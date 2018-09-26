В Туркменистане впервые отмечают день независимости 27 сентября

11:02 27.09.2018

Сегодня в Туркменистане впервые отмечают День независимости 27 сентября. Напомним, что решение перенести эту дату на месяц раньше было принято на прошедшем в октябре прошлого года Совете старейшин.



Об официальных причинах переноса праздника не сообщалось. В этот день в 2017 году прошло закрытие Азиатских игр в Ашхабаде, никакими другими историческими событиями эта дата не примечательна.



В честь праздника в Ашхабаде проходит парад. 28 сентября намечено проведение скачек.



В честь 27-й годовщины независимости с поздравлением к гражданам, опубликованном на сайте госинформагентства ТДХ, обратился президент Гурбангулы Бердымухамедов.



26 сентября президент "за большой вклад в упрочение независимости Туркменистана и за образцовый труд" постановил присвоить некоторым гражданам страны звание "Почетный старейшина народа". Орденом "Zenan kalby" ("Женское сердце") награждены два педагога и четыре жительницы страны. Государственные награды и знаки о присвоении почетных званий также вручены лучшим работникам народного хозяйства, сотрудникам министерств и ведомств, творческим деятелям.



Напомним, что из-за репетиции торжественных мероприятий и маршей последнюю неделю жители Туркменистана испытывали сложности с общественным транспортом.