В Киргизии "близкую родню, подхалимов... назначают министрами, их заместителями, даже главой правительства", - Жээнбеков

10:09 26.09.2018

Жээнбеков: Случай с Каденовой – отражение кадровой политики



Зууракан Каденова освобождена от должности заместителя министра труда и социального развития после скандала с ее участием в аэропорту Сеула. Из-за Каденовой рейс Сеул-Алматы авиакомпанией Air Astana задержался на 2 часа, все пассажиры были высажены и повторно прошли регистрацию. На эту тему мы взяли интервью у экс-депутата Жогорку Кенеша Равшана Жээнбекова.



Марал: Равшан мырза, какие еще вопросы в кыргызской политике вынес наружу случай с Зууракан Каденовой?



Равшан Жээнбеков: Мы должны рассматривать произошедшее не как частный инцидент, а как итог неправильной кадровой политики последних лет. К сожалению, это служит очередным доказательством существующей практики назначения президентом, премьер-министрами на государственные должности не по критерию профессиональной компетенции, а по принципу землячества, кумовства, по критерию "наш парень", "наша девушка" или "из нашей партии".



Марал: Когда началась в Кыргызстане неправильная кадровая политика, о которой вы упомянули?



Равшан Жээнбеков: Такая кадровая политика ведется с первых лет обретения независимости. Такие явления достигли высокого уровня в последние 10 лет в особенности. Этому способствовала коррумпированная партийная система, когда отдельные лица и руководители ссылаются на партию, назначая свою близкую родню, подхалимов министрами, их заместителями, даже главой правительства.



Марал: Случай с Каденовой пробудил вопрос выезжающих в заграничные командировки чиновников. Насколько обоснована критика по поводу нецелевых выездов за рубеж чиновников?



Равшан Жээнбеков: Я должен сказать, как человек, хорошо знающий госслужбу. Редко, когда госслужащие выезжают за границу за счет бюджета. Министры и депутаты тоже в основном выезжают за счет приглашающей стороны. Выезжать за границу за счет государства не позволяют возможности бюджета. Но при этом надо отметить, что от зарубежных поездок никаких результатов нет. В Кыргызстане невозможно, что едут за границу, обучаются там и по возвращении претворяют этот опыт в стране. Так, мы ознакомились с передовыми практиками в социальной сфере, образовании в той же Корее, Японии или западных странах, но все равно продолжаем работать с ориентировкой на российский опыт.



Источник: maralfm.kg

Автор: Бакыт Торогелди уулу

Марал радиосу

25 сентября 2018