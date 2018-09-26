Наступит ли Pax Asiatica? Баланс сил в мире медленно, но неуклонно склоняется в сторону Азии, - Хен Ким Чин

16:34 27.09.2018

Хен Ким Чин



В то время как Запад расколот, США и ЕС спорят друг с другом и страдают от внутренних кризисов, Китай и Индия становятся мировыми державами. К чему это приведет на глобальном и на локальном уровне? Следует ли ожидать, что азиатские страны станут новой движущей силой глобального развития? Как при этом сохранить безопасность в регионе, и какова роль России?



Баланс сил в мире медленно, но неуклонно склоняется в сторону Азии. В то время как некоторые страны, такие как Южная Корея и Япония, по-прежнему зависят от своих западных союзников, другие, такие как Китай и Индия, становятся независимыми игроками, соперничающими с США. Но характер этих держав различен, рассказал в интервью ru.valdaiclub.com на полях Восточного экономического форума во Владивостоке Ким Чин Хен, председатель Всемирного форума мира.



"Большинство западных стран обеспокоены ростом Китая и Индии, – отметил Ким Чин Хен, – но им не стоит беспокоиться. Китай и Индия никогда не станут центрами власти или империями. В истории у нас уже были Pax Sovietica и Pax Americana во время холодной войны, Pax Romana или Pax Britannica, но есть два непременных условия, чтобы стать такими центрами. Первое – это "ценностная" идеология. В России, например, это был коммунизм, который очень сильно повлиял на весь мир. В США это идеология прав человека и демократии. Конечно, Китай и Индия поддерживают идею универсальных ценностей, но не предоставляют свои".



Второе условие состоит в том, чтобы такой центр мог доминировать в мире в сфере продовольствия и энергии, считает эксперт. "Китай и Индия находятся в наиболее неблагоприятном положении: они являются крупнейшими потребителями продуктов питания и энергии и никогда не поставляли их кому-либо еще".



Помимо глобальных геополитических проблем и проблем соперничества между Востоком и Западом существует также проблема безопасности и внутреннего баланса сил в Азии. Эксперт предостерег против попыток любой страны действовать эгоистично и пренебрегать острыми проблемами. "Как сказал президент Китая Си Цзиньпин на 4-м Восточном экономическом форуме, позиция его страны проистекает из самой истории Азии. Но Pax Sinica подразумевает только китайскую империю и я не думаю, что такой эгоистический подход мог бы сработать. Конечно, все страны эгоистичны, но должно быть какое-то пространство для взаимодействия. Как уже продемонстрировали инициатива "Пояса и пути" и аналогичные проекты, никто не уверен, что они могут решить любую проблему и гармонизировать отношения внутри азиатского региона".



"Будет ли регион безопасным и сбалансированным, зависит от тех, кто обладает ядерным оружием. Если они согласятся "сделать будущее безопаснее" и пойти на компромисс, чтобы не использовать ядерное оружие, то сближение стало бы возможным. Но если такое эгоистическое противостояние будет продолжаться, сложно сказать, что нас ждет в будущем", – подчеркнул Ким.



По мнению эксперта, одной из сил, которые могли бы помочь сохранить мир в Азии, является Россия, поскольку теперь она может считаться поистине азиатской державой, учитывая ее отношения с Китаем и Японией и роль в денуклеаризации Корейского полуострова. "У России хорошие позиции с точки зрения географии, геополитики, экономики и энергетики, – считает эксперт. – У россиян есть много преимуществ для балансирования между Китаем и Индией, Индией и Пакистаном, Японией и Китаем, Северной и Южной Кореей. Более того, это самая убедительная и сбалансированная держава в плане обеспечения мира и сближения. Единственная проблема заключается в том, как Россия смогла бы максимально использовать такие возможности в наиболее мягком ключе", – отметил он в заключение.