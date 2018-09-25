В Бишкеке стартовал позорнейший процесс. Иск Райыма-миллионера к Кыргызскому правительству

10:02 26.09.2018

ИСК РАЙЫМА-МИЛЛИОНЕРА К ПРАВИТЕЛЬСТВУ. БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДДЕЛЬНЫМ



В Бишкекском городском суде начался процесс по делу об увольнении с должности заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.



На заседании представитель правительства заявил, что больничный лист, согласно закону, должен выписываться в медучреждении по месту проживания, службы, прописки или по месту закрепления больного. В иных случаях документ может выдаваться в другом медучреждении при наличии разрешения руководства организации здравоохранения.



"В таком случае в графе "особые отметки" должна стоять подпись руководителя организации здравоохранения, закрепленная гербовой печатью. В представленном листке нетрудоспособности городской клинической больницы № 1 отсутствуют подпись и гербовая печать. С учетом того что Райымбек Матраимов зарегистрирован по другому адресу, полагаю, что листок нетрудоспособности может быть неподлинным", - сказал представитель правительства.



Он добавил, что Райымбек Матраимов был назначен на должность вне конкурса. Сотрудник Таможенной службы может быть уволен в случаях, установленных законодательством о госслужбе и противодействии коррупции. А Райымбек Матраимов уволен со службы по такому основанию: не соответствует деятельности и принятым решениям, а также политике, проводимой политическим руководством.

Однако представитель по доверенности Райымбека Матраимова Татьяна Карыжинская заявила, что больничный лист, выданный ее доверителю, подлинный и никем не оспорен.



Юрист также отметила, что Райымбек Матраимов работал не на политической должности, а на высшей административной. Поэтому по политическим мотивам он никак не может быть уволен.



Напомним, ранее Первомайский районный суд восстановил экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова в должности. Не согласившись с таким решением, правительство обжаловало его в вышестоящей инстанции.