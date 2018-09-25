Нефть карман не тянет. Мониторинг потребления

13:30 26.09.2018

Хотя падение цен на нефть в 2014–2015 годах способствовало росту частного потребления в еврозоне, недавний рост нефтяных цен не приведет к обратному эффекту: сохраняющийся тренд на общий рост реальных доходов с 2013 года продолжает подстегивать растущий уровень зарплат, утверждают аналитики ЕЦБ. С середины 2017 по середину 2018 года нефтяные цены выросли в 1,5 раза - с $50 до $75 за баррель. Если они сохранятся на этом уровне, скачок вряд ли существенно замедлит рост реальных располагаемых доходов и частного потребления на фоне позитивной динамики рынка труда, говорится в свежем выпуске "Экономического бюллетеня" ЕЦБ. Более того, цены на нефть все еще далеки от уровня 2011–2014 годов, указывают в банке. (Отметим, что последний тезис уже не вполне справедлив: вчера котировки срочных нефтяных контрактов превысили $81 - максимум с ноября 2014 года.)



Цены на нефть влияют на частное потребление прямым и косвенным путем. Их рост напрямую сказывается на покупательной способности домохозяйств из-за повышения цен на энергоносители, например бензин и топливный мазут. В еврозоне около трети общего нефтепотребления приходится на конечных потребителей, а остальное используется в производстве неэнергетической продукции. Даже если рост себестоимости такого производства не может быть напрямую транслирован в конечные цены товаров, покупательная способность домохозяйств все равно пострадает из-за снижения зарплат и прибыли. Такое косвенное влияние сильнее выражено в развитых странах, которые сами являются нефтепроизводителями (Канада, Норвегия, Великобритания и США). Влияние на частное потребление оказывают также условия внешней торговли - то есть количество импортной продукции, которое может быть приобретено на единицу экспорта. В еврозоне это соотношение четко связано с колебаниями нефтяных цен: их рост приводит практически к зеркальному падению показателя (и покупательной способности населения) и наоборот. Такая корреляция наблюдается и в остальном мире - обычно она отрицательна для чистых нефтяных импортеров и положительна для экспортеров (включая Россию). Впрочем, и здесь другие экономические факторы оказываются сильнее: несмотря на рост нефтяных цен, снижение внутреннего спроса в августе в РФ привело к общему замедлению динамики ВВП (см. "Ъ" от 24 сентября).



Надежда Краснушкина