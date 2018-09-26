50-летняя стабильность Саудовской Аравии под угрозой. Против кронпринца Салмана поднялся брат короля-основателя Ахмед

07:29 27.09.2018

Стабильность Саудовской Аравии под угрозой, так как суждения и компетентность молодого кронпринца все чаще вызывают сомнения. Мухаммед бин Салман известен своими импульсивными и безрассудными решениями, которые ставят под сомнение будущее королевства.

За последние полвека стабильность Саудовской Аравии не вызывала серьезных сомнений. В период правления короля Фейсала экономика росла, особенно когда его эмбарго на нефть 1973 г. повысило цены. Убийство Фейсала не повлияло на стабильность, так же как не помешал ей и захват несколькими фанатиками мечети в Мекке в 1979 г. В начале этого века королевство столкнулось с решительными атаками Усамы бен Ладена и "Аль-Каиды", но службы безопасности, возглавляемые принцем Мухаммедом бин Найефом, справились с этой угрозой.



На стабильность королевства не повлияла даже Арабская весна. Король Абдулла потратил более $130 млрд на увеличение зарплат и других льгот, чтобы заставить замолчать инакомыслящих. Проблемы были возможны, однако королевская семья объединялась под руководством Абдуллы. Саудовцы вмешались в ситуацию в Бахрейне, чтобы обеспечить спокойствие стран Персидского залива; войска королевства пока остаются на острове.

Затем право преемственности перешло принцу Мукрину, брату короля. Однако и Мукрина, и Мухаммеда бин Найефа лишили права преемственности без объяснения причин. Следующий - маленький сын короля, причем третьего заместителя кронпринца нет.



Ключевая инициатива новой политики молодого кронпринца - это война в Йемене. Во время интервью в Лондоне принц Ахмед бен Абдулазиз публично обвинил Мухаммеда бин Салмана в поддержке войны. Ахмед - сводный брат короля и сын Ибн Сауда, основателя современного королевства.

Война идет уже четвертый год. Хути запустили более 60 тыс. ракет через границу, чтобы уничтожить десятки саудовских пограничных деревень и запустили почти 200 баллистических ракет в города Саудовской Аравии, включая Эр-Рияд. Королевские военно-воздушные силы Саудовской Аравии и ее партнеров разрушили слабую инфраструктуру Йемена и провели десятки атак на гражданских лиц.



В этом месяце ООН заявила, что три четверти йеменцев подвержены риску недоедания и болезней, 8 млн не знают, откуда придет следующая порция продуктов питания, 5 млн могут вскоре пополнить эту категорию людей, страдающих от экстремального недоедания. Саудовская блокада – это стратегия, сознательно реализуемая Мухаммедом бин Салманом на посту министра обороны, и он должен отвечать за свои действия. Война вызвала резкую критику Саудовской Аравии во всем мире.



Блокада Катара - еще один крах внешней политики кронпринца. За критику блокады арестован и может быть казнен известный религиозный лидер. Совет сотрудничества стран Залива почти распался.

Многие предполагают, что саудиты сыграли свою роль в атаке 22 сентября в Ахвазе, Иран. Кронпринц публично заявил, что хочет сразиться с Ираном внутри Ирана. Атака Ахваза лишь поддержит сектантскую напряженность во всем регионе и внутри королевства.



Аресты известных саудовских бизнесменов, которых удерживали в отеле Ritz-Carlton, привели к бегству капитала и значительному сокращению иностранных инвестиций. Уверенность в экономике и в умении кронпринца справляться с экономическими проблемами снижается. Его план по IPO ARAMCO теперь мертв, король уничтожил его. Кронпринц готов арестовывать всех, кто проявляет независимость, даже если это сторонники того, чтобы разрешить женщинам самостоятельно водить машины, на чем он сам настаивал.

Опасаясь за свою безопасность, кронпринц проводит много ночей на своей яхте за полмиллиарда долларов, пришвартованной в Джидде. Это плавучий дворец длиннее футбольного поля. Это также нечто вроде запасного выхода.

Пока его отец на троне, кронпринц остается наиболее вероятным наследником. Если короля внезапно не станет, право наследования может быть оспорено - и очень жестоко. Со временем легитимность королевской власти может распространиться и на его сына. Но не сейчас.



Американских президентов не беспокоила так серьезно проблема стабильности Саудовской Аравии со времен Джона Ф. Кеннеди. А теперь стоит побеспокоиться. 50 лет королевство оставалось вполне предсказуемым и стабильным. Линия преемственности была ясна, что имело решающее значение для политического здоровья любой монархии.

Администрация Трампа поддерживает войну в Йемене, кронпринц получает одобрение Белого дома: весьма глупый и опасный подход.

Саудовцы нуждаются в американской и международной поддержке для прекращения войны в Йемене, которая обходится в $5 млрд в месяц и подрывает стабильность королевства. Кронпринц поставил на карту свою репутацию, пытаясь одержать победу в этой трясине с ужасными человеческими потерями. Его американский друг должен найти достойный, а главное скорый конец этой трагедии.



Москва, 24 сентября 18