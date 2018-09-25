 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран пригрозил перекрыть Персидский залив при попытках США помешать экспорту нефти
13:33 26.09.2018

Тегеран гарантирует противодействие США в Ормузском проливе

Продолжение попыток США ограничить экспорт иранской нефти получит ответ со стороны Ирана, заинтересованного в открытости и безопасности Персидского залива для всех стран. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил президент исламской республики Хасан Роухани.

"Если Соединенные Штаты хотят использовать силу, чтобы с помощью санкций ограничить нефтяную промышленность Ирана, то это несомненно вызовет соответствующую реакцию", – заявил Роухани, отвечая на вопрос о том, реализует ли Тегеран угрозы перекрытия Ормузского пролива для обеспечения поставок нефти.

Роухани подчеркнул, что "это не предупреждение, это реальность", сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал.

"Если судоходному пути в Персидском заливе суждено оставаться открытым и безопасным, то он должен оставаться таковым для всех", – добавил президент Ирана.

Отметим, что тем временем нефтяные котировки преодолевают четырехлетний максимум. Росту цен на нефть способствуют сведения о сокращении добычи и инвестиций в геологоразведку, а также о политической нестабильности в нефтедобывающих регионах и на транспортных артериях.

США в одностороннем порядке разорвали "ядерную сделку" с Ираном и наложили санкции на всех желающих торговать с исламской республикой. Евросоюз отказался признавать законность этих санкций, однако не смог создать гарантий безопасности для транснациональных компаний, в том числе нефтедобывающих с европейским капиталом.

Источник - iarex.ru
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