"Мисс Восточный Казахстан" стала сестра милосердия Надя Недосекова (видео)

11:35 26.09.2018

"Мисс Восточный Казахстан" выбрали в Семее



18-летняя жительница Семея стала "Мисс Восточный Казахстан" международного конкурса красоты Fashion House International. В конкурсе приняли участие 16 девушек из Восточно-Казахстанской области.



Решением жюри титул "Мисс Восточный Казахстан" присужден Надежде Недосековой из Семея. Девушке 18 лет. Она учится в медицинском колледже по специальности "сестринское дело". Участие в конкурсе стало для нее дебютным.



Организатор конкурса - региональный директор компании Fashion House International по ВКО Айна Тогусова рассказала, что этот конкурс является отбором в финал. Финал состоится весной в Усть-Каменогорске в рамках международного кинофестиваля "Номад", его продюсер Эркен Ялгашев.









"Так как это конкурс красоты, а не конкурс моделей, где действуют подиумные стандарты "90-60-90", то здесь допускаются приближенные к ним параметры. Главное, чтобы участница умела себя показать. (...) Данный этап является отбором в финал. Конкурс красоты Fashion House International позволяет нашим казахстанским девочкам выступить и проявить себя за рубежом", - рассказала организатор конкурса.



Возглавил жюри конкурса голливудский актер и продюсер, а также 11-кратный чемпион мира по кикбоксингу Дон "Дракон" Уилсон. Киноактер признался, что очень любит Казахстан и намерен снять фильм с участием местных актеров. Затрагивая собственную биографию, Дон "Дракон" Уилсон рассказал, как пришел в мир кино и как появилось прозвище "Дракон".



"Я выиграл 30 чемпионатов по кикбоксингу. Стал 11-кратным чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Прозвище "Дракон" впервые появилось в 1974 году, когда я только пришел в кикбоксинг. До этого я занимался кунг фу, стиль Белого дракона. Когда я впервые решил выступать в кикбоксинге, потребовалось придумать какое-то прозвище. И первое, что пришло мне на ум, - это дракон. С тех пор меня зовут Дон "Дракон" Уилсон, Дон - это мое сокращенное имя Дональд. Ну а в кино я пришел благодаря другу Чаку Норрису, он мне порекомендовал сниматься. И дальше моя карьера сложилась уже в кино. Я снялся в 30 с лишним фильмах, где сыграл главные роли. А сейчас я занимаюсь продюсированием", - рассказал в интервью киноактер.