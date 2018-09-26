На День независимости на рынки Ашхабада вновь завезли дешевые продукты

16:22 27.09.2018

В преддверии Дня Независимости на прилавках государственных магазинов вновь появились дешевые продукты. За этими продуктами в торговых центрах "Гулистан" и "Сумбар", на Текинке и Ташаузском базаре Ашхабада выстраиваются большие очереди, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



Напомним, что сейчас в стране наблюдается дефицит продуктов питания, в частности, растительного масла, муки и куриного мяса. Однако в преддверии праздников, как приказывает президент Гурбангулы Бердымухамедов, "в стране обеспечивается продовольственное изобилие".



Продукты, реализуемые по дешевым ценам, отпускаются в ограниченном количестве. Не более чем по 2 кг в одни руки продаются куриные ножки по 8 манат за кг, бананы по 6 манат за кг, груши по 8 манат за кг, яйца в упаковках по 30 штук за 10 манатов. Очереди тянутся от восточных до западных ворот Текинского базара.



Ранее бананы стоили по 18 манатов за 1 кг, а груши – по 15 манат за кг, однако очередей за ними не было. Теперь в надежде купить недорогие продукты люди часами стоят у прилавков, где периодически вспыхивают ссоры. Корреспонденты ХТ отмечают, что потасовки регулярно вспыхивают на Текинском базаре, на базаре в 30-ом микрорайоне у магазина "Каракум", где продается растительное масло "Ахал".Когда продукты заканчиваются, а новая партия еще не прибыла, продавцы продают товары в еще более ограниченном количестве. Например, вместо 30 яиц по 10 или шесть штук на человека.



Очереди появляются в 6 часов утра. Например, у магазина "Каракум" к этому времени можно увидеть около сотни человек. Люди, понимая, что такие цены продержатся лишь до окончания праздников и в надежде купить больше товаров, приводят с собой детей. Но продавцы, если узнают, что это члены одной семьи, не продают им больше, чем положено одному человеку.



Напомним, что 10 сентября ХТ сообщила, что в преддверии Халк Маслахаты в госмагазины Ашхабада завезли дешевые продукты по субсидированной цене, которые также продавались в ограниченном количестве.