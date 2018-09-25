В Иссык-Кульской области накрыли очередную ячейку кыргызского "хизбута"

09:07 26.09.2018

В Иссык-Кульской области пресекли деятельность религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР в среду.



Как отмечается, в рамках борьбы с незаконной деятельностью религиозно-экстремистских и террористических организаций совместно с МВД КР в Иссык-Кульской области проведены санкционированные обыски по местам жительства региональных лидеров РЭО "Хизб ут-Тахрир" - А.Н., 1989 г.р. и М.А., 1989 г.р.

В результате обысков обнаружены и процессуально изъяты в большом количестве запрещенная литература и электронные носители.

Изъятые материалы направлены на религиоведческую экспертизу в государственную комиссию по делам религий (ГКДР) КР.

Уточняется, что на основании заключения ГКДР КР, 19 сентября 2018 г. следственным органом МВД КР возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.299-2 (Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций) УК КР.

В настоящее время ведется следствие.