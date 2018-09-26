 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.09.2018
21:58  В Каракалпакии (в Нукусе) построят первую православную церковь
21:50  Судя по речи в ООН, Трамп мнит, что он начальник, а все на свете - его подчиненные, - Daily Beast
20:41  Омбудсменом (акыйкатчы) Кыргызстана избран старый советский КГБист Токон Мамытов
17:55  Трампа оборжали в ООН как лошка, - Washington Post
14:42  Война в третьем мире. В Сирии Россия выиграла бой, но не кампанию, - А.Храмчихин
13:40  Atlantico: Китай обходит США по научным исследованиям, а Европа плетется в хвосте
13:39  Казахстанским школьницам могут запретить носить мини-юбки
13:36  Кризис американской элиты, - Элион Коэн
13:34  Неверный выбор цели. Ил-20 погубило расположение России к Израилю, - Л.Ивашов
13:33  Иран пригрозил перекрыть Персидский залив при попытках США помешать экспорту нефти
13:30  Нефть карман не тянет. Мониторинг потребления
13:28  Хватит ли у России газа, чтобы удовлетворить потребности Пекина? - Б.Марцинкевич
13:25  Израиль еще может стать человеком, и за этот шанс спасибо России, - И.Шамир
13:24  Казахстанцы останутся без счетов в банках через 5 дней, если не уплатят налоги
13:18  Абрамович продает "Челси". Наигрался...
11:49  Сердечное согласие панды и топтыгина. Москва и Пекин сближают позиции, - М.Казанин
11:47  Как Путину удается всеми управлять? - Сами Коэн
11:45  Саммит для Трампа. Зачем две Кореи изображают потепление
11:43  Королева Британии выдала замуж своего брата Ивара Маунтбеттена
11:40  Освободительный поход РККА 1939 года: пора повторить? - И.Шишкин
11:35  "Мисс Восточный Казахстан" стала сестра милосердия Надя Недосекова (видео)
10:09  В Киргизии "близкую родню, подхалимов... назначают министрами, их заместителями, даже главой правительства", - Жээнбеков
10:05  Главой Кыргызского госматрезерва назначен ставленник узбекского Салимбая-байбача
10:02  В Бишкеке стартовал позорнейший процесс. Иск Райыма-миллионера к Кыргызскому правительству
10:00  "Оппозиция" без позиции. Почему Кыргызстану нужен институт курултая, - К.Иманалиев
09:42  В Узбекистане нашли тысячи "левых"... детей
09:07  В Иссык-Кульской области накрыли очередную ячейку кыргызского "хизбута"
09:05  В Астане в результате нападения убита журналистка Ирина Бекетова
09:01  "Мирная передача власти осенью 2017 года заложила прочную основу...", - Жээнбеков толкнул речь в ООН
08:45  "Романа Абрамовича никто не видел?" Последние дни Лондонграда, - Bloomberg
08:34  Высыхающая планета и ее будущие обитатели, - Сергей Сухонос
08:29  Кустистая будет клюква. Алия Назарбаева (младшенькая) заканчивает съемки фильма "Томирис"
08:10  Китай "закрыл" флоту США доступ к израильским портам, - И.Субботин
08:06  Европа повела Иран в обход американских санкций. Чтобы спасти ядерную сделку
00:57  Вседозволенность Израиля выходит ему боком, - Д.Седов
00:48  Из-за теракта пострадали как туристы, так и туризм Таджикистана, - С.Шабозов
00:20  Исламисты больше не стекаются на Ближний Восток, они укрепляются в Центральной Азии
00:06  Таджикистан. Цены на бахчевые скачут вверх, - З.Миракилов
00:00  Ахалтекинец - лошадь императоров
Вторник, 25.09.2018
23:58  КырГенпрокуратура: В Минсоцразвития незаконно использовали дипломатические паспорта
23:51  Двое сотрудников МВД Киргизии Тойчиев и Карачев, получили по четыре года тюрьмы за шпионаж в пользу США
21:53  В атаку на российско-сирийские С-300 будут брошены F-35 и израильские коммандос
20:00  Эксперименты Westinghouse на украинских АЭС. Ч. 1, - А.Цуканова
14:12  Смерть Тамерлана, клад Чингисхана и подземная библиотека. Быль и легенды древнего Отрара
14:09  Как русские Мамаю наваляли. Непреходящее значение Куликовской битвы
14:07  The Hill: Иран может подорвать производство нефти у своих соседей?
14:05  Asia Times: Как Пакистан может извлечь максимум выгоды из отношений с КНР?
14:04  Что толкает молодежь Кыргызстана в цепкие лапы вербовщиков? - М.Кылжыев
14:02  Современная газовая отрасль Китая, - Б.Марцинкевич
13:56  А. Сагидуллаев: "Причина Аральской катастрофы Правительство Узбекистана и его президент Ш.Мирзияев". А если по фактам? - М.Захидов
10:28  Алматы. Найден зверски убитым пропавший профессор Агроуниверситета А.Смагулов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Судя по речи в ООН, Трамп мнит, что он начальник, а все на свете - его подчиненные, - Daily Beast
21:50 26.09.2018

Дело нешуточное: судя по речи в ООН, Трамп мнит, что он начальник, а все на свете - его подчиненные

"Дипломаты и главы государств со всего мира посмеялись над похвальбой президента Трампа, заявившего: "Я достиг большего, чем любая администрация в истории нашей страны", - пишет The Daily Beast. "Трамп, стоя на трибуне на сессии Генассамблеи ООН, стойко выдержал критику: "Не ожидал такой реакции, но это ничего", а затем с сонным видом прочел воинственный 35-минутный доклад о том, что международное сотрудничество - это угроза Америке", - повествует журналист Спенсер Акерман.

Издание вспоминает сессию Генассамблеи в 2017 году: "В прошлом году Трамп произнес речь калибра митингов "Вернуть Америке былое величие", защищая "суверенитет", - речь, в которой звучали отголоски одного из обращений Владимира Путина к Генассамблее. На сей раз Россия удостоилась одного мимолетного упоминания, но в остальном Трамп в своем выступлении во вторник утром еще мощнее развивал тему суверенитета, как и обещали высокопоставленные лица из его администрации, он противопоставлял "независимость" "глобальному управлению, контролю и господству".

Издание полагает: "Стержнем речи Трампа и его взгляда на глобальную политику в более широком смысле была политика господства, излагающая свою повестку дня путем приписывания ее своим врагам. Не говорите Америке, что ей делать, сказал Трамп, потому что каждая страна "имеет право следовать своим обычаям, убеждениям и традициям. США не будут говорить вам, как жить, как работать или как поклоняться богам".

По мнению издания, своей речью Трамп хотел сказать, что именно он диктует миру условия.

Автор полагает, что Трамп изобразил ситуацию так: "Америка - жертва мира, который она финансирует и защищает, но не видит от него ни любви, ни благодарности. Послушать Трампа, так Америка не хочет от мира ничего - просто чтобы ей дали жить спокойно; но тут не учитываются фундаментальные дисбалансы сил в пользу Америки, которые Трамп хочет упрочить".

"В ООН Трамп делает ставку на то, что оседлал волну национализма в развитых странах - волну, которая достаточно мощна, чтобы сопротивляться умеренным силам международных институтов", - заключает издание. И над этим в Генассамблее никто не смеялся, подчеркивает автор.

26 сентября 2018 г.
Спенсер Акерман | The Daily Beast

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537987800
Новости Казахстана
- В Правительстве рассмотрены вопросы эффективности работы местной полиции по обеспечению общественной безопасности в регионах
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2018 года №578
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2018 года №582
- Кадровые перестановки
- Комитет Сената рассмотрел законопроекты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений
- Реконструкция парка "Южный" в Алматы завершится в течение месяца
- Бизнес-советы будут созданы при Управлениях здравоохранения регионов
- Покупка населением наличной иностранной валюты в августе 2018 года
- Алматинцы останутся без горячей воды
- В Алматы проходят заключительные съемки фильма "Томирис"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  