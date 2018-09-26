Монгольские инженеры создали электрический мини-грузовик

13:23 27.09.2018

Экологически чистый автомобиль может перевезти 1000 кг груза на расстояние в 150 км всего за 1000 тугриков (28 рублей).



Монгольские инженеры создали небольшой электрический грузовик, который, будучи полностью заряженным, может проехать 150 км. Автомобиль не расходует электричество в состоянии без движения. В настоящее время проходят испытания автомобиля.



По сравнению с Hyundai Porter, заправка которого обходится в 20 000 тугриков (примерно 550 рублей) на 100 км, один полный заряд электромобиля обойдется лишь в 1000 тугриков (28 рублей).



Основатель компании Econ motor Б.Нямдэмбэрэл отметил, что данный мини-грузовик эффективен и подходит для дистрибьюторских компаний и компаний, занимающихся сбытом, а также частным лицам, поскольку автомобиль может перевезти груз до 1000 кг на расстояние в 150 км за 1000 тугриков, которые будут потрачены на его заправку.



Он также подчеркнул, что автомобиль является бесшумным и экологически чистым. Мини-грузовик не загрязняет окружающую среду выбросами вредных веществ.



Майдар Сосорбарам