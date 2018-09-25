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Узбекистан начал искать кадры среди соотечественников за рубежом
01:11 27.09.2018

Страна будет проводить мониторинг обучения перспективных специалистов в престижных зарубежных образовательных и научных учреждениях

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев издал указ, основным посылом которого является установление связей с соотечественниками за рубежом, которые имеют высокую квалификацию или обучаются в престижных вузах, с целью их дальнейшего трудоустройства в республике, передает корреспондент ИА REGNUM.

Текст указа Мирзиеева опубликован 26 сентября в узбекских СМИ.

Для решения этих задач, в соответствии с указом, образован фонд "Эл-юрт умиди" (Надежда народа), который является правопреемником фонда президента Республики Узбекистан "Истеъдод", основанного во времена правления первого президента страны и который занимался организацией повышения квалификации, стажировок и обучения стипендиатов за рубежом.

Основными задачами фонда являются установление связей с соотечественниками, имеющими ценный научный и практический опыт, работающими в престижных зарубежных научно-исследовательских, образовательных и медицинских учреждениях, перспективных отраслях экономики, в особенности в сферах производства и применения новейших инновационных технологий.

Указом регламентировано создание и ведение электронного реестра (базы данных) соотечественников, имеющих ценный научный и практический опыт, каталогизированного по странам мира и специальностям, выработка предложений и осуществление мероприятий по привлечению зарубежных ученых, преподавателей, инженеров и других специалистов, в том числе соотечественников.

Фонд будет проводить мониторинг обучения перспективных специалистов среди соотечественников в престижных зарубежных образовательных и научных учреждениях, оказывать содействие их достойному трудоустройству в Узбекистане, в случае, если соотечественники захотят вернуться на родину.

При этом, фонду поручено формирование положительного образа Узбекистана среди соотечественников, активное использование их потенциала в формировании и поддержке положительного имиджа республики за рубежом.

Фонд будет также готовить и широко распространять журналы, научные сборники с аналитическими материалами, как отечественных, так и зарубежных экспертов, в том числе соотечественников, касательно хода реализации общественно-политических и социально-экономических реформ в Узбекистане.

Кроме того, фондом будут финансироваться граждане Узбекистана, желающие обучаться в зарубежных вузах, однако, по окончании учебы, они должны будут отработать определенный срок в государственных структурах республики. Если соотечественники возвращаться не захотят, то они должны будут возместить все финансовые средства, затраченные фондом на их обучение.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, с приходом к руководству страной президента Шавката Мирзиеева стало очевидно, что страна фактически не имеет квалифицированных кадров, способных включится в реформы, проводимые Мирзиеевым.

Источник - REGNUM
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