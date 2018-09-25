Абрамович продает "Челси". Наигрался...

13:18 26.09.2018

Абрамович собрался продать "Челси" за $4 миллиарда



Предложение продать клуб за три миллиарда долларов бизнесмен уже отклонил



Российский предприниматель Роман Абрамович рассматривает варианты продажи лондонского футбольного клуба "Челси". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информационно-аналитическое агентство Bloomberg, бизнесмен хочет получить за него не менее трех миллиардов фунтов стерлингов (3,95 миллиарда долларов).



По данным Bloomberg, Абрамович уже отклонил одно предложение о покупке футбольного клуба за 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (чуть более трех миллиардов долларов). Представители Абрамовича от комментариев воздержались.



О решении предпринимателя продать "Челси" британские СМИ сообщали в августе. В качестве основной причины продажи фигурировали реструктуризация активов Абрамовича на фоне возможных санкций со стороны США. Пресса вспомнила и о возникших весной у бизнесмена проблемах с британской визой. После этого Абрамович получил израильский паспорт, позволяющий пребывать в Великобритании до 90 дней в течение полугода.



Роман Абрамович купил футбольный клуб "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов (223 миллионов долларов по тогдашнему курсу). До этого клуб не одерживал побед в национальных первенствах, ни в европейских соревнованиях.



После сделки в британской прессе на Абрамовича обрушился шквал критики. Статьи тогда выходили под заголовками "Кто такой мистер Абрамович?" Критика прекратилась после первых побед клуба. К 2018 году "Челси" пять раз побеждал в чемпионате Англии. Команда выигрывала Лигу чемпионов и Лигу Европы. При этом первую прибыль "Челси" продемонстрировал лишь в 2014 году.