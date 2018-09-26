Перетягивание Кабула. Россия и США активизируют альтернативные усилия, - "Къ"

08:35 27.09.2018

Перетягивание Кабула

Россия и США активизируют альтернативные усилия по афганскому урегулированию



В Тегеране прошли консультации по Афганистану, в которых помимо Ирана приняли участие Россия, Китай и Индия. Эта однодневная встреча стала самой серьезной попыткой выработать механизм многостороннего взаимодействия после отмены первых прямых переговоров между афганскими властями и талибами в Москве. Участники встречи в Тегеране обсудили пути противодействия терроризму и превращению Афганистана в новый плацдарм группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Однако встреча в Иране, объявленном США главным пособником терроризма, стала лишь видимостью единства ключевых игроков, соперничающих между собой и предлагающих альтернативные пути афганского урегулирования.



Прошедшие вчера в Тегеране многосторонние консультации на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности РФ, Афганистана, Индии, Ирана и Китая проводились в формате конференции "Региональный диалог по безопасности". Россию представлял все более активно участвующий в афганском урегулировании секретарь Совбеза Николай Патрушев, который чуть менее года назад стал первым представителем высшего российского руководства, посетившим Кабул в период правления президента Ашрафа Гани Ахмадзая.



Господин Патрушев в своем обращении к коллегам из ведущих региональных держав, среди которых, впрочем, неожиданно не оказалось Пакистана, обрисовал мрачную картину происходящего в стране, безопасность которой вместе с афганскими силами безопасности после свержения режима талибов обеспечивает контингент США и НАТО.



Так, глава Совбеза РФ напомнил, что за последние годы в Афганистане усилилось влияние не только движения "Талибан" (запрещено в РФ), существующего более 20 лет, но и группировки ИГ, заявившей о себе после начала войны в Сирии.



"По сути, на афганской территории боевики развязали настоящую террористическую войну против органов государственной власти и мирного населения страны",- заявил Николай Патрушев, заострив внимание на том, что текущий год "стал рекордным по количеству кровавых терактов, в результате которых погибли тысячи простых афганцев".



Российская сторона считает вполне реальным повторение сирийско-иракского сценария с участием ИГ уже на территории Афганистана. При этом глава российского Совбеза напомнил, что стремительная деградация ситуации в Афганистане происходит, несмотря на многолетнее военное присутствие США.



Тему деструктивной роли США не только в Афганистане, но и в целом на Ближнем Востоке подхватил хозяин тегеранской встречи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. "Американские самолеты не наносили удары по террористам в регионе, хотя точно знали о местоположении боевиков",- заявил господин Шамхани. Он сообщил также о "наличии документов, доказывающих, что коалиция под руководством США не принимала реальных мер против ИГ" и даже "сбрасывала полезные грузы террористам".



Указав на необходимость скорейшего запуска процесса национального примирения в Афганистане, участники тегеранской встречи подтвердили приверженность идее прямых переговоров между афганскими властями и талибами, которые должны были пройти 4 сентября в Москве, но в последний момент были отложены на неопределенное время. "Военные успехи талибов подтверждают несостоятельность ставки на силовое принуждение традиционной афганской оппозиции к переговорам",- заявил по этому поводу Николай Патрушев.



Между тем официальный Кабул явно не испытывает особого энтузиазма по поводу проведения межафганской встречи в "московском формате" и призывает не форсировать события. Как заявил накануне консультаций в Тегеране заместитель спецпредставителя президента Афганистана по странам СНГ Мухаммад Ибрагим Тамил, приоритетным для такой встречи должно стать качество, а не скорость ее проведения.



Сдержанная позиция Кабула объясняется негативным отношением к усилиям России и Ирана на афганском направлении со стороны главного партнера и спонсора афганского правительства - Вашингтона, ранее отвергшего предложение принять участие во встрече в "московском формате". За день до проведения в Тегеране конференции "Региональный диалог по безопасности" президент США Дональд Трамп с трибуны 73-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал Иран главной силой, подрывающей региональную безопасность. По словам господина Трампа, Тегеран "сеет хаос, смерть и разрушение".



А министр обороны Джеймс Мэттис, признавший возросшие потери афганских военных, сообщил, что Вашингтон меняет тактику, планируя оказать афганским силам безопасности "больше поддержки в определенных областях".



Таким образом, российские усилия по урегулированию ситуации в Афганистане оказываются практически заблокированными Вашингтоном. Как заявил "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и Института Ближнего Востока Георгий Асатрян, "США остаются монополистами афганской политики: у них практически полный контроль над президентским дворцом в Кабуле, и поэтому конкурировать с ними за влияние на ситуацию в стране бесполезно". Обращая внимание на то, что "в Афганистане переплетены интересы многих региональных игроков", господин Асатрян, впрочем, приходит к выводу, что эта ситуация создает определенные преимущества и для Москвы.



"Россия может наравне разговаривать практически со всеми игроками, в отличие от США, которые не способны говорить на эту тему с Ираном или Пакистаном, с которым у них последнее время достаточно конфликтные отношения",- говорит эксперт РСМД. Напомним, что президент Трамп заморозил помощь Исламабаду в общей сложности на $800 млн, обвинив пакистанские власти в имитации борьбы с терроризмом.



При этом Вашингтон усиливает давление на еще одного участника тегеранской конференции - Китай (см. "Ъ" от 25 сентября), который тоже можно включить в список "друзей Москвы" по афганскому урегулированию.



Впрочем, у Вашингтона тоже есть своя "команда", и кроме уже упомянутого афганского правительства туда входит Индия, несмотря на то что Дели согласился присутствовать в "московском формате" и в тегеранской конференции.



"Индийцы против переговорного процесса с талибами и потому с опаской относятся к московским консультациям,- пояснил "Ъ" Георгий Асатрян.- За любыми действиями талибов они видят руку своего злейшего врага - Пакистана".



Похожую точку зрения озвучил "Ъ" казахстанский эксперт, директор Центральноазиатского института стратегических исследований в Алматы Анна Гусарова, недавно посещавшая Кабул. "У каждой из сторон своя повестка в Афганистане,- заявила "Ъ" госпожа Гусарова.- Россия делает ставку на мирные переговоры, а американцы продолжают исходить из военных установок".



Кирилл Кривошеев, Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №176 от 27.09.2018, стр. 6