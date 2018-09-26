За сколько миллионов долларов экс-премьер Бабанов подкупил Кырвласть? - Азия news

13:32 27.09.2018

За сколько миллионов долларов Бабанов подкупил власть?



Среди народа возникли такие подозрительные разговоры, которые вызвали интерес. Конечно, и мы задаемся вопросом. Ведь говорят: "Без ветра не колышется трава".



В прошлом году в преддверии президентских выборов, во время дебатов Сооронбай Жээнбеков разгневался, уверенно заявил, что борьбу с коррупцией начнет с Бабанова. Он также назвал его "птенчиком". После этого общественность начала задаваться вопросом: "Будут возбуждены уголовные дела по проделкам БОТ?" Спустя некоторое время последовал удар. В отношении Бабанова были возбуждены уголовные дела по обвинению в попытке насильственного захвата конституционного строя и в разжигании межэтнической, межрасовой и религиозной вражды. С тех пор он скрывается за границей. Удивительно то, что ГКНБ не только не проверил его причастность к коррупции, а даже прекратил ранее возбужденные дела. Именно поэтому возникают разговоры о том, что он подкупил власть. В социальных сетях обсуждается этот вопрос. Соответствующим органам следовало бы ответить по этому поводу, ведь контролировать то, что говорят в народе невозможно. Из-за этого и начинают нелестно отзываться о Сооронбае Жээнбекове. Как с этим быть?..



Источник: газета "Азия news" №38 от 27.09.2018 / стр. 1

Автор: Тайлак Назымов