 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.09.2018
17:55  Узбекский авторитет Гафур (Рахимов) сражается с казахским боксером Сериком (Конакбаевым) за кресло главы AIBA. Кто победит?
17:53  В Казахстане опять растет отток русских, - И.Джорбенадзе
16:43  Нужна ли России "национальная идея"? - А.Ларин
16:41  Порты: "За что боролись" - на "Шелковом пути" Китая встал ЕС
16:38  "Проактивное сдерживание": как Трамп хочет "перевоспитать" Иран, - М.Сучков
16:36  Евразийское партнерство. С.Глазьев о перспективах "Большого экономического кольца" и роли России
16:34  Наступит ли Pax Asiatica? Баланс сил в мире медленно, но неуклонно склоняется в сторону Азии, - Хен Ким Чин
16:30  Таджикистан: гепатит как эпидемия
16:29  Россия в Центральной Евразии: как сохранить безопасность в условиях "стратегической фривольности" Запада, - Т.Бордачев
16:25  Стратегические игры и перспективы двусторонних отношений Китая и США, - Чжоу Ци
16:24  Спикер наехал на Минкульт. Парламент Узбекистана начал проявлять признаки самостоятельности
16:23  На заседании в Кыргызском Парламенте осталось только 16 депутатов. Ну как не разогнать эту шелупонь?
16:22  На День независимости на рынки Ашхабада вновь завезли дешевые продукты
16:20  Китай и Россия: спиной к спине против США, - С.Сачивко
13:32  За сколько миллионов долларов экс-премьер Бабанов подкупил Кырвласть? - Азия news
13:29  Допекли: Россия и Саудовская Аравия захватили власть над нефтяным рынком, - Д.Мигунов
13:23  Монгольские инженеры создали электрический мини-грузовик
13:22  Мы не арабы... Назарбаева прокомментировала законопроект по запрету паранджи и никаба
11:35  Кыргызстан состоялся как государство и уже не считается бедной страной! - обращение главаря СДПК экс-президента Атамбаева
11:02  В Туркменистане впервые отмечают день независимости 27 сентября
10:45  ТаджПарламент сочиняет "информационный кодекс, регулирующий работу СМИ"
10:28  Кто о чем... Всемирный банк сильно беспокоит "проблема неравенства" в ЦентрАзии
09:39  Идеология Иудушки. Чубайс и Швыдкой как два источника современного "рос-либерализма", - А.Афанасьев
08:51  У КазМВД опять ЧП. Алматинские полицаи убивают друг дружку
08:35  Перетягивание Кабула. Россия и США активизируют альтернативные усилия, - "Къ"
08:13  Бердымухамедов прибрал к рукам Туркменистан, - В.Панфилова
07:29  50-летняя стабильность Саудовской Аравии под угрозой. Против кронпринца Салмана поднялся брат короля-основателя Ахмед
01:45  Россия тонет в сверхдоходах от нефти как в 2008 году
01:11  Узбекистан начал искать кадры среди соотечественников за рубежом
00:46  Любители тоев и заграничных поездок. Кто из кыргызских чиновников завсегдатаи праздников
00:40  Будет ли привлечена к ответственности Минтруд Киргизии Исакунова, катающая свою семью по заграницам за госсчет
00:26  Европейский союз, Иран, Китай и Россия представили план обхода односторонних санкций США, - Guardian
00:12  Разоблаченный еще 10 лет назад как гражданин Казахстана дунганский депутат Сулейманов так и заседает в Кыргызском парламенте
00:10  Сексуальный скандал как решающий фактор американской политики
Среда, 26.09.2018
21:58  В Каракалпакии (в Нукусе) построят первую православную церковь
21:50  Судя по речи в ООН, Трамп мнит, что он начальник, а все на свете - его подчиненные, - Daily Beast
20:41  Омбудсменом (акыйкатчы) Кыргызстана избран старый советский КГБист Токон Мамытов
17:55  Трампа оборжали в ООН как лошка, - Washington Post
14:42  Война в третьем мире. В Сирии Россия выиграла бой, но не кампанию, - А.Храмчихин
13:40  Atlantico: Китай обходит США по научным исследованиям, а Европа плетется в хвосте
13:39  Казахстанским школьницам могут запретить носить мини-юбки
13:36  Кризис американской элиты, - Элион Коэн
13:34  Неверный выбор цели. Ил-20 погубило расположение России к Израилю, - Л.Ивашов
13:33  Иран пригрозил перекрыть Персидский залив при попытках США помешать экспорту нефти
13:30  Нефть карман не тянет. Мониторинг потребления
13:28  Хватит ли у России газа, чтобы удовлетворить потребности Пекина? - Б.Марцинкевич
13:25  Израиль еще может стать человеком, и за этот шанс спасибо России, - И.Шамир
13:24  Казахстанцы останутся без счетов в банках через 5 дней, если не уплатят налоги
13:18  Абрамович продает "Челси". Наигрался...
11:49  Сердечное согласие панды и топтыгина. Москва и Пекин сближают позиции, - М.Казанин
11:47  Как Путину удается всеми управлять? - Сами Коэн
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстан состоялся как государство и уже не считается бедной страной! - обращение главаря СДПК экс-президента Атамбаева
11:35 27.09.2018

Обращение председателя СДПК А. Ш. Атамбаева в связи с 25-летием со дня проведения первого съезда Социал-демократической партии Кыргызстана

Уважаемые соотечественники! Дорогие сопартийцы!

Сегодня Социал-демократической партии Кыргызстана исполняется 25 лет. Ровно 25 лет назад, 25 сентября 1993 года в Бишкеке состоялся 1-й съезд нашей партии. От всего сердца поздравляю вас с этой знаменательной датой и желаю крепкого здоровья, успехов в работе и семейного счастья!

Судьба СДПК неразрывно связана с историей Кыргызской Республики. Мы защищали интересы народа, работали на благо людей, выступали за свободу и справедливость. И за это наших партийцев в годы правления семейно-клановых режимов подвергали жестокому преследованию, увольняли с работы, избивали и даже убивали. Но нас нельзя сломать или запугать. Это доказали и две народные революции 2005 и 2010 годов.

В течение последних восьми лет СДПК играла ведущую роль в нашем обществе. Нам всем есть чем гордиться! Кыргызстан состоялся как государство и уже не считается бедной страной. Обеспечена энергетическая безопасность. Сегодня мы очень близки к достижению транспортной независимости, построили заново и реконструировали беспрецедентное количество автомобильных дорог. У Кыргызстана появилась боеспособная и обеспеченная самым необходимым армия. Кыргызстан научился отстаивать свои национальные интересы на международной арене. И уже никто не может называть Кыргызстан несостоявшимся государством.

В последние годы члены нашей партии в значительной мере влияли на кадровую политику и допускали ошибки. Немало кадровых ошибок сделал и я сам. Близость к власти делает любую партию заманчивой для "прилипал" и нечистоплотных карьеристов. Это коснулось и СДПК. Нам не удавалось вовремя избавляться от таких кадров.

История неоднократно ставила СДПК перед нелегким выбором. И мы находили верные решения. Однако, нынешний этап очищения и обновления, пожалуй, наиболее тяжелый, болезненный. Сегодня некоторые из тех, кто обязан своими должностями и депутатскими мандатами нашей партии, тех, кто выдвигался от имени СДПК на высокие государственные посты, делают все, чтобы расколоть нашу партию, дискредитировать СДПК. Поэтому мы должны сделать глубокий анализ деятельности партии, обобщить позитивный опыт, осмыслить достигнутое и сделать выводы из допущенных ошибок. Это также дает нам уникальную возможность очиститься от "прилипал" и случайных попутчиков, обеспечить приток в партию новых сил.

СДПК опирается на самые сильные и самые востребованные сегодня в мире идеи и принципы социал-демократии. У СДПК громадный опыт политической деятельности. Мы открыты для всех, в том числе для молодежи, которая все более активно проявляет интерес к работе в нашей партии. И будущее нашей партии именно в новых силах, в молодежи. А сила нашей партии всегда была и остается в доверии людей, в поисках правды!

Нашей партии 25 лет! Славная история СДПК продолжается!

Впереди у нас много работы на благо народа Кыргызстана!

Впереди у нас много новых побед на пути построения свободного, независимого и сильного Кыргызстана!

Председатель СДПК Алмазбек Атамбаев

Источник: газета "Багыт.kg" №27 от 26.09.2018 / стр. 5

Источник - gezitter.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538037300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил ряд ратификационных законопроектов
- Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам реализации поручений Главы государства
- Аскар Мамин в Пекине провел переговоры с заместителем Премьера Госсовета КНР Хань Чжэном
- Кадровые перестановки
- "Ак жол": До каких пор монополисты будут решать свои задачи за счет населения и МСБ?
- Решилась судьба Ботанического сада в Алматы
- Заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Г.Н.Абдыкаликовой
- Об участии АО "Цеснабанк" в реализации мер Правительства Казахстана и Национального Банка РК по поддержке агросектора
- Точка отсчета – Мюнхен
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  