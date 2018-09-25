 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как Путину удается всеми управлять? - Сами Коэн
11:47 26.09.2018

В том, что Россия и Турция заключили соглашение по Идлибу, большую роль сыграло мастерство Путина. При этом главный успех России состоит в том, что ни Дамаск, ни Тегеран не возражали против изменившейся позиции российского лидера. Путин в своей сирийской политике может управлять всеми сторонами с разными и даже противоположными позициями, считает Сами Коэн из турецкой "Миллиет".

Milliyet (Турция): Как Путину удается всеми управлять?
Сами Коэн (Sami Kohen)

Сочинское соглашение - один из важных успехов, достигнутых Россией в рамках ее стратегии в Сирии…

В этом мирном ходе, предотвратившем гуманитарную трагедию в Идлибе, вне всякого сомнения, присутствует большой вклад Турции. Если бы не настойчивые усилия президента Эрдогана, в Идлибе, несомненно, не удалось бы перейти к этой новой стадии.

Но гибкость, проявленная президентом России Путиным и в этом событии, представила новый пример дипломатического мастерства, которое он все это время демонстрирует в сирийском вопросе.

До сочинского соглашения Россия, казалось, была решительно настроена урегулировать идлибскую проблему военным путем при поддержке Сирии (и Ирана). После встречи с Эрдоганом Путин изменил свое мнение и на этот раз предпочел следовать мирному пути вместе с Турцией.

Путину, как и Эрдогану, этот шаг обеспечил международную поддержку. Но, пожалуй, важнейшая сторона этого успеха с точки зрения России состоит в том, что ни сирийский режим, ни иранская администрация не возражают против этой новой позиции Путина.

Некоторые другие похожие примеры показывают, что Путин в сирийской политике может управлять сторонами с разными и даже противоположными стремлениями.

Разные партнеры

Известный французский эксперт по Ближнему Востоку, профессор Жиль Кепель (Gilles Kepel), выступивший в пятницу, 21 сентября на конференции, организованной турецкой ассоциацией промышленности и бизнеса (TUSIAD) совместно с Босфорским университетом в Стамбуле, отметил, что Россия играет "доминирующую" роль в Сирии, и ей успешно удается удерживать рядом с собой в качестве "партнеров" четыре страны с совершенно разными политическими стратегиями, таких как Турция, Иран, Саудовская Аравия и Израиль.

Из этих стран Иран и Израиль - враги друг другу, Иран во враждебных отношениях с Саудовской Аравией, Турция в отличие от России и Ирана выступает против режима Асада… Но Путин хорошо ладит и строит сотрудничество со всеми этими государствами. В качестве многозначительного примера профессор Кепель обратил внимание на то, что в ходе событий, связанных с уничтожением российского военного самолета близ Латакии на прошлой неделе, Путин проявил осторожность в отношении Израиля.

Действительно, на Ближнем Востоке Путину успешно удается проводить политику "хорошо ладить со всеми", несмотря на все аномальные условия, возникающие в регионе. Например, с режимом ас-Сиси в Египте, с Катаром и ОАЭ Путин сотрудничает в экономической и даже военной сфере…

Секрет успеха…

В чем же секрет успеха Путина?

- Это лидер, который в международных отношениях действует спокойно, рационально и прагматично. И манера, которой он придерживается, как правило, уравновешенная и сдержанная…

- Российский лидер, которому хорошо известны характерные для Ближнего Востока условия, отдает приоритет не оценке правящих режимов с точки зрения демократии и прав человека, а своим национальным интересам…

- Военную мощь, экономику и технологии России Путин использует для развития внешних связей, помогает странам, с которыми он хочет построить добрые отношения, и делает так, что они нуждаются в российской поддержке.

- Россия не пренебрегает пользоваться ошибками и неудачами Запада, заполнять возникающие пробелы…

Одним словом, Путин хорошо владеет акробатическими трюками дипломатии…

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537951620
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