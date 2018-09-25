Atlantico: Китай обходит США по научным исследованиям, а Европа плетется в хвосте

13:40 26.09.2018

Китай вот-вот обойдет США в сфере научных исследований, тогда как показателям Европы и Франции очень далеко до двух этих лидеров. Китай производит невероятное количество "мозгов", а лаборатории ведущих ученых получают колоссальные бюджеты. Хотя КНР и представляет собой диктатуру, ее модель технического развития оставляет нашу далеко позади. Китай вообще идет на опережение всех.



Atlantico (Франция): Китай обходит США по научным исследованиям, а Европа плетется в хвосте



За Великой китайской стеной



Лоран Александр (Laurent Alexandre)



"Атлантико": С чем связан взлет Китая в этой сфере?



Лоран Александр: На счету Китая уже сейчас имеется много публикаций, хотя крупных работ меньше, чем у США. Кроме того, до сих пор сохраняется небольшое качественное отличие, в чем нет ничего странного, поскольку Китай заявил о себе лишь совсем недавно. Еще в 1980 году у него не было почти ничего, за исключением разве что ядерной физики.



Таким образом, Китай смог очень быстро сформировать научно-исследовательский потенциал.



В количественном плане сегодня он практически вышел на американский уровень. В настоящий момент китайские расходы на научную деятельность примерно равны американским, а к 2020 году должны оставить их позади (общие расходы на научно-исследовательские работы подходят в КНР к отметке 500 миллиардов в год). Таким образом, в количественном плане Китай сделал невероятный рывок вперед.



В качественном плане он тоже продвинулся очень серьезно, хотя пока что и не дошел до американского уровня.



Китай регулярно обвиняют в копировании чужих технологий, однако этим грешат все! Возьмите хотя бы Билла Гейтса (Bill Gates) и Стива Джобса (Steve Jobs): оба они скопировали идеи, которые представил еще в 1968 году Дуглас Энгельбарт (Douglas Engelbart). У них не было ни одной идеи, которая не вытекала бы из его работ.



В научно-исследовательской деятельности все занимаются шпионажем, пытаются заполучить чужие идеи и улучшить их. Ученый не изобретает все сам, а смотрит работы других специалистов. И это абсолютно нормально: если специалист не следит за публикациями в своей сфере, он - плохой специалист.



Иначе говоря, все копируют друг друга и подражают друг другу. В том числе Китай. Только сегодня он разрабатывает и по-настоящему оригинальные технологии. Именно поэтому после телефонов, которые были разработаны в Калифорнии и произведены в Китае, сейчас мы видим полностью выпущенные в стране смартфоны и компьютеры.



То есть, после наверстывания отставания с помощью подражания пришло время настоящих инноваций. Так, в прошлом году Китай стал первой страной, где провели модификацию эмбрионов. Существует множество отраслей, в которых Китай приносит инновации (искусственный интеллект, интернет-платежи, приложения для смартфона…).



- Из вышедшего в мае этого года Индекса цифровой экономики и общества следует, что страны ЕС практически не улучшили свои показатели по числу дипломов в сфере науки, новых технологий, инженерного дела и математики. При этом Европа без конца повторяет, что стремится выйти в лидеры в области искусственного интеллекта и больших данных. По всей видимости, для этого ей еще предстоит проделать большой путь. С чем связано такое отставание? Можно ли говорить о европейской депрессии?



- Да, такая депрессия действительно есть. Стоит отметить, что в Южной Европе практически не проводятся исследования: Южная Корея выделяет на них 5% национальных богатств, а Испания и Италия - порядка 1%, тогда как во Франции речь идет о 2,2%.



Европа слишком мало инвестирует в эту отрасль и готовит слишком мало инженеров, лучшие из которых, к тому же уезжают за границу. Как недавно рассказал "Фигаро" глава Национального центра научных исследований, во Франции специалист высокого уровня получает не больше 3 100 евро в месяц, тогда как предприятие вроде "Гугл" готово с ходу предложить ему в 20-30 раз больше.



Таким образом, мы слишком мало платим нашим ученым и преподавателям вузов. Завершающий карьеру во Франции преподаватель высочайшего уровня зарабатывает около 6 200 евро в месяц. При этом в Швейцарии, в Университете Лозанны на той же должности специалист получает 303 000 евро в год.



Раз ЕС недостаточно платит ученым и преподавателям, мы наблюдаем утечку мозгов при том, что число специалистов высокого уровня и так не слишком велико.



В то же время Китай производит невероятное количество "мозгов", а лаборатории ведущих ученых получают колоссальные бюджеты. Хотя КНР и представляет собой диктатуру, ее модель технического развития оставляет нашу далеко позади. Китай вообще идет на опережение всех. Так, в 1980 году его показатель богатства на одного жителя был в пять раз ниже, чем в Марокко. Сегодня Марокко не сдвинулось с места, а Китай стал второй мировой державой. Таким образом, в экономике знаний действительно происходит быстрое перераспределение карт, а уровень Европы только падает. В сфере инноваций, искусственного интеллекта и информатики в Европе все плохо. В цифровой сфере нет ни одного значимого европейского предприятия. Мы, безусловно, плетемся в хвосте, тем более что сейчас не видно настоящего стремления нагнать американских гигантов. В любом случае, для этого потребовались бы астрономические бюджеты и мобилизация всего ЕС, что сегодня сложно себе представить.



Таким образом, Европа сейчас вовсе не идет по пути наверстывания упущенного.



- А что насчет Франции? Мы занимаем 18-е место из 28 в Индексе цифровой экономики и общества…



- Мы во Франции позволили загнуться университетским исследованиям. Мы приняли снижение уровня исследовательской деятельности университетов, а также специализированных центров.



Когда ты едешь в страны, лидирующие в научной деятельности, смотришь на их университеты и сравниваешь их с нашими, то испытываешь стыд. Стыд за зарплаты, выделяемые средства, неустроенность работающих в этой сфере людей…



Чтобы поднять планку, нужны намного большие инвестиции. Возьмем пример Южной Кореи, которая вкладывает в два раза больше в научную деятельность: лаборатории там лучше оборудованы, профессорам больше платят… В результате они с Тайванем выпускают сегодня лучшие микропроцессоры в мире, тогда как мы очень плохи в информатике.



Азия становится лидером в индустрии знаний, а Европа не сумела адаптироваться к этой отрасли с сильной конкуренцией, которая активно развивается там, где вкладывают большие деньги в науку, исследовательскую деятельность и технологии.



- В конце 2017 года было объявлено об инвестициях в размере 57 миллиардов евро в течение пяти лет для содействия переходу экономики на новую модель роста. Вы приветствуете такие инвестиции?



- Эти бюджеты уже существовали, а цифры озвучили просто ради красивой новости. Там просто сложили в одно несколько существующих бюджетов и представили все в пресс-релизе. Так происходит уже 40 лет, а на самом деле новые средства на науку не выделяются.



Выделяемая на науку доля бюджета ЕС не растет и никак не приближается к мировым лидерам, то есть к Азии и США. Как всегда, мы имеем дело с пиаром. Но это политика прошлого. Настоящей политикой будущего в этой сфере могло бы стать увеличение расходов и реализация научно-исследовательских стратегий, что мы видим в Китае и Корее. Ни в коем случае нельзя сохранять этот губительный политический пиар, потому что люди начинают верить, что мы встаем на правильный путь, хотя это не так.