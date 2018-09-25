Омбудсменом (акыйкатчы) Кыргызстана избран старый советский КГБист Токон Мамытов

20:41 26.09.2018

Жогорку Кенеш избрал кандидатуру Токона Мамытова на должность омбудсмена (акыйкатчы) Кыргызской Республики.



По итогам тайного голосования путем использования бюллетеней кандидатура Токона Мамытова избрана Жогорку Кенешем на должность акыйкатчы (омбудсмена) Кыргызской Республики.

За кандидатуру Т.Мамытова проголосовали 79 депутатов.

Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.

Отметим, что всего на должность претендовали 5 кандидатов – Токон Мамытов (СДПК), Канатбек Азиз ("Ата Мекен"), Рыскул Бактыбаев, Маматурайим Момунов и Рита Карасартова (все – "Бир Бол"). Но в самом начале Момунов взял самоотвод.



Альбина Метерова.



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26 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Из слесаря в чекисты. Что известно об омбудсмене Кыргызстана Токоне Мамытове



Сегодня депутаты Жогорку Кенеша избрали омбудсмена страны. Уполномоченным по правам человека стал 64-летний генерал спецслужб, кадровый чекист Токон Мамытов.



Согласно Закону "Об омбудсмене", кандидат должен быть не старше 65 лет. И по Закону "О государственной службе" - а омбудсмен относится к госслужащим - занимать должность не может человек старше 65 лет.



Токону Мамытову 65 лет исполнится меньше чем через три месяца. Но члены ЖК традиционно догмы законодательства проигнорировали.



Чем известен Токон Мамытов, расскажет 24.kg



пресс-службы президента

Фото пресс-службы президента. Токон Мамытов - новый омбудсмен Кыргызстана

1. Токон Мамытов родился 18 декабря 1953 года в городе Балыкчи. По первому образованию он учитель. Окончил Пржевальский педагогический институт. Затем он отучился на Высших курсах КГБ СССР. В 1987 году окончил с отличием Краснознаменный институт КГБ СССР.



2. Будущий генерал спецслужб начал карьеру с работы слесарем. В целом до того, как стать чекистом, Токон Мамытов продемонстрировал широкие интересы.



Например, после того, как ушел из слесарей, он пошел работать методистом в городской отдел образования Пржевальска.



3. В 28 лет Токон Мамытов прекратил поиски себя в жизни и пошел на службу в органы безопасности.



Начал с оперуполномоченного КГБ по Иссык-Кульской области, далее служил в правоохранительных органах, занимал руководящие должности в Службе нацбезопасности, Минобороны, был секретарем Совета безопасности.



В 2007 году будущий омбудсмен возглавлял комиссию по реформированию правоохранительных органов, его заместителем был Жаныш Бакиев.



4. В 2010 году Токон Мамытов прошел в парламент по списку партии "Ар-Намыс". Но в 2011 году он вместе с группой депутатов кинул лидера фракции Феликса Кулова.



Отколовшиеся переметнулись на сторону Камилы Талиевой, самовольно провозгласившей себя главой фракции.



Несмотря на зрелый возраст и генеральское звание, Токон Мамытов продолжает демонстрировать способности работать где угодно.



5. В 2013-м Токон Мамытов сменил депутатское кресло на кресло председателя Государственной пограничной службы КР. Эту должность он уже занимал - при правлении Курманбека Бакиева, в 2009 году.



Будучи главой ГПС, по данным "Ачык Саясат", Токон Мамытов не забыл о своем сыне Мирболоте, который, придя почти одновременно с отцом в Погранслужбу, стал сразу же помощником председателя.



Через очень короткое время Мирболот уже был награжден ведомственной медалью, которой обычно награждают после 10 лет безупречной службы на государственной границе.



6. Был Токон Мамытов и губернатором Иссык-Кульской области. В апреле 2014 года он становится вице-премьер-министром по безопасности, правопорядку и вопросам границ.



7. А в 2015 году он неожиданно возглавляет ОАО "Кыргызалтын".



На время его руководства пришлись официальные переговоры по созданию совместного предприятия в рамках проекта "Кумтор" между кыргызским правительством и компанией Centerra Gold. Переговоры были скандальными, долгими, дорогостоящими, но совместное предприятие не было создано.



8. С 2016 года он возглавляет Ассамблею народа Кыргызстана и одновременно числится советником премьер-министра.



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Токон Мамытов, как оказалось, еще преподает в вузе. В Кыргызско-Российском Славянском университете у него странное звание - профессор-консультант. Каких наук, неизвестно.



10. Бывшие коллеги Токона Мамытова по депутатскому корпусу утверждают, что он очень обеспеченный человек. Сам омбудсмен скромно молчит. Не любит Токон Мамытов распространяться и о своей семье. Единственная деталь, которою он сообщает окружающим, что женился рано и по любви - его супруга русская по национальности.



Гражданские активисты недовольны избранием чекиста Токона Мамытова на сугубо правозащитную должность. Они считают, что бывший сотрудник спецслужб не имеет морального права занимать пост омбудсмена, и готовы оспаривать решение Жогорку Кенеша в Конституционной палате.



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