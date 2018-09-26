У КазМВД опять ЧП. Алматинские полицаи убивают друг дружку

08:51 27.09.2018

Подробности убийства полицейского в Алматы рассказал Касымов

Глава МВД подтвердил, что полицейский вчера скончался.



Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал убийство полицейского его коллегой в Алматы, передает корреспондент МИА "Казинформ".



Глава МВД подтвердил, что полицейский вчера скончался. Убийство произошло во время ссоры.



"Виновник происшествия пришел на смену, получил оружие и когда пошел в гараж получать автомобиль, к нему приехал родственник - муж его сестры. У них трое детей",- сказал Камуханбет Касымов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената.

По его словам, погибший приехал сдавать дежурство.



"Он не проживал с семьей последние шесть месяцев, у них возник конфликт, и первый произвел выстрел", - уточнил Калмуханбет Касымов.



Министр уточнил, что потерпевший скончался вчера в 21:00 по местному времени. По данному факту возбуждено уголовное дело. На вопрос, есть ли в штате полиции психологи, глава МВД отметил, что все специалисты имеются в штате.



"И психологи, и полиграф - все у нас предусмотрено",- сказал К. Касымов.