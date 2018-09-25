Россия тонет в сверхдоходах от нефти как в 2008 году

01:45 27.09.2018 Рвущиеся вверх цены на "черное золото" могут ввергнуть экономику РФ в жестокий кризис



Анна Седова

Материал комментируют:

Сергей Дроздов

Сергей Пикин



Цены на нефть продолжают расти, уверенно пробивая отметку в 80 долларов за баррель. Встреча государств ОПЕК+, на которой было решено пока не увеличивать добычу, еще больше подкрепила котировки. А предстоящие санкции против Ирана, которые потенциально снизят объем предложения в мире, продолжают будоражить рынок и также сказываются на ценах.



Аналитики не исключают, что если так пойдет и дальше, уже в следующем году стоимость барреля "черного золота" в долларах сможет преодолеть трехзначный рубеж. Об этом пишут крупнейшие нефтетрейдеры - Trafigura и Mercuria Energy Group. Однако радоваться возвращению "тучных лет" и огромным нефтяным доходам России преждевременно. Как считают аналитики Bank of America Merrill Lynch, ситуация все больше напоминает 2008 год, когда за стремительным ростом цен на нефть произошел еще более резкий обвал.



В своем обзоре экономисты пишут, что из-за санкций США против Ирана, которые вступят в силу в ноябре, на рынке быстро образуется серьезный дефицит предложения. Что приведет к еще большему росту цен. Однако из-за того, что нефть станет слишком дорогой, под удар попадут крупнейшие импортеры углеводородов из развивающихся стран. Они просто не смогут покупать ресурсы по такой цене.



Аналитики указывают, что эти страны уже переживают отток капитала и резкое падение национальных валют. С удорожанием нефти негативные тенденции усугубятся, приведя к настоящему экономическому спаду в развивающихся странах. И, соответственно, - к падению спроса на нефть. в мире В итоге, предложение "нависнет над рынком" и сможет его продавить.



В Bank of America Merrill Lynch считают, что критическим уровнем можно считать отметку в 120 долл. за баррель смеси Brent. При таких ценах спрос начнет рушиться небывалыми темпами. Особенно - на фоне замедления мировой экономики. Падение может быть даже более резким, чем в 2008 и 2014-2015 годах.



Поэтому расслабляться и российским властям, успокоенным высокими ценами на нефть, никак нельзя. Тем более что наша экономика в таком состоянии, что сами по себе дорогие углеводороды могут ей и не помочь. Еще в августе глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что даже повышение цен на нефть до 100 долларов за баррель не приведет к росту российской экономики выше 1,5% ВВП. По ее мнению, необходимо сконцентрироваться на состоянии банковского сектора.



Другие эксперты настаивают, что российской экономике необходимы структурные изменения. Но для этого нужны большие деньги. Для того, чтобы аккумулировать средства, власти даже пошли на такие непопулярные меры, как повышение пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость.



В то же время нефтяные сверхдоходы практически не используются в нашей экономике. Напомним, что по бюджетному правилу цена отсечения в этом году стоит на уровне 40 долларов за баррель. Все доходы свыше этого поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который пополняется быстрыми темпами. Только за первые полгода 2018-го бюджетное правило принесло в копилку ФНБ 1,7 триллиона рублей. На 1 сентября объем Фонда составлял 5,16 трлн. рублей, или 75,8 млрд долл. Только за август он вырос почти на 316 млрд. рублей.



Министр финансов Антон Силуанов не исключил, что уже в 2019 году объем средств в ФНБ может превысить 7% ВВП. Тогда по действующему законодательству доходы сверх этого можно будет тратить на различные национальные проекты. Силуанов предположил, что это может быть пополнение капитала Внешэкономбанка, а министр экономического развития Максим Орешкин предложил направить их на поддержку экспорта.



От нефтяных доходов "ломится" не только ФНБ, но и федеральный бюджет страны. Если изначально планировалось, что в этом году он будет дефицитным на 1,3% ВВП, то Антон Силуанов недавно спрогнозировал, что его профицит может составить 2%. В опубликованном 25 сентября законопроекте "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" указано, что в 2019 году профицит федерального бюджета составит 1,932 трлн. рублей. В 2020-м он ожидается на уровне в 1,22 трлн., в 2021 году - 0,95 трлн.



При этом ВВП страны растет очень скромно - на 1,5-1,7%. Все потому, что низкие темпы роста - только по показателям, которые касаются прироста физических объемов продукции. Если же считать в денежном эквиваленте, то из-за повышения цен на нефть и газ, а также из-за девальвации рубля, ВВП в 2017 году подскочил на 8%. При этом тема эта замалчивается финансовыми властями, ведь в противном случае придется отвечать на вопрос: "Почему доходы страны растут оглушительными темпами, а доходы ее населения - продолжают падать вот уже четыре года?" И куда же уходят дополнительные нефтяные доходы?



Некоторые эксперты считают, что сидеть на "кубышке" с нефтегазовыми доходами неправильно. Деньги нужно направить населению. Но тут не все так просто, как кажется.



"Поднять доходы населения из этих денег, к сожалению, нельзя. Поскольку сегодня сверхдоходы есть, а завтра - их нет. Если госпомощь вслед за сверхдоходами снизится, население начнет протестовать, причем жестко", - прокомментировал для "СП" доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский.



Другие полагают, что нефтяные доходы необходимо инвестировать в проекты, которые не будут разгонять инфляцию, но дадут толчок экономике.



Однако если прогноз американских аналитиков оправдается и уже в ближайшем будущем все нефтяное благоденствие закончится, возможно, правильно формировать подушку безопасности на случай нового кризиса?



Опрошенные "СП" аналитики считают, что власти все же перестраховываютс. Потому что, по крайней мере, в ближайший год перегрева, а затем обвала рынка точно не произойдет.



- Главный вопрос в том, какие будут санкции в отношении Ирана, - говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - Те прогнозы, которые мы видим сейчас, основываются на том, что Иран полностью уйдет с нефтяного рынка. Но лично мне это кажется маловероятным. Есть несколько компенсационных механизмов, которые могут поддержать Иран, чтобы он не полностью ушел с рынка. В конце концов, даже во времена самых жестких санкций Тегеран все равно как-то умудрялся продавать нефть в Китай, хоть и со скидкой.



По этой причине я не вижу 100 долларов в баррель в ближайшее время. По крайней мере, на протяжении ближайшего года. Если, конечно, не произойдет чего-то из ряда вон выходящего. Как правило, под этим "чем-то" подразумевают военные конфликты.



В целом же ситуация такова, что даже если после жестких иранских санкций определенные объемы топлива с рынка уйдут, у других стран будет возможность заместить эти объемы. Саудиты могут заместить 300-500 тыс. баррелей в сутки. Наша страна тоже может несколько прибавить в добыче. Да и остальные страны, которые входят в ОПЕК, будут реализовывать свой потенциал. Поэтому цены в районе 100 долларов мы в ближайший год не увидим.



"СП": - То есть, на сей раз ОПЕК не допустит повторения 2008-го?



- Задача ОПЕК в том, чтобы балансировать рынок. Они стараются не допустить, чтобы предложение сильно отставало от спроса. Это спровоцирует сильный рост цен, а за большим ростом всегда следует падение.



Баланс между покупателями и продавцами - это ключевой фактор, которого добивается формат ОПЕК+.



"СП": - А при каких условиях нефть может снова начать падать?



- С точки зрения текущей геополитической ситуации вероятности, что нефть упадет ниже 60 долларов за баррель, на мой взгляд, нет. Вы же видите, что все разговоры не о том, что нефть упадет, а о том, вырастет ли она до 100 долларов?



Это, как я и сказал, будет зависеть от масштаба иранских санкций. Тем не менее, мне кажется, что реальней уровень - это 85 долларов за баррель. Нефть выше 90 - сценарий маловероятный. Как и падение ниже 60. Но даже если цена на нефть и опустится до этого уровня, текущий бюджет у нас сверстан из расчета 40 долларов за баррель. Поэтому запас прочности очень велик.



Аналитик ГК ФИНАМ Сергей Дроздов считает, что пока ситуация далека от 2008 года. Но разгон нефтяных цен до 100 долларов за баррель вполне возможен.



- В настоящий момент основной темой на нефтяном рынке, поддерживающей цену барреля, по-прежнему остается снижение экспорта энергоносителей из Ирана в ожидании американских санкций и решение стран ОПЕК не повышать объемы добычи "черного золота".



На данном этапе ситуация, сложившаяся на нефтяном рынке, еще очень далека от той, которую мы наблюдали 2008 году. Тем не менее, если посмотреть на дальнейшие перспективы рынка энергоносителей, то, как правило, в конце экономического цикла цены на сырье находятся на достаточно высоких уровнях. В связи с чем крупные инвестдома пересматривают свои прогнозы по стоимости нефти в сторону повышения.



На этом фоне прогноз нефтетрейдера Trafigura, ожидающего в среднесрочной перспективе цену на Brent на отметках 90 - 100 долл. за баррель выглядит вполне реалистично. Однако такой подъем цены на нефть, если он произойдет, будет носить исключительно спекулятивный характер. И укажет на то, что на фоне перекупленности фондовых рынков биржевые спекулянты ищут новые идеи.



В 2008 году, когда рушились американские и европейские биржевые площадки, нефть провозгласили недооцененным активом. И не без помощи влиятельных СМИ разогнали ее до 149 долларов.



Что же касается вопроса о том сможет ли ОПЕК предпринять какие-то действия, чтобы не допустить повторения этого сценария, то, безусловно, может. Если незадолго до этого предпримет шаги по наращиванию добычи "черного золота". Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538001900

Новости Казахстана

- В Правительстве рассмотрены вопросы эффективности работы местной полиции по обеспечению общественной безопасности в регионах

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2018 года №578

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2018 года №582

- Кадровые перестановки

- Комитет Сената рассмотрел законопроекты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений

- Реконструкция парка "Южный" в Алматы завершится в течение месяца

- Бизнес-советы будут созданы при Управлениях здравоохранения регионов

- Покупка населением наличной иностранной валюты в августе 2018 года

- Алматинцы останутся без горячей воды

- В Алматы проходят заключительные съемки фильма "Томирис"

