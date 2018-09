Европейский союз, Иран, Китай и Россия представили план обхода односторонних санкций США, - Guardian

00:26 27.09.2018

Европейский союз, Иран, Китай и Россия представили план обхода односторонних санкций США, направленных на то, чтобы подорвать экономику Ирана и принудить иранцев пересмотреть ядерное соглашение, подписанное в 2015 году. Многие американские аналитики считают, что введение этого платежного механизма в долгосрочной перспективе положит начало деградации санкционной власти США, сообщает "Гардиан".



Механизм специального назначения должен убедить Иран придерживаться ядерного соглашения, благодаря системе бартера



Европейский союз, Иран, Китай и Россия представили план обхода односторонних санкций США, направленных на то, чтобы подорвать экономику Ирана и принудить иранцев пересмотреть ядерное соглашение, подписанное в 2015 году.



Европейские дипломаты надеются, что предложенная мера, известная под названием "механизма специального назначения" (special purpose vehicle, SPV), поможет убедить становящийся все более несговорчивым Иран остаться в рамках соглашения ради спасения своей экономики.



В кулуарах генеральной ассамблеи ООН верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сказала, что SPV был создан для того, чтобы облегчить проведение платежей, связанных с импортом и экспортом Ирана, включая нефть, коль скоро фирмы, ими занимающиеся, будут вести законный бизнес в согласии с законами ЕС. Цель заключается в том, чтобы сделать SPV доступным не только для европейских, но и для других компаний, добавила она.



В своем обращении к генеральной ассамблее ООН, президент Ирана Хасан Рухани (Hassan Rouhani) подчеркнул, что Тегеран по-прежнему остается верен ядерному соглашению, и обвинил США в том, что те давят на другие страны, пытаясь заставить их нарушить его.



"Борьба с мультилатерализмом не свидетельствует о силе, - сказал он. - Скорее это признак слабости интеллекта. Это выдает неспособность понять сложный мир, состоящий из множества взаимосвязанных элементов".



Но государственный секретарь американского президента Дональда Трампа Майк Помпео (Mike Pompeo), обращаясь к антииранской группе влияния, сказал, что он "обеспокоен и глубоко разочарован" планом ЕС. "Это одна из самых контрпродуктивных мер для регионального и глобального мира и безопасности, какую только можно себе представить", - сказал Помпео.



Варианты SPV, во множестве предложенные на обсуждение аналитическими центрами, предполагают, что он может стать основой сложной системы бартера, которая позволила бы обходить санкции Казначейства США. Например, Иран может отправлять по морю сырую нефть Франции, аккумулируя кредит, который затем будет использовать для оплаты товаров итальянских производителей, доставленных другим путем. При этом никакие средства не проходят через руки иранцев или их банковскую систему.



Для того, чтобы регулировать сделки заинтересованных в бизнесе с Ираном компаний с их иранскими контрагентами, будет создан многонациональный финансовый посредник, опирающийся на поддержку европейских государств. Все эти финансовые операции будут непрозрачны для США и станут проводиться скорее в евро и в стерлингах, чем в долларах.



Это предложение дополняет блокирующий регламент, активированный ЕС в августе, который теоретически дает европейским компаниям защиту против санкций, введенных США в рамках их политики по Ирану. В теории это позволяет европейским компаниям требовать компенсацию у Казначейства США за попытку наложить санкции экстратерриториального действия в нарушение акта. Пока что этот акт не был опробован в суде.



Ричард Нефью (Richard Nephew), бывший сотрудник Барака Обамы и автор "Искусства санкций" (The Art of Sanctions) скептически написал в "Твиттере" (Twitter), что для того, чтобы план об SPV увенчался успехом, европейские фирмы - многие с американскими сотрудниками или американскими дочерними компаниями - все равно должны быть готовы к риску попасть под санкции США.



Он также предположил, что США могут ввести санкции, учитывающие не только денежные средства, но и товары. Он предсказал, что мало кто из компаний захочет так рисковать, кроме некоторых малых и средних предприятий, чьи доходы сильно зависят от Ирана.



Джаретт Бланк (Jarrett Blanc), еще один бывший сотрудник Обамы, занимавшийся соглашением с Ираном, в целом согласился с Нефью, но был более доброжелательным, написав, что "то, что сейчас делает Европа имеет в основном символическое значение, и этого может быть достаточно, в зависимости от того, что Китай, Индия и Турция сделают с нефтью". И добавил: "Мера по введению этого платежного механизма в долгосрочной перспективе положит начало деградации санкционной власти США".



Как бы то ни было, Европа нуждается в каком-то решении после многих месяцев противостояния экономическому империализму США. Подавляющее большинство европейских фирм планируют выйти из этой игры.



Трамп объявил о двух пакетах вторичных санкций США в мае, а другие санкции, введенные в августе, касаются судоходства и страхования. Другие, более важные санкции, направленные на прекращение экспорта иранской нефти, который по-прежнему остается центром неустойчивой иранской экономики, не нанесут удара до пятого ноября.



По информации "Евразия Груп" (Eurasia Group), в придачу к нефтяным санкциям, продажи сырой иранской нефти в Китай упали на 21 %. Но неясно, как долго Китай будет поддерживать эту тенденцию.



Предположительно, многие страны вроде Индии и России продолжат торговать с Ираном и мешать США вводить санкции, указывая на то, что на самом деле это США действуют вопреки резолюциям ООН, нарушая соглашение, а не они.



The Guardian (Великобритания): ЕС, Китай и Россия пытаются обойти санкции США против Ирана

26.09.2018



Патрик Уинтур (Patrick Wintour)



Оригинал публикации: EU, China and Russia in move to sidestep US sanctions on Iran