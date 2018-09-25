В Астане в результате нападения убита журналистка Ирина Бекетова

09:05 26.09.2018

В Астане в ночь на 25 сентября в результате нападения убита журналист Ирина Бекетова. В полиции сообщили, что в совершении нападения подозревается 34-летний местный житель.



По информации пресс-службы полиции, тело 37-летней Бекетовой обнаружено у подъезда дома, в котором она проживала.



"Принимаются меры по задержанию подозреваемого, досудебное расследование начато по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего", назначены необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе УВД города Астаны.



По сообщениям местных новостных агентств, Ирина Бекетова около 12 лет проработала в газете "Қазақстан теміржолшысы - Железнодорожник Казахстана" и в последние месяцы сотрудничала с новостным сайтом Nur.kz. Коллеги журналистки объявили через мессенджер о начале сбора средств для семьи погибшей.



Прощание с журналисткой, как сообщается, состоится 27 сентября у мечети возле столичного рынка "Артем".



25.09.18