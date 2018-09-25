"Оппозиция" без позиции. Почему Кыргызстану нужен институт курултая, - К.Иманалиев

10:00 26.09.2018

Что такое оппозиция? Само слово подразумевает, кто –то должен иметь свою позицию. А если позиция слабая или совсем неверная? Тогда что делать? Вот тогда надо будет придумать хоть какую-нибудь идею, если она даже и заоблачная. Под тип такой идеи нам и предлагают, некоторые типа тоже "хоппозиционеры". Что они хотят? Ни больше, ни меньше, возродить институт курултая на земле кыргызской!



Сразу возникает вопрос, для чего оно нужно? Может хотят просто сказать о красивом и близком для кыргызов. Так испокон веков они знают о курултае. Даже больше, знают кто туда приглашается и как курултай может быть собран. Кстати, это все и в нашей конституции тоже прописано. Тогда в чем же дело? Наверное, кто –то хочет воспользоваться курултаем для себя, а иначе понять их никак нельзя.



Здесь и второй вопрос на засыпку. Если курултай прописан в конституции, тогда кто и чем недоволен? Если неправильно поступил Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, можно ведь обратится и к Президенту страны? Если и он не примет решения, как кто – то хочет, можно обратится в конституционный суд, на предмет соответствия действий Жогорку Кенеша нашей конституции. Де лов то! Это в том случае, если без помпезности и лишней шумихи.



А вот и третий вопрос появился сам собой. Какое должно быть соотношение между позицией и противопозицией. В данном случае позиция – это властные структуры. А кто -то недовольный действиями властных структур, является оппозицией. Все вроде бы логично. Но обычно если что – то не нравится в действиях первых, надо постараться поменять их функциональные обязанности. А где они прописаны? Конечно же в нашем основном законе, который называется конституцией.



Правильно и то что, когда речь заходит о конституции, то большинство граждан либо отворачивается, либо просто скучает. Может оппозиции надо начинать с изучения всеми гражданами нашей конституции. А то не зная конституции, мы хотим, чтобы наши граждане в полной мере поддержали идею курултая с его большими полномочиями. Даже суть идеи курултая не все понимают единообразно. Кто – то хочет наделить курултай властными полномочиями, а кто то хочет участников курултая приравнять, даже к государственным служащим.



Вот и к четвертому вопросу подошли. Если в конституции курултай прописан, как рекомендательный орган, тогда для чего все эти потуги. Может для тех, кто не знает конституции и поведется на красивые слова и идеи. Но, тогда грош цена такой оппозиции, которая не до конца говорит правду своему народу. Если недовольны Жогорку Кенешом, тогда меняйте его. Как выбирать и когда, тоже прописано в той же изданной для всех конституции.



Так нет же, наша "хоппозиция" хочет пригласить на свои посиделки и бывших сбежавших президентов. Как она говорит "хочет реформ", может реформ в готовом виде от сбежавших? Так и октябрь уж скоро, а там и поглядим? А то ей богу все в куче, и "воля" для кыргызов в виде курултая и вольная для их угнетателей, в свое время сбежавших от тех же кыргызов.



Курманбек Иманалиев

25.09.18