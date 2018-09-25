Израиль еще может стать человеком, и за этот шанс спасибо России, - И.Шамир

13:25 26.09.2018

Укрощение строптивца

оказалось, что Россия способна разобраться и ответить



Исраэль Шамир



Неожиданное решение России поставить С-300 Сирии и интегрировать ее ПВО заставляет нас многое передумать. Оказалось, что Россия способна разобраться и ответить. Да, она не ломала дрова с пылу-жару, она дала израильским военным возможность предложить свою версию событий, а потом показала, что эта версия неверна. Я-то думал, что русские примут израильские объяснения, на том дело окончится. Так же думали и другие провластные блогеры - и быстро стали клеймить антисемитов, которые разжигают. Так же думали и редакторы русских СМИ, вплоть до Киселева и Соловьева, живо убравшие тему самолета с глаз долой, из сердца вон. "Утерлись" - ворчали старики. "Путин слушается своих олигархов", "еврейское лобби в Москве победило" - писали даже очень неплохо относящиеся к русской власти люди. В Израиле потирали ладошки и говорили - мы всех бомбили, бомбим и будем бомбить! А вы, русские, потерпите! Так они ликовали. Но преждевременно.



Россия ответила адекватно, закрыв небо над Сирией и задействовав свои мощные глушилки сигналов у берегов этой страны. Это действительно хорошо - Израилю, как шаловливому ребенку, любимцу Америки, очень полезно запретить обижать соседских детей. Пообещать отшлепать автоматической системой ПРО. Не разрешить убивать соседей. Без агрессивности и безнаказанности, Израиль еще может стать человеком, и за этот шанс спасибо России.



Воспользуется ли Тель-Авив этим шансом? США постарается сорвать укрощение Израиля по-русски. Джон Болтон и Майк Помпео прямо изошли ядом - не допустим, чтобы Израилю мешали свободно бомбить Сирию! Удастся ли израильскому лобби в Америке нейтрализовать решение Москвы и снова сорвать поставки ракет? Не думаю.



Мы можем поздравить руководство России с выдержанным и оправданным решением, принятым с учетом всех факторов. Это решение еще поможет обуздать израильского строптивца.