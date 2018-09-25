Любители тоев и заграничных поездок. Кто из кыргызских чиновников завсегдатаи праздников

00:46 27.09.2018

Юлия КОСТЕНКО



Авиадебош Зууракан Каденовой обнажил наглость кыргызских чиновников. Выяснилось, что многие из них не прочь покутить за чужой счет. Без зазрения совести они козыряют дипломатическим паспортом во время отпуска. Впрочем, отдыхают многие за счет принимающей стороны.



24.kg проанализировало аккаунты депутатов Жогорку Кенеша, министров и их заместителей в социальных сетях и выяснило, в каких ресторанах они устраивают тои, куда летают в отпуск и какую еду предпочитают.



Когда работа в удовольствие



В 2017 году мы рассказывали о заграничных командировках депутатов Жогорку Кенеша. Рекордсменом стал Бахадыр Сулейманов ("Ата Мекен"). В 2015-м он побывал в Армении, в 2016-м - в Казахстане, Германии, Австрии, России. Абсолютный рекорд среди парламентариев он поставил 2017-м.



Бахадыр Селейманов семь раз ездил в командировки - в Россию (в Санкт-Петербург и Москву), Азербайджан, Китай, Казахстан, Турцию и Чехию.



Этот депутат ЖК не активный пользователь социальных сетей. Его страница в Facebook не пестрит фотографиями. Чего не скажешь про других социалистов.



Лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов редко делится снимками из зарубежных турне. Отдыхает он в основном с детьми на Иссык-Куле или в горах. Об этом, по крайней мере, говорит его Instagram.



Если социальных сетей у Садыка Шер-Нияза и Каныбека Иманалиева нет, это не говорит, что они не засветились на каком-нибудь тое. Алмамбет Шыкмаматов выложил в Сеть фото совместной посиделки.



В июле Торобай Зулпукаров выдал замуж дочь. На пышное торжество в ресторане "Алтын Казына" пришли его коллеги и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.



В августе чиновники гуляли на свадьбе сына Жениша Разакова. И хоть никто из политиков и не указал геолокацию, кто-то из приглашенных опубликовал видео с поздравительной речью Мухаммедкалыя Абылгазиева в ресторане "Ала-Тоо".









В прошлую субботу, 22 сентября, мэр Бишкека Азиз Суракматов женил сына. Гостей развлекали певица Жейдеш и ребята из команды "Азия Микс".



Частые застолья собирают вместе депутатов Махабат Мавлянову, Айсулуу Мамашову и заместителя министра труда и социального развития Лунару Мамытову.



В 2017 году Махабат Мавлянова организовала семейное торжество, на которое были приглашены депутаты и чиновники. Лунара Мамытова сфотографировалась со многими: с Айнуру Алтыбаевой и Карамат Орозовой за столом, с Алтынай Омурбековой - на скамейке в фотозоне, сделала селфи на фоне вывески ресторана...



Все в трудах, аки пчела



Судя по Instagram Лураны Мамытовой, большую часть времени она проводит в командировках и на отдыхе. Вот она на фоне Колизея в Риме. Вот плывет по каналам Венеции. Вот на фоне брендовых бутиков Милана. А вот на белоснежном пляже Ниццы. Как написала чиновница: "До нашей жемчужины не доехала, восполнила пробелы на чужбине".



Напомним, депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева рассказала, что чиновницы Министерства труда и социального развития пользуются диппаспортом во время отпуска. К ней неоднократно обращались сотрудники ведомства с жалобой на министра Таалайгуль Исакунову и ее заместителей - Лунару Мамытову и Жылдыз Полотову.



По ее словам, Таалайгуль Исакунова со 2 по 8 февраля 2017 года за счет ведомства ездила в Швейцарию. Вместе с ней за границей побывали ее муж и сын. В ноябре 2017 года министр посетила США. Вместе с министром в Америку ездили ее муж и двое детей.



Замминистра Лунара Мамытова в июле 2017 года посетила город Турин в Италии вместо специалиста по сельскому хозяйству. В апреле-мае 2018 года Лунара Мамытова съездила за счет кредита Всемирного банка в Нью-Йорк на учебу. В 2018 году замминистра летала на остров Хайнань по дипломатическому паспорту, что незаконно", - добавила Аида Касымалиева.



Фотографии Лунары Мамытовой из Италии датированы октябрем 2017 года. Тогда же она была и в Монако. Призналась, что находится в отпуске.



Элементы роскоши



В Монте-Карло чиновница прокатилась на дорогом Ferrari стоимостью $200 тысяч. К слову, Лунара Мамытова не только развлекалась. О работе она подумала... в туалете.



"Как театр начинается с вешалки, так и страна начинается с туалета, его доступности и культуры пользования... В туалетах Европы созданы все условия для ЛОВЗ", - написала она, отметив, что в Кыргызстане не хватает финансов на такие уборные.



Тяга к роскошной жизни есть не только у Лунары Мамытовой. Депутат Алтынбек Сулайманов тоже не упустил возможности сфотографироваться возле дорого автомобиля.



Исхак Пирматов часто бывает за границей. Не смог и он устоять перед внедорожником. Возможно, потому что их было два. Депутат так и подписал фото: "Игрушки для большого мальчика".



Из его Instagram мы узнали, что Исхак Пирматов увлекается дайвингом. Он без стыда фотографируется на фоне Капитолия в США в спортивном костюме. Не оставил его равнодушным и памятник среднему пальцу в Милане.



И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот



Ничто человеческое политбомонду Кыргызстана не чуждо. Фото еды - любимое занятие чиновников.



Акылбек Жапаров после ухода с поста министра финансов на время пропал с политической арены. Его Instagram показал, где он был и чем занимался до того, как стал депутатом Жогорку Кенеша. В 2014 году он ездил в Норвегию и посетил фермерское хозяйство по производству вяленой баранины.



Но, видимо, до гурмана Акылбеку Жапарову еще далеко. Он размещает фото обычного обеда, подаваемого в самолете. Видимо, нравится и такая еда.



Фото еды Исхака Пирматова более изысканное, да и сам политик на снимке жизнерадостнее. Может, потому что рыбная нарезка подана ему в качестве только закуски к пиву, а впереди еще масса блюд?



А видели ли вы, как виртуозно Алтынбек Сулайманов расправляется со стейками? Нет, он не съедает их на скорость, а готовит.



Лунара Мамытова постит фотографии морских деликатесов.



Депутат Максат Сабиров, как истинный кыргыз, выставляет в Instagram фото бараньей головы и устукана.



И пока основная масса политиков хвастает дорогими машинами, лакшери отелями, брендовыми бутиками и белоснежными пляжами, министр экономики КР Олег Панкратов делает скромные селфи с министром финансов Адылбеком Касымалиевым и удивляется небывалому урожаю яблок и малины.