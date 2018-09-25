Неверный выбор цели. Ил-20 погубило расположение России к Израилю, - Л.Ивашов

13:34 26.09.2018

Неверный выбор цели

Ил-20 погубило расположение России к Израилю



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Сирийской Арабской Республике будут поставлены комплексы ПВО С-300. Это, скажем так, один из ожидаемых ответов российского руководства Израилю в ответ на провокацию, приведшую к потере Ил-20. Но этим наш ответ не должен ограничиться – достаточно вспомнить, как вел себя Тель-Авив с момента, когда в Сирию был направлен наш воинский контингент.



Я не вижу каких-то ошибок или недочетов в действиях военного командования нашей группировки в САР, особенно если говорить о том, могло ли оно заранее просчитать подобную ситуацию и сделать так, чтобы наши самолеты не становились мишенями сирийской ПВО. Наши воюют грамотно и профессионально, учитывая все нюансы обстановки. Но это не значит, что просчетов не было, однако все они лежат в политическом, а отнюдь не в военном спектре.



Мы вовремя не проявили принципиальности в отношении защиты суверенитета Сирии, продекларировав это на словах, но на деле откровенно закрывая глаза на действия и американской, и израильской военной авиации. То есть де-факто мы признаем допустимость подобных полетов, что подтверждает и заключенный меморандум о предотвращении инцидентов в воздухе. И с чем мы еще опоздали – это с вооружением сирийской ПВО самыми современными средствами, которыми располагает Россия. Это было бы правильным во всех отношениях – и в военно-политическом, и в стратегическом, и даже в экономическом. Причем контракт о таких поставках был уже в работе, но мы отменили его по просьбе Израиля, как ранее разорвали аналогичный с Ираном. А еще в бытность министром обороны Анатолия Сердюкова мы подписали с Израилем совершенно дикое соглашение – об обмене разведывательной информацией. Какая информация и о ком может интересовать Израиль? Естественно, речь идет в первую очередь о наших нынешних союзниках – Сирии, Иране, Турции. То есть по сути мы обязаны сотрудничать с Тель-Авивом против них. Это соглашение тоже инициатива не военных, а политиков.



" Пора предупредить всех, что мы на законных основаниях готовы сбивать тех, кто нарушает международные нормы. Сбить один. Если начнут мстить – сбить еще десять "



И все время, сколько наш контингент находится в Сирии, мы проглатывали авиационные удары, которые наносил Израиль по ее территории. Причем даже в случаях, если у израильтян просто "есть подозрение", что где-то есть нечто, угрожающее их интересам. И мы сами себя убеждаем – мол, можно понять, мол, действительно через Сирию идут поставки для "Хезболлы" и Израиль имеет право… Да какое они вообще имеют право бомбить территорию суверенного государства? Если вы себе такое право присвоили, то не обижайтесь, если другая сторона в полной мере будет использовать свое право на оборону. И если у Сирии возникнут подозрения – неважно, насколько оправданные, что и Израиль затевает что-то против ее интересов, она также вправе нанести удар по его территории. Уступая Израилю в этом вопросе, в результате мы поставили себя в подчиненное ему положение: они могут делать, что считают нужным, мы же вправе только молча на это смотреть или отделываться общими словами о недопустимости и прочем. Нет в этом вины наших военных. Попустительство и привело к тому, что Израиль в сотрудничестве с США, Великобританией, Францией откровенно пошел на провокацию, будучи уверенным, что ему ничего не грозит.



Для чего нужна была операция четверки F-16? Дело идет к тому, что и война в Сирии закончится, и даже прекратится вражда шиитов с суннитами: вмешательство России в сирийские события перечеркнуло планы Запада о создании хаоса на Ближнем Востоке, очередного убийства дружественного нам государства не произошло. Процесс консолидации исламского мира является мощным фактором, невыгодным Израилю, плюс явно наметившаяся тенденция единения мусульманской цивилизации и православной России. Когда же тенденции перешли в русло принципиальных договоренностей – сначала в Тегеране, а затем в Сочи с Эрдоганом по поводу разрешения ситуации в Идлибе, Западу пришлось что-то спешно предпринимать. Думаю, причины провокации надо искать в этом. Виноваты сирийцы, русские да и иранцы, поскольку против них, как правило, и осуществляются налеты, а Израиль вроде и ни при чем. Налицо попытка внести раскол в наши отношения с союзниками.



Заявляется, что комплексы С-300 будут поставлены в Сирию в течение двух недель. Но у меня нет уверенности как в сроках, так и в том, что это обещание будет выполнено. Во-первых, даже если у нас есть готовые системы ПВО, им необходимо провести предэкспортную подготовку, а главное – обучить расчеты в наших учебных центрах, которым этими С-300 придется воевать. Занять это может никак не менее трех месяцев. После поставки – размещение в пунктах развертывания, учения… Меньше, чем через полгода, а то и год, если готовых комплексов у нас нет, новые системы ПВО на боевое дежурство не встанут.



А во-вторых, в российском руководстве достаточно влиятельных людей, поддерживающих тесные отношения с Израилем, и они постараются сделать все, чтобы данный контракт не был реализован.



Чтобы история, подобная гибели Ил-20, не повторилась впредь, нашему руководству нужно изменить отношение к Израилю, мы сейчас не столько обеспечиваем его безопасность, которую можно достичь и другими способами, сколько поощряем агрессию. А теперь пора ставить во главу угла соблюдение суверенитета САР. Мы пришли в Сирию не для того, чтобы защищать свои подразделения, мы должны обеспечить защитой граждан страны, ее территорию и воздушное пространство. И пора предупредить всех, что мы на законных основаниях готовы защищать от воздушных ударов всю сирийскую территорию. И сбивать тех, кто нарушает международные нормы. Сбить один. Если начнут мстить – сбить еще десять. Здесь можно вспомнить и опыт вьетнамской войны, и арабо-израильские войны. Напомню, толчком к разработке ракеты для комплекса С-200, которым был сбит Ил-20, послужили большие потери наших истребителей, поставляемых египетской армии. Тогда израильские самолеты ДРЛО "Хокай" были недосягаемы для египетских средств ПВО, работая на расстоянии порядка 150 километров. При этом они прекрасно контролировали все действия египетской авиации. С тех времен – и головка самонаведения, ориентированная не на инфракрасное излучение двигателя, а на общее радиолокационное отражение, ракету ориентировали не на истребители, а на самолеты побольше. Это сыграло свою роль и в ситуации, когда на учениях украинской ПВО в Крыму в 2001 году ракета С-200, выпущенная по мишени, проигнорировала маленькую цель, предпочтя ей большую, замеченную в этом же секторе. Тогда был сбит пассажирский Ту-154, летевший, к слову, из Израиля. И наверняка особенности ракет сирийской ПВО израильтяне знали и заранее просчитали подобное развитие событий.



Министерство обороны РФ заявило, что по сути Израиль стал враждебным государством, и эту линию надо выдерживать. Тогда у нас сразу станут куда более конструктивными отношения и с Ираном, и с арабскими странами, и с Турцией. И в вопросах безопасности определяющую роль отвести военным, чтобы политики и олигархи не вмешивались в ситуацию, решая своекорыстные интересы.



Леонид Ивашов,

президент Академии геополитических проблем