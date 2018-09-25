 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хватит ли у России газа, чтобы удовлетворить потребности Пекина? - Б.Марцинкевич
13:28 26.09.2018

У двух наших стран фантастические перспективы сотрудничества в газовой сфере

Борис Марцинкевич

Глядя на многочисленные сообщения и статьи аналитиков, посвященные перспективам развития отношений Китая и России в газовом секторе, невольно ловлю себя на мысли, что мало кто понимает, что из себя представляет наш самый большой сосед. Судя по описаниям – это некая огромная бочка, в которую можно с легкостью "сливать" любые количества природного газа, как трубопроводного, так и в виде СПГ. Но и в газовом секторе, и в энергетике Китая есть целый ряд специфических моментов, без понимания которых невозможно понять – а зачем Россия потребовалась Китаю, и что Россия может получить от сотрудничества с ним.

Есть два основополагающих факта, которые нужно раз и навсегда положить в основу анализа. Первое – Китай не испытывает ни малейшего желания, чтобы у него появился поставщик-монополист, эта страна терпеть не может никакого внешнего доминирования. Второе – Россия не испытывает ни малейшего желания, чтобы у нее появился монопольный покупатель энергетических ресурсов, наша страна терпеть не может никакого внешнего доминирования. И эти два факта не исчезнут даже при развитии наших двусторонних отношений, даже при том, что сотрудничество России и Китая все активнее движется в сторону полноценного стратегического партнерства.

Нужно безжалостно вывинтить из головы не то что мысль, а даже намек на то, что союз России и Китая может быть вечным – он ситуативен, он будет сохраняться ровно до той поры, пока он выгоден нам обоим. Стратегическое партнерство не помешает Китаю наращивать свое влияние в республиках Средней Азии и продолжать не признавать официально воссоединение Крыма. Стратегическое партнерство не помешает России за счет атомной энергетики перехватить влияние Китая в ряде стран Африки.

Что хочет получить Китай от активизации отношений с Россией, вычислить не так уж сложно. В КНР одновременно идут несколько процессов. Продолжает развиваться экономика, а это требует наращивания генерации электроэнергии. В планах XIII пятилетки одно из основных требований к энергетике – сокращение угольной генерации, поскольку состояние экологии в крупных городских агломерациях, бесконечный смог на улицах действительно превратились в серьезную и опасную проблему. Партия требует строить газовые станции замещения, партия запретила строить новые угольные станции.

В Китае продолжается урбанизация и выполнение жесткого требования ЦК КПК повышать уровень жизни населения, для чего требуется газификация. Китаю нужен природный газ – это очевидно. Сколько? Для понимания остроты проблемы – всего несколько цифр. Население России – 150 млн. человек, население Китая – в 10 раз больше.

В 2017 году в Китае было потреблено 237 млрд. кубометров и это считается невероятным достижением, рекордом и так далее. Крупнейшая нефтегазовая компания СNPC (China National Petroleum Company) гордится своим историческим достижением – в прошлом году добыча газа перевалила за 100 млрд. кубометров. Молодцы, рады за вас, поздравляем.

Россия, год 2017, потребление – 468 млрд. кубометров. Добыча только "Газпромом" - 472 млрд. кубометров. "Роснефть" - еще 68 млрд. кубометров, "Лукойл" - 28 млрд. кубометров и так далее. Глубина трагедии очевидна – газификацией Китаю предстоит заниматься еще десятки лет. Что у них с собственной добычей? В нефтегазовой отрасли есть термин upstream – вся деятельность "вокруг скважин" - разведка, добыча, разработка, строительство магистральных трубопроводов. Очень корректно – предыдущие несколько десятков лет инвестиции Китая в upstream были недостаточны.

Способна ли Россия взять на себя весь объем предстоящей газификации? Снова цифры, уж простите, так быстрее получается.

Общий объем генерации электроэнергии в Китае в 2017 году – 6,3 триллиона ГВт*часов. "В попугаях" мерить не будем – это в шесть раз больше, чем электроэнергии было произведено в России. При этом установленная мощность ТЭЦ Китая, работающих на газе – 91 ГВт, а установленная мощность угольных ТЭЦ, которые по задумке руководства Китая надо заместить – 1015,04 ГВт. Добавим сюда те, которые потребуются в связи с ростом экономики, вычтем атомную генерацию (в Китае – самое большое в мире количество одновременно строящихся АЭС), учтем планы строительство новых ГЭС – останемся с той же тысячью ГВт.

Чтобы обеспечить эти мощности природным газом, его потребуется около 800 млрд. кубометров в год. Вывод – нет, в одиночку Россия такой объемище не потянет. Три магистральных газопровода "Сила Сибири" задумывались для того, чтобы экспортировать в Китай порядка 80 млрд. кубометров – это может стать прекрасным заделом.

"Догнаться" за счет поставок СПГ? У Китая есть контракт с "Ямал-СПГ" - с 2019 года и до 2044 будет поставляться по 3 млн. тонн СПГ, что соответствует 5 млрд. кубометров. Будет построен "Арктик СПГ-2" - ну, возможно, удвоим, вряд ли больше, поскольку частная компания НОВАТЭК предпочитает диверсифицировать продажи. Для точного анализа стоит учесть, для набросков – проще пренебречь и думать только про трубные проекты. Но, прежде чем думать – посмотрим внимательнее на газовую инфраструктуру (подземные хранилища газа и газораспределительные сети внутри страны) и на то, что в Китае пока нет объединенной энергосистемы.

Продолжение – следует…

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537957680
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