Казахстанским школьницам могут запретить носить мини-юбки

13:39 26.09.2018

Казахстанским школьницам могут запретить носить мини-юбки, декольте и дорогие украшения. Такое заявление сделал вице-министр общественного развития. По его словам, многие родители возмущены, что ученицам запрещают хиджабы и при этом позволяют ходить в совсем откровенных нарядах.



Жалобы уже дошли до Министерства образования.Там всерьез намерены рассмотреть этот вопрос.



Арын Берик, вице-министр общественного развития РК: - Очень много было критики относительно того, что в школах запретили религиозные атрибуты и не обращают внимание на мини-юбки, облегающую одежду. По этому поводу наше министерство дало предложение Министерству образования и науки. И они планировали ввести соответствующие поправки.