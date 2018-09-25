В Каракалпакии (в Нукусе) построят первую православную церковь

21:58 26.09.2018

В Нукусе будет построена церковь святого великомученика и исцелителя Пантелеимона. Хокимият города уже выделил под строительство участок земли площадью 0,6 гектара, сообщает nuz.uz.



Церковь разместится в районе кольцевой дороги, в махалле "Нур". Место для храма было выбрано в ходе поездки главы Среднеазиатского митрополичьего округа митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия в Нукус. В обсуждении того, где разместится здание храма, участвовали хоким города Парахат Турешев и сотрудники администрации Каракалпакстана.



Переговоры о строительстве храма в Нукусе ведутся епархией и хокимиятом города с 2015 года. Пока же здесь работает молитвенный дом, также носящий имя святого великомученика и исцелителя Пантелеимона. Это единственное православное религиозное учреждение в Каракалпакстане на сегодняшний день.