплять демократические принципы в развитии государства, заметил он.



"Госуправление ориентировано на нужды каждого человека, обеспечение его прав, свобод и справедливости в обществе. Все вышеобозначенные реформы среднесрочного и долгосрочного периода включены в Национальную стратегию развития Кыргызстана до 2040 года. Положения Национальной стратегии развития на долгосрочный период отвечают всем требованиям Глобальной Повестки ООН - 2030. В связи с чем надеемся на дальнейшую поддержку ООН и стран-партнеров усилий Кыргызстана в его развитии", - заверил Жээнбеков.



Ни одно государство не застраховано от угроз, связанных с терроризмом и экстремизмом.



"Международное сообщество должно совместными усилиями активнее бороться с этим злом и такими явлениями, как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и оружием, отмывание денег и финансирование терроризма. Это весьма актуально для нас, так как мы находимся на перекрестке наркотрафика. К сожалению, принимаемые меры международного сообщества остаются недостаточными. Важно уделить особое внимание в решении этой общей проблемы региона. Кыргызстан подтверждает свою приверженность эффективной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН и поддерживает Совместный план действий. Необходима координация усилий государств региона в вопросах обеспечения безопасности, укрепления сотрудничества и обмена оперативной информацией. При этом, Правительством КР утверждена Программа по противодействию экстремизму и терроризму до 2022 года. Благодарю ООН за оказываемую финансово-техническую помощь в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, а также рассчитываем на дальнейшую поддержку партнеров по развитию в вопросах обеспечения безопасности", - заверил Жээнбеков.



Коснулся глава КР и вопросов экологии. По его словам, Кыргызстан признает изменение климата в качестве существенной угрозы для экосистем и людей.



"Мы приняли на себя обязательства по противодействию этому глобальному явлению подписав Парижское соглашение. Изменение климата оказывает все большее воздействие на наши ледники и водные ресурсы, способствует росту стихийных бедствий в горных районах страны. Главным вопросом регионального характера в сфере экологии остается проблема наследия радиоактивной промышленности советской эпохи - урановые хвостохранилища. Для решения данной проблемы Кыргызстан провел ряд международных конференций. На площадке ООН 27 сентября мы проводим мероприятие, посвященное опасностям уранодобывающей деятельности. С целью выйти на новый этап действий по рекультивации урановых хвостохранилищ, Кыргызстан выступает с инициативой обновления Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2013 года "Роль международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии", - отметил Жээнбеков.



Президент КР подчеркнул, что немаловажным фактором в сохранении мира, стабильности, развития культурного многообразия и толерантности является углубление межкультурного диалога.



"Об этом ярко и талантливо писал в своих произведениях наш выдающийся писатель с мировым именем Чынгыз Айтматов. Он внес весомый вклад в дело построения мира и обмена культур между разными народами. В этом году Кыргызстан и весь мир празднует 90-летие со дня рождения Чынгыза Айтматова. А инициатива Кыргызстана по проведению на регулярной основе Всемирных игр кочевников получила признание и поддержку со стороны Генеральной Ассамблеи ООН. Эти игры показали, что несмотря на все сложности и противоречия современного мира, народы планеты стремятся к единству и созиданию", - заключил Сооронбай Жээнбеков.