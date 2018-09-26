Главой Кыргызского госматрезерва назначен ставленник узбекского Салимбая-байбача

10:05 26.09.2018

Главу "Матрезерва" поддерживает Салимбай "байбача"?..



Как говорится, "Из щели в земле показались два уха торчком", руководителем "Матрезерва" до этого пришел Каныбек Айдаров – брат Нургазы Айдарова, как бога почитающего Салимбая байбачу и ниже его ставящего национальные интересы.



Со времени прихода на должность Айдаров ничего не сделал на благо государства. Может, из-за того что пришел на должность по квоте партии "Кыргызстан", или есть некая другая причина, в общем после своего прихода Айдаров не стал считаться с трудовыми договорами трудового коллектива, отменив надбавку к зарплате. Как говорится, сытый голодного не разумеет, по всей видимости, К. Айдаров не нуждается в дополнительных деньгах. Возможно, ему помогает его Салимбай байбача, во всяком случае, такой напрашивается вывод. До того как Айдаров пришел в руководство, средства, заработанные трудовым коллективом, выделялись сотрудникам. Никакая проверка не выявила нарушения закона. Сейчас коллектив остерегается говорить К. Айдарову что-либо по данному поводу, чтобы не лишиться куска хлеба. Да и что им поделать, если омбудсмена не избирают, а их проблема не доходит до президента?



Источник: fakt.kg



Автор: Максат Ибрай

Fakt.kg

26 сентября 2018