Спикер наехал на Минкульт. Парламент Узбекистана начал проявлять признаки самостоятельности

16:24 27.09.2018

Председатель Сената парламента Узбекистана Нигматилла Юлдашев потребовал разъяснений от правительства за частые случаи игнорирования сенаторских запросов, спикер верхней палаты посетовал, что руководители министерств и ведомств не взаимодействуют с парламентом, как это прописано в законе, сообщает местное издание кун.уз.



В частности, как сообщил Юлдашев 27 сентября в ходе пленарного заседания Сената, Минкультуры отвечало на запрос сенаторов в течении 40 дней, "более того, ни на один вопрос не был получен исчерпывающий ответ".



Юлдашев во всеуслышание обвинил чиновников Минкультуры в незнании законов и безответственности.



Ранее, еще два года назад парламентарии не решались открыто нападать на органы исполнительной власти, почувствовать себя самостоятельной ветвью власти они смогли только с приходом к руководству страной Шавката Мирзиеева.