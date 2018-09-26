Бердымухамедов прибрал к рукам Туркменистан, - В.Панфилова

08:13 27.09.2018

Глава государства выполняет функции и главы правительства, и парламента



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

26.09.2018



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил о новой экономической политике, которая позволит вывести страну из экономического и продовольственного кризиса. Согласно его постановлению, с 2019 года отменяется лимит для населения на бесплатное использование электроэнергии, газа, воды и соли, а также будет начато перераспределение сельскохозяйственных земель в пользу преуспевающих хозяйств. Кроме того, президент стал напрямую руководить не только правительством, но и парламентом. Эксперты считают, что в стране де-факто произошла смена государственного строя.



В Туркменистане досрочно завершилась эпоха счастья и золотого века – Алтын Асыр, бесплатных природных и коммунальных благ: электричества, газа, воды и соли. Отныне жители страны будут оплачивать их по установленному государством тарифу. Напомним, первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов ввел льготы для населения сроком до 2030 года на все коммунальные услуги. Каждый гражданин имел право на бесплатные 35 кВт-ч, 50 куб. м газа и 250 л воды в день.



Отмену льгот президент Гурбангулы Бердымухамедов объяснил тем, что "доходы населения заметно увеличились, каждой семье созданы широкие возможности для заработка".



"Настало время подумать о том, что природные богатства должны сохраниться и для будущих поколений", – заявил туркменский лидер. Именно целям экономии ресурсов и послужит новая "обоснованная система тарификации".



Президент также решил передать плохо обрабатываемые сельскохозяйственные земли тем, кто это делает хорошо. Он признал наличие проблем в агропромышленном комплексе и разрешил государству закупать продукцию по рыночным ценам.



Бердымухамедов на заседании Халк Маслахаты (Народного совета) озвучил задачи на предстоящий год: "Основным направлением будет поддержание стабильно высоких темпов экономического роста за счет интенсивного развития отраслей и диверсификации экономики, реализация крупномасштабных и особо важных инвестиционных проектов, имеющих международное и региональное значение". Он пообещал повышение заработной платы, пенсий и стипендий (на уровне не менее 10%). Объем финансирования социальной сферы должен составить не менее 75–80% от общего объема расходов государственного бюджета страны.



Политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов сказал "НГ", что туркменские власти наконец признали наличие жесткого экономического и в первую очередь продовольственного кризиса. "В сегодняшней ситуации власть видит выход приблизительно такой же, какой обнаружили для себя большевики в начале 20-х годов прошлого века, когда Ленин объявил о новой экономической политике (НЭП), которая позволила за счет развития частного предпринимательства и возрождения рыночных отношений восстановить народное хозяйство", – считает эксперт.



Что же касается восстановления деятельности Халк Маслахаты, то, как отметил Дубнов, оказались правы те наблюдатели по Туркменистану, которые предупреждали общественность, что изменение Конституции страны означает фактически государственный переворот.



Напомним, что впервые Халк Маслахаты был создан в 1993 году Сапармуратом Ниязовым для контроля над парламентом страны. К этому времени он уже упразднил должность премьер-министра, взяв функции главы правительства на себя. Бердымухамедов, придя к власти в 2008 году, преобразовал Народный совет в Совет старейшин и лишил его всех законодательных полномочий. На Западе приветствовали демократические преобразования в Туркменистане, пообещав щедрые инвестиции в развитие нефтегазового комплекса страны. Однако, как отмечал ранее находящийся в изгнании председатель туркменского движения "Ватан" Худойберды Оразов, действия Бердымухамедова ничего общего с демократическими преобразованиями не имели. "Он лишь изменил внешнюю атрибутику, а суть оставил. 100-процентная персонификация власти, отсутствие гражданских свобод, экономической либерализации – вот квинтэссенция правления Бердымухамедова", – заявил Оразов. Спустя 10 лет Халк Маслахаты со всеми широкими полномочиями вновь понадобился туркменскому лидеру.



В новый состав Халк Маслахаты вошли парламент в полном составе, председатель Верховного суда, члены кабинета министров, генпрокурор, председатели областей, районов, городских и сельских советов, представители СМИ и даже Совета старейшин. Это означает окончательное устранение всех признаков разделения власти и ее узурпацию в руках Бердымухамедова. Отныне все в государстве подчинено жесткой иерархии и дисциплине Халк Маслахаты.



По мнению Аркадия Дубнова, это сделано для беспрепятственной передачи власти от отца к сыну. "В Туркменистане, как и в некоторых соседних странах, приближается время транзита власти. Подготовка к транзиту власти довольно наглядна. Сердар Бердымухамедов, сын президента, последовательно выдвигается на руководящие посты, сейчас он занимает пост замминистра иностранных дел. В отдельных случаях он представляет главу государства на разного рода международных саммитах. Это означает, что для Гурбангулы Бердымухамедова, очевидно, самым надежным способом утверждения передачи власти своему сыну, без всяких возможностей сопротивления или обсуждения такой формы транзита власти, станет решение Халк Маслахаты, которое молчаливо и так же безупречно утвердит его, как происходит смена времени года с весны на лето, которую отменить невозможно", – сказал Дубнов.



Туркменский эксперт Сердар Айтаков в своем блоге на Радио "Азатлык" (туркменская служба Радио "Свобода") написал, что когда был принят закон "О Халк Маслахаты" в нарушение норм Конституции (статья 141), которая запрещает изменение формы правления (президентская республика), в Туркменистане произошла фактическая смена государственного строя. "У нас окончательно установился тоталитаризм. Меру ответственности за это пусть каждый отмерит себе сам, в том числе и депутаты Халк Маслахаты, которые отныне являются соучастниками и фигурантами мероприятия с сомнительной легитимностью", – отметил эксперт.