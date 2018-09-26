На заседании в Кыргызском Парламенте осталось только 16 депутатов. Ну как не разогнать эту шелупонь?

16:23 27.09.2018

27 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Я устал, я ухожу! На пленарном заседании Жогорку Кенеша осталось 16 депутатов



После 16.00 в зале пленарных заседаний осталось 16 депутатов, включая спикера Дастанбека Джумабекова и вице-спикера Мирлана Бакирова.



На повестке дня еще три вопроса, однако народные избранники решили, что после отчета генпрокурора о выводе Бакиевыми активов пора отдохнуть. Несмотря на отсутствие кворума, заседание продолжается.



Полностью отсутствуют фракции "Бир Бол", "Кыргызстан", "Онугуу-Прогресс". Из СДПК, "Ата Мекена" и "РАЖ" присутствуют по одному-два депутата.