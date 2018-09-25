В Узбекистане нашли тысячи "левых"... детей

09:42 26.09.2018

В УЗБЕКИСТАНЕ НАШЛИ ТЫСЯЧИ "ЛЕВЫХ" ДЕТЕЙ

Сотрудники Центров государственных услуг Узбекистана обошли почти 48 000 семей. Они выявили 2 457 детей, которые не имели свидетельств о рождении. Как правило, они живут с родителями, состоящими в гражданском браке.