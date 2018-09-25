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|Казахстанским школьницам могут запретить носить мини-юбки
13:39 26.09.2018
Казахстанским школьницам могут запретить носить мини-юбки, декольте и дорогие украшения. Такое заявление сделал вице-министр общественного развития. По его словам, многие родители возмущены, что ученицам запрещают хиджабы и при этом позволяют ходить в совсем откровенных нарядах.
Жалобы уже дошли до Министерства образования.Там всерьез намерены рассмотреть этот вопрос.
Арын Берик, вице-министр общественного развития РК: - Очень много было критики относительно того, что в школах запретили религиозные атрибуты и не обращают внимание на мини-юбки, облегающую одежду. По этому поводу наше министерство дало предложение Министерству образования и науки. И они планировали ввести соответствующие поправки.