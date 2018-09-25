 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Среда, 26.09.2018
10:09  В Киргизии "близкую родню, подхалимов... назначают министрами, их заместителями, даже главой правительства", - Жээнбеков
10:05  Главой Кыргызского госматрезерва назначен ставленник узбекского Салимбая-байбача
10:02  В Бишкеке стартовал позорнейший процесс. Иск Райыма-миллионера к Кыргызскому правительству
10:00  "Оппозиция" без позиции. Почему Кыргызстану нужен институт курултая, - К.Иманалиев
09:42  В Узбекистане нашли тысячи "левых"... детей
09:07  В Иссык-Кульской области накрыли очередную ячейку кыргызского "хизбута"
09:05  В Астане в результате нападения убита журналистка Ирина Бекетова
09:01  "Мирная передача власти осенью 2017 года заложила прочную основу...", - Жээнбеков толкнул речь в ООН
08:45  "Романа Абрамовича никто не видел?" Последние дни Лондонграда, - Bloomberg
08:34  Высыхающая планета и ее будущие обитатели, - Сергей Сухонос
08:29  Кустистая будет клюква. Алия Назарбаева (младшенькая) заканчивает съемки фильма "Томирис"
08:10  Китай "закрыл" флоту США доступ к израильским портам, - И.Субботин
08:06  Европа повела Иран в обход американских санкций. Чтобы спасти ядерную сделку
00:57  Вседозволенность Израиля выходит ему боком, -- Д.Седов
00:48  Из-за теракта пострадали как туристы, так и туризм Таджикистана, - С.Шабозов
00:20  Исламисты больше не стекаются на Ближний Восток, они укрепляются в Центральной Азии
00:06  Таджикистан. Цены на бахчевые скачут вверх, - З.Миракилов
00:00  Ахалтекинец - лошадь императоров
Вторник, 25.09.2018
23:58  КырГенпрокуратура: В Минсоцразвития незаконно использовали дипломатические паспорта
23:51  Двое сотрудников МВД Киргизии Тойчиев и Карачев, получили по четыре года тюрьмы за шпионаж в пользу США
21:53  В атаку на российско-сирийские С-300 будут брошены F-35 и израильские коммандос
20:00  Эксперименты Westinghouse на украинских АЭС. Ч. 1, - А.Цуканова
14:12  Смерть Тамерлана, клад Чингисхана и подземная библиотека. Быль и легенды древнего Отрара
14:09  Как русские Мамаю наваляли. Непреходящее значение Куликовской битвы
14:07  The Hill: Иран может подорвать производство нефти у своих соседей?
14:05  Asia Times: Как Пакистан может извлечь максимум выгоды из отношений с КНР?
14:04  Что толкает молодежь Кыргызстана в цепкие лапы вербовщиков? - М.Кылжыев
14:02  Современная газовая отрасль Китая, - Б.Марцинкевич
13:56  А. Сагидуллаев: "Причина Аральской катастрофы Правительство Узбекистана и его президент Ш.Мирзияев". А если по фактам? - М.Захидов
10:28  Алматы. Найден зверски убитым пропавший профессор Агроуниверситета А.Смагулов
09:45  На кого намекает Атамбаев? Экс-президент признался в кадровых ошибках, - "ВБ"
09:40  Террористы планируют создать халифат в ЦентрАзии, - глава Антитеррористического центра СНГ Новиков
09:26  В Бишкеке схвачен разыскиваемый Интерполом казахстанский бандит "Макс" (Ниязов)
08:53  Американский бизнесмен Ли публично (ютубом) обвинил казахского генерала МВД Аубакирова в рейдерстве
08:48  Лимита нет и не будет. Энергохолдинг "Барки Точик" объяснил причину отключения света
08:45  Бандеровский террорист-минер Сенцов стал почетным гражданином Парижа. Как "борец за демократию"
08:42  МИД Киргизии представил на увольнение посла Султана, разоблачившего пьяные художества не-родственницы президента
08:33  Министерство трех клоунесс. Глава КирМинсобеса раскатала бюджет на загран-командировки себе и своей семье
08:31  Депутатка КырПарламента Молдобекова отрицает, что занимается продажей детей и человеческих органов
08:28  Мы не пытались "отмазать" алко-дебоширку Каденову, - Аппарат президента Жээнбекова опровергает посла в Корее
08:24  И все-таки Трамп - агент "Кремля", - Р.Хубиев
08:20  Красный дракон показал зубы, или США в ловушке Фукуямы, - А.Запольскис
08:16  Ложь, свистеж и теория Ламброзо. Новый поворот в деле Скрипалей, - Э.Лимонов
08:11  Тайная торговля нефтью. Иран вновь пустил в ход танкеры-призраки, - "Къ"
08:08  Россия и Индия готовят на октябрь 6-миллиардный контракт на поставку С-400
08:06  Закрытие неба над Сирией чревато большой войной, - А.Шарковский
08:03  Турция рискует втянуться в конфликт с СаудАравией. На Северо-Восточную Сирию претендуют как Анкара, так и Эр-Рияд
08:02  Россия и Иран на грани экономической конфронтации, - И.Субботин
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    Казахстан   | 
В Астане в результате нападения убита журналистка Ирина Бекетова
09:05 26.09.2018

В Астане в ночь на 25 сентября в результате нападения убита журналист Ирина Бекетова. В полиции сообщили, что в совершении нападения подозревается 34-летний местный житель.

По информации пресс-службы полиции, тело 37-летней Бекетовой обнаружено у подъезда дома, в котором она проживала.

"Принимаются меры по задержанию подозреваемого, досудебное расследование начато по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего", назначены необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе УВД города Астаны.

По сообщениям местных новостных агентств, Ирина Бекетова около 12 лет проработала в газете "Қазақстан теміржолшысы - Железнодорожник Казахстана" и в последние месяцы сотрудничала с новостным сайтом Nur.kz. Коллеги журналистки объявили через мессенджер о начале сбора средств для семьи погибшей.

Прощание с журналисткой, как сообщается, состоится 27 сентября у мечети возле столичного рынка "Артем".

25.09.18

Источник - rus.ozodi.org
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