Китай и Россия: спиной к спине против США, - С.Сачивко

16:20 27.09.2018 В Москве считают, что к этому альянсу может присоединиться и Европа



София Сачивко



Заместитель министра коммерции КНР Фу Цзыин заявил, что Китай и Россия, объединив усилия, смогут преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, развязанных США. "Китай и Россия создали превосходные рамки для успешного партнерства друг с другом по всем направлениям, в том числе - при помощи многочисленных важных механизмов сотрудничества", - цитирует ТАСС



Напомним: США в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) неделю назад ввели санкции против сотрудников департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу. Ограничительные меры появились на свет из-за покупки Китаем российских самолетов Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.



По мнению китайской стороны, подобные действия грубо нарушают основные принципы международных отношений. В Пекине посоветовали США изменить поведение, потому что если они "не исправят совершенную ошибку", то американской стороне придется "ощутить на себе все возможные последствия содеянного", цитирует RT заявление Минобороны Поднебесной. А с минувшего понедельника еще и все ввозимые из Китая в США товары облагаются 10% таможенной пошлиной, которая с 1 января 2019 года должна вырасти до 25%.



Более того, по информации портал Axios, в ближайшее время США планируют начать против Китая крупную кампанию с участием президента Трампа и основных министерств. Китай могут обвинить в кибератаках, во вмешательстве в выборы, в промышленном шпионаже (краже интеллектуальной собственности).



Китай уже выразил протест в связи с санкциями, отменил визит главы Военно-морских сил КНР в США, не разрешил американскому десантному кораблю зайти в порт Гонконга. А кроме того - отказался от запланированных торговых консультаций с американскими партнерами.



А вот в отношениях с Россией у Пекина наоборот - ощутимый прогресс. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Россия и Китай достигли качественного прорыва в росте товарооборота: по итогам 2017 года он вырос на 31,5%. Кроме того, на Дальнем Востоке России с участием Китая в настоящее время реализуются более 40 инвестиционных проектов общим объемом капиталовложений $ 3 млрд.



Согласился Китай также стать партнером Международного авиационно-космического салона в Жуковском в 2019 году. А министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй, в свою очередь, сообщил о достижении согласия по всем важным вопросам относительно совместного проекта создания тяжелого вертолета.



Перспективы сотрудничества России и Китая обсудили эксперты в ходе пресс-конференции в Москве. Заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примаков РАН Сергей Луконин считает, что пока Россия и Китай активно сотрудничать не начали, но соответствующие механизмы разрабатываются.



- Этот процесс находится в самом начале. Пока понимания, как будет выстроена модель сотрудничества, нет. Есть общие заявления. Понятно, что Китай сейчас стал больше стремиться к Российской Федерации. Россия тоже заинтересована в сотрудничестве с Китаем. Но нам еще предстоит выработать новые механизмы обхода санкций и расширения сотрудничества, - отметил он.



Эксперт уверен, что в расширении торгово-экономического сотрудничества заинтересованы обе страны и перспективы на этом направлении хорошие. В частности, в сложившихся условиях Китай будет заинтересован в высоких технологиях, которые Россия сможет предоставить. Есть перспективы сотрудничества и в области программного обеспечения, развития искусственного интеллекта, атомной промышленности, авиастроении.



Луконин не исключает опасности "тактического" использования России Китаем в его противостоянии с США. Однако полагает, что уровень доверия между главами РФ и КНР достаточно высок. И это позволяет решить все проблемы.



- Более того, последние сигналы, которые Китай посылает не только России, но и всему миру, говорят о том, что там более ответственно стали подходить к соблюдению прав интеллектуальной собственности, к взаимодействию с другими компаниями по поводу передачи технологий. Согласно статистике за 2017 год, Китай занял 3 или 4 место в мире по объемам выплат за использование иностранных "ноу-хау", - сказал он.



Ученый обратил внимание на усложнение экономического уклада двух стран. Но предложил не сравнивать китайскую и российскую экономики - у них совершенно разные масштабы и разные степени диверсификации.



Он считает, что Россия и Китай могут быть полезны друг другу в разных сферах. На данный момент это инновации, совместное проведение фундаментальных научных исследований, обеспечение Китая сельскохозяйственной продукцией.



- Теоретически у наших экспортеров сейчас появилась возможность занять ниши, из которых в Китай идет американская продукция: соя, мясо. Ведь в Пекине воспринимают продукты из РФ как экологически чистые.



По разным оценкам, в том числе - китайских экспертов, в КНР чуть ли не более половина территории непригодна для выращивания "чистой" сельскохозяйственной продукции, - пояснил он.



Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отметил, что в первую очередь Россия поставляет в Китай энергоресурсы, в большом количестве - сырьевые товары, растет поставка продовольственных товаров. Причем, таких интересных, как, например, мороженое, которое в Китае очень полюбили.



КНР же поставляет в Россию продукцию, которую мы могли бы и сами производить: детские игрушки, одежду, в больших объемах - ткани. И, конечно, высокотехнологичную продукцию. В частности - компьютеры и другую электронику.



Колташов напомнил, что в 2013 -14 годах в торговом обороте наших стран был провал. Но сейчас Москва и Пекин опять приближаются к уровню взаимного товарооборота в 100 млрд. долларов.



- Если не будет в ближайшее время новой фазы глобального кризиса, и не "просядут" цены на нефть, что вполне вероятно, то к этому показателю, вероятно, Россия и Китай в торговле придут, - полагает Колташов. При этом он добавил, что Китай покупает большое количество российского леса. А столь массированная вырубка в нашей стране вызывает много вопросов.



Однако, по его мнению, важнее, что с момента начала "санкционной войны" российское руководство остро нуждается в союзниках.



- Сейчас Китай просто принужден Дональдом Трампом брать Россию в союзники. Поэтому, если мы говорим про конструирование российско-китайских отношений, то конструируются они больше в Вашингтоне. Причем - не очень интеллектуально, скорее - от собственных проблем США", - заметил эксперт.



По его мнению, в Вашингтоне осознали, что США оказались в слабой позиции. Американская экономика слабее китайской. И именно этому Трамп прибегает к политики протекционизма, которая считается оружием слабых. Китай же выступает за принцип так называемой "свободной торговли".



И в этом, считает эксперт, заключаются серьезные противоречия. Целый ряд отраслей в России давно ликвидирован, но может быть воссоздан. Например - производство тканей. Когда такое производство восстановим - отпадет необходимость закупать подобную продукцию в Китае.



- Иными словами, есть определенная смычка политическая, рост товарооборота. Но в структуре этого товарооборота, возможно, будут происходить серьезные изменения, - полагает он.



По мнению Колташова, российский проект импортозамещения не может радовать Китай. Так как, несмотря на рост взаимного товарооборота, свои преимущества Китай может использовать только, если другие страны откажутся от политики протекционизма.



- Если бы американцы отказались от протекционистской политики Трампа, то для Китая это был бы идеальный сценарий. И никакого, конечно, сейчас серьезного политического диалога у России с Китаем, скорее всего, не было бы. Но, с одной стороны, американцы не могут на это пойти. С другой - Китай пытается добиться, чтобы, все-таки, мир остался миром свободной торговли, - пояснил он.



Однако, как он считает, "свободная торговля" России не выгодна. Потому что Россия пока - слабый игрок, как и некоторые другие страны Евразии.



Политолог Александр Асафов считает, что политика США, связанная, в том числе, и с санкционным давлением, диктует миру новые условия и подталкивает к созданию новых союзов:



- Если на последние санкции США против Китая посмотреть, то эти санкции введены не за какие-то новые сделки. Не за новые экономические или торговые отношения. Санкции введены за сделки, которые заключены давно. И больше часть денег по ним прошла.



Эксперт считает, что для американцев в ситуации протекционизма, переходящего в изоляционизм, санкции являются не демонстрацией политической воли или их понимания международной справедливости. Это инструмент недобросовестной конкуренции в том, что касается поставок сжиженного газа, и защиты своих позиций по продаже оружия.



- Фактически пакет санкций, введенных против Китая, означает, что американцы, скорее всего, собираются вводить подобные против всех, кто покупает российское оружие. А это порядка 70 стран. Для США особенно неприятно, что среди них страны Латинской Америки. Мы уже не говорим про Ближний Восток", - констатировал политолог.



Очевидно, что американцы готовы идти дальше с позиции давления "по праву сильного". И в обозримом будущем это не закончится.



В такой ситуации дружбы, по его словам, быть не может, а вот новые союзы возможны.



- Мы видим деградацию взаимоотношений европейских держав и американцев. Поэтому к возможному союзу России и Китая не исключено подключение и "старой Европы". В первую очередь - Германии и Франции", - предположил он. Ведь европейские компании американцы сегодня "пинком вышибают" из Ирана. А инициатива о создании инструмента защиты европейских и других компаний для работы с Ираном вызвала прямую критику (госсекретаря США - ред.) Майкла Помпео.



Асафов уверен, что для России, Китая и Европы все более очевидна необходимость создания новых союзов для противостояния американскому давлению. Источник - СвободнаяПресса

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